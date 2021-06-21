5000 Series 电吹风
借助智能风热系统实现快速干发
智能风热系统通过主动将电吹风的空气温度调节至合适水平，为您带来卓越呵护，免受热量损伤。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
借助智能风热系统实现快速干发
且免受热量损伤**
- 2200 瓦
- 智能风热系统
- 矿物负离子和 2 倍负离子养护*
- 3 档热力/2 档风速设定
智能风热系统带来卓越呵护
过热检测传感器可主动优化和控制空气温度，防止头发因过热而受损**。借助智能风热系统享受无忧干发体验。
2200 瓦强劲气流使干发速度加快 20%***
2200 瓦强劲气流使干发速度加快 20%***，同时仍能呵护您的秀发。
强劲的电机可产生高达 110 公里/小时的空气速度****
这款电吹风的高性能电机专为专业市场而开发。它可产生高达 110 公里/小时的空气速度****，帮助实现快速干发和带来令人惊艳的造型。
减少紫外线伤害*****，让秀发更顺滑
矿物负离子可减少可能由紫外线造成的表面损伤*****，让您的秀发更顺滑，造型更多变。
2 倍负离子养护*，令秀发亮泽、柔顺
这款强劲的负离子系统在每次干发期间可产生 4000 万个负离子，让秀发更富有光泽。令秀发光亮、柔顺。
精确控制，提供 6 档热力和风速设定
轻松选择适合您秀发和造型的热力和风速组合。提供六档不同设置，可确保精确控制，打造个性造型。
护发冷风设定，为秀发定型
护发冷风设定，喷出冷风气流，为秀发定型。
手柄可弯曲和折叠，便于存放
这款电吹风采用带扭转式可折叠手柄的小巧设计，易于收纳、存放，方便您随身携带。
细长集风嘴，用于修整和精确造型
细长集风嘴可以精确地产生集中气流，以便快速修整并完善您的秀发造型细节。
技术规格
-
附件
- 集风嘴
-
14 毫米
- 梳形扩散风嘴
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.8
米
- 额定功率
-
2200
瓦
- 电压
-
220 V
- 马达
-
直流
- 颜色/表面
-
珍珠桃
-
功能
- 可折叠手柄
-
是
- 存放挂钩
-
是
- 热力/风速设置
-
6
- 冷风喷出钮
-
是
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
护发科技
- 离子技术
-
2 倍负离子*
- 智能风热系统
-
是
- 矿物负离子养护
-
是
- 与顶配的 BHD350 相比
- * 智能风热设置
- * * 与基本款电吹风相比
- * * * * 在飞利浦实验室使用顶配集风嘴测试
- * * * * * 6 个月紫外线照射后的矿物负离子养护
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