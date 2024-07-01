Hair Dryer 7000 Series 电吹风
智能温润 丝丝顺亮
飞利浦 7000 系列吹护机为您带来快速愉悦的干发体验，通过智能温控润发科技为您提供头发保护，防止过热损伤。同时，数以亿计的负离子能让秀发更加水润亮泽。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Hair Dryer 7000 Series 电吹风
智能温润 丝丝顺亮
- 智能温控润发科技
- 2.6 亿离子和 1000 倍水离子
- 高速马达
智能温控润发科技带来卓越呵护
智能温控润发科技可保护您的头发免受过热造成的伤害，同时润泽发丝，让您享受轻松的吹发体验。*
通过 150 t/s 感应保护头发，防止过热
智能温度控制技术每秒监测150 次温度，使用户能够为不同的发型定制理想温度。**
2.6 亿个负离子和 1000 倍水离子打造柔顺秀发
经过优化的气流通道设计可增强负离子输出，减少静电，使头发光泽顺滑。***
每分钟 110,000 转马达，实现快速干发
干练短发50秒速干，齐肩秀发3分半钟速干，及胸秀发4分半钟速干。****
8 种模式满足您的所有需求
提供四种温度控制模式和两种速度控制模式，可让您轻松选择最适合您的发质和造型的模式组合。
技术规格
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技术规格
- 电线长度
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1.6 米
- 额定功率
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1400
瓦
- 负离子
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2.6 亿个负离子和 1000 倍水离子
- 智能风热系统
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是
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功能
- 速度设置
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2
- 热力设置
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4 种热量模式
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服务
- 2 年全球保修
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是
- *源自飞利浦内部实验室，使用防热温控模式，温度控制60度（+/-5度），模拟使用3个月后发丝保持95%强韧。
- **在第三方实验室测试中，智能温控，每秒150次测温。
- ***通过飞利浦合作实验室测试冷风最高档模式下内置离子发生器发出的负离子数量，冷风最高档模式下出风口实际测试负离子约为2.6亿个/cm3。不同测试环境，设备或方法可能对测试结果产生差异和影响。于第三方实验室测试，对比没有离子发生器的 Philips BHD019 model，飞利浦水离子技术产生超过1000+倍的水分含量，并带来水润的头发。
- ****于外部实验室测试，在使用速干模式、无风嘴状态下马达可达到110,000rpm。干发时间源自飞利浦内部实验室，在最高风温和最大风速下，擦干头发不滴水，吹干5/20/30CM长度秀发。
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