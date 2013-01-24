你的秀发万里挑一，护发怎能千篇一律
全新飞利浦个性化电吹风具有 SenseIQ 数字红外传感器和微处理器，打造闪亮的动人秀发。可感应您的头发温度并自动进行调节，以防过热。呵护您独特的秀发。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
你的秀发万里挑一，护发怎能千篇一律
全新飞利浦个性化电吹风具有 SenseIQ 数字红外传感器和微处理器，打造闪亮的动人秀发。可感应您的头发温度并自动进行调节，以防过热。呵护您独特的秀发。 查看所有优势
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你的秀发万里挑一，护发怎能千篇一律
全新飞利浦个性化电吹风具有 SenseIQ 数字红外传感器和微处理器，打造闪亮的动人秀发。可感应您的头发温度并自动进行调节，以防过热。呵护您独特的秀发。 查看所有优势
SenseIQ 智能微感应科技，专属于您的个性化吹发体验。感知：电吹风的数字红外传感器会不断感应您秀发的温度（而非气流），以便为您提供个性化的保护级别。应变：智能微处理器可对传感器捕获的数据进行分析，并以每秒 30 次的频率调节温度，保护秀发免于过热损伤。呵护：我们的感知和应变科技可在干发时保护您的秀发，同时锁定高达 95%** 的发芯内部水分，令秀发健康亮泽。
数字红外传感器会不断感应秀发的温度以防止过热。其他电吹风只能测量气流的温度，而采用 SenseIQ 技术的飞利浦电吹风却能测量秀发的温度。精准的传感器能够识别微妙的变化，为您的秀发带来个性化的呵护。
智能微处理器是 SenseIQ 的大脑。它能以每秒 30 次的频率来分析并调整气流温度，为您带来出色性能，同时采用量身定制的方式来呵护您的秀发。SenseIQ 技术通过独特的方式提供智能热量控制，从而呵护您的秀发。
为您的秀发提供别具一格的呵护。SenseIQ 智能微感应科技可锁定高达 95%** 的发芯内部水分，确保您迷人、健康的秀发充满光泽。
创新型风扇和马达采用精心设计，为您提供强劲的气流，干发时间可提升 30%*。
智能数字程序可自动选择合适的温度和气流强度，从而为您量身打造您喜爱的干发体验。可从速干-柔干-手动-造型-头皮-卷发等模式中选择。选择速干模式可快速吹干，想要获得额外呵护可选择柔干模式，或选择手动模式来根据自己的需要从三档热力/风速设置中进行选择。连接适当的附件后，将自动选择造型、卷发或头皮模式。
独特的数字用户界面，只需拇指即可进行操作。用户界面的选项具有 LED 灯进行提示，便于操作。此外还具有独立的冷风喷出按钮，助您轻松塑造发型。
集风嘴采用 7 毫米开口设计，可集中气流并实现精确造型。适合在干发和造型时进行刷动。当集风嘴连接后，将自动选择造型模式。您也可以在速干、柔干和手动模式下使用集风嘴。
使用振动型头皮按摩器，舒缓放松头皮。当附件连接后，将自动选择头皮模式。柔软的振动刷毛和微热的温度有助于促进头部微循环，带给秀发氧气和营养成分。这些天然养分可让秀发更加健康，同时舒缓放松头皮。
采用卷发扩散型风嘴附件，让您的卷发更加丰盈、浓密、富有弹性。连接附件后，将自动选择卷发模式。扩散型风嘴采用具有纤细纹理的尖端，有助于在秀发中散布气流，从而在干发期间提升丰盈感，使秀发顺滑、亮泽。要获得更加丰盈的效果，请将扩散型风嘴放置在靠近头顶和发根的区域。
瞬间释放多达两倍*** 的负离子，令秀发健康亮泽、顺滑无比。负离子可消除静电，呵护头发和头皮，让秀发表层更顺滑亮泽。
技术规格
护发科技
附件
功能
服务