个性化

SenseIQ 智能微感应科技，专属于您的个性化吹发体验。感知：电吹风的数字红外传感器会不断感应您秀发的温度（而非气流），以便为您提供个性化的保护级别。应变：智能微处理器可对传感器捕获的数据进行分析，并以每秒 30 次的频率调节温度，保护秀发免于过热损伤。呵护：我们的感知和应变科技可在干发时保护您的秀发，同时锁定高达 95%** 的发芯内部水分，令秀发健康亮泽。