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    5000 Series 电吹风

    BHD538/05

    借助智能风热系统实现快速干发

    智能风热系统通过主动将电吹风的空气温度调节至合适水平，为您带来卓越呵护，免受热量损伤。

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    5000 Series 电吹风

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    借助智能风热系统实现快速干发

    且免受热量损伤**

    • 2200 瓦
    • 智能风热系统
    • 矿物负离子和 2 倍负离子养护*
    • 3 档热力/2 档风速设定
    智能风热系统带来卓越呵护

    智能风热系统带来卓越呵护

    过热检测传感器可主动优化和控制空气温度，防止头发因过热而受损**。借助智能风热系统享受无忧干发体验。

    2200 瓦强劲气流使干发速度加快 20%***

    2200 瓦强劲气流使干发速度加快 20%***

    2200 瓦强劲气流使干发速度加快 20%***，同时仍能呵护您的秀发。

    强劲的电机可产生高达 110 公里/小时的空气速度****

    强劲的电机可产生高达 110 公里/小时的空气速度****

    这款电吹风的高性能电机专为专业市场而开发。它可产生高达 110 公里/小时的空气速度****，帮助实现快速干发和带来令人惊艳的造型。

    减少紫外线伤害*****，让秀发更顺滑

    减少紫外线伤害*****，让秀发更顺滑

    矿物负离子可减少可能由紫外线造成的表面损伤*****，让您的秀发更顺滑，造型更多变。

    2 倍负离子养护*，令秀发亮泽、柔顺

    2 倍负离子养护*，令秀发亮泽、柔顺

    这款强劲的负离子系统在每次干发期间可产生 4000 万个负离子，让秀发更富有光泽。令秀发光亮、柔顺。

    精确控制，提供 6 档热力和风速设定

    精确控制，提供 6 档热力和风速设定

    轻松选择适合您秀发和造型的热力和风速组合。提供六档不同设置，可确保精确控制，打造个性造型。

    护发冷风设定，为秀发定型

    护发冷风设定，为秀发定型

    护发冷风设定，喷出冷风气流，为秀发定型。

    手柄可弯曲和折叠，便于存放

    手柄可弯曲和折叠，便于存放

    这款电吹风采用带扭转式可折叠手柄的小巧设计，易于收纳、存放，方便您随身携带。

    细长集风嘴，用于修整和精确造型

    细长集风嘴，用于修整和精确造型

    细长集风嘴可以精确地产生集中气流，以便快速修整并完善您的秀发造型细节。

    技术规格

    • 附件

      集风嘴
      14 毫米
      梳形扩散风嘴

    • 技术规格

      电线长度
      1.8  米
      额定功率
      2200  瓦
      电压
      220 V
      马达
      直流
      颜色/表面
      珍珠桃

    • 功能

      可折叠手柄
      存放挂钩
      热力/风速设置
      6
      冷风喷出钮

    • 服务

      2 年全球保修

    • 护发科技

      离子技术
      2 倍负离子*
      智能风热系统
      矿物负离子养护

    Badge-D2C

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    • 与顶配的 BHD350 相比
    • * 智能风热设置
    • * * 与基本款电吹风相比
    • * * * * 在飞利浦实验室使用顶配集风嘴测试
    • * * * * * 6 个月紫外线照射后的矿物负离子养护

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