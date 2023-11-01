搜索词

  • 高速吹干，秀发柔顺亮泽 高速吹干，秀发柔顺亮泽 高速吹干，秀发柔顺亮泽

    Hair Dryer 7000

    BHD737/05

    高速吹干，秀发柔顺亮泽

    飞利浦 7000 系列电吹风带来令人愉悦的快速吹干体验，数以亿计的增亮离子还能增强秀发光泽。这款电吹风小巧、时尚的设计让您使用起来更加得心应手

    查看所有优势

    Hair Dryer 7000

    相似产品

    See all 电吹风

    高速吹干，秀发柔顺亮泽

    360M 离子让秀发柔顺亮泽

    • 高速吹干
    • 3.6 亿个离子
    • 1000 倍水离子

    每分 110,000 转电机实现快速吹干

    每分 110,000 转大直径电机释放 63.4 米/秒的风速和 42 升/秒的风量，实现快速吹干。*

    每分 110,000 转电机实现快速吹干

    电吹风可在 45 秒内吹干短发，在 2 分钟内吹干齐肩头发，在 3 分钟内吹干长发。**

    3.6 亿个离子和 1000 倍水离子打造柔顺秀发

    经过优化的气流通道设计可增强负离子输出，减少静电，使头发光泽顺滑。

    3.6 亿个离子和 1000 倍水离子打造柔顺秀发

    离子发生器碳刷释放 3.6 亿个负离子和 1000 倍水离子***

    通过 200 t/s 感应保护头发，防止过热

    超过 99% 的参与者认为吹干过程舒适，既能避免头皮被灼伤，又能滋润头皮。****

    25 种模式满足您的所有需求

    强劲的气流穿透发丝并到达发根，使发丝蓬松度增加 1.5 倍*****

    滚珠轴承设计，运行稳定

    13 个航空级 6061 铝合金风扇叶片，使风扇平衡精度精确到 1 mg 以下，并确保稳定运行 2,000 小时。******

    通过 200 t/s 感应保护头发，防止过热

    智能温度控制技术每秒检测 200 次温度，使用户能够为不同的发型定制理想温度。*******

    8 秒自清洁模式，可减少灰尘附着

    可拆卸式后置滤网，防尘防发设计。8 秒自清洁模式，消费者无需手动清洁，有效减少灰尘附着。

    技术规格

    • 附件

      双层喷嘴

    • 技术规格

      额定功率
      1400  瓦
      夹板尺寸
      29 x 90 毫米
      线缆长度
      1.6 米
      莹亮负离子
      30M 负离子
      金属涂层
      双重过热保护

    • 功能

      热力/风速设置
      2 档热力*，2 档风速

    • 服务

      2 年全球保修

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 在无喷嘴的快速吹干模式下，电机可达到每分 110,000 转。风速和空气量数据来自第三方测试结果
    • * 干发时间数据来自飞利浦内部实验室测试，测试的头发长度为 5/20/30 厘米。擦拭时头发保持无水状态。
    • * * 根据实验室测试结果，设备会释放 3.6 亿个负离子。最高的冷空气模式可产生约 8,000 万个离子/cm3。测试条件、设备或方法可能会影响结果。根据第三方实验室测试，飞利浦水离子技术产生的水离子是未配备离子发生器的设备的 1000 倍。
    • * * * 根据第三方测试结果，33 名参与者报告了他们在使用 BHD737 和 BHD309 后的体验。
    • * * * * 发根蓬松 1.5 倍的结果是基于第三方测试结果得出的。
    • * * * * * 源自第三方测试结果。
    • * * * * * * 在第三方实验室测试中，智能温度控制技术测量温度为 200t/s。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。