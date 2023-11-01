Hair Dryer 7000
高速吹干，秀发柔顺亮泽
飞利浦 7000 系列电吹风带来令人愉悦的快速吹干体验，数以亿计的增亮离子还能增强秀发光泽。这款电吹风小巧、时尚的设计让您使用起来更加得心应手 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高速吹干，秀发柔顺亮泽
360M 离子让秀发柔顺亮泽
每分 110,000 转电机实现快速吹干
每分 110,000 转大直径电机释放 63.4 米/秒的风速和 42 升/秒的风量，实现快速吹干。*
每分 110,000 转电机实现快速吹干
电吹风可在 45 秒内吹干短发，在 2 分钟内吹干齐肩头发，在 3 分钟内吹干长发。**
3.6 亿个离子和 1000 倍水离子打造柔顺秀发
经过优化的气流通道设计可增强负离子输出，减少静电，使头发光泽顺滑。
3.6 亿个离子和 1000 倍水离子打造柔顺秀发
离子发生器碳刷释放 3.6 亿个负离子和 1000 倍水离子***
通过 200 t/s 感应保护头发，防止过热
超过 99% 的参与者认为吹干过程舒适，既能避免头皮被灼伤，又能滋润头皮。****
25 种模式满足您的所有需求
强劲的气流穿透发丝并到达发根，使发丝蓬松度增加 1.5 倍*****
滚珠轴承设计，运行稳定
13 个航空级 6061 铝合金风扇叶片，使风扇平衡精度精确到 1 mg 以下，并确保稳定运行 2,000 小时。******
通过 200 t/s 感应保护头发，防止过热
智能温度控制技术每秒检测 200 次温度，使用户能够为不同的发型定制理想温度。*******
8 秒自清洁模式，可减少灰尘附着
可拆卸式后置滤网，防尘防发设计。8 秒自清洁模式，消费者无需手动清洁，有效减少灰尘附着。
技术规格
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附件
- 双层喷嘴
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是
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技术规格
- 额定功率
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1400
瓦
- 夹板尺寸
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29 x 90 毫米
- 线缆长度
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1.6 米
- 莹亮负离子
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30M 负离子
- 金属涂层
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是
- 双重过热保护
-
是
-
功能
- 热力/风速设置
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2 档热力*，2 档风速
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服务
- 2 年全球保修
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是
- 在无喷嘴的快速吹干模式下，电机可达到每分 110,000 转。风速和空气量数据来自第三方测试结果
- * 干发时间数据来自飞利浦内部实验室测试，测试的头发长度为 5/20/30 厘米。擦拭时头发保持无水状态。
- * * 根据实验室测试结果，设备会释放 3.6 亿个负离子。最高的冷空气模式可产生约 8,000 万个离子/cm3。测试条件、设备或方法可能会影响结果。根据第三方实验室测试，飞利浦水离子技术产生的水离子是未配备离子发生器的设备的 1000 倍。
- * * * 根据第三方测试结果，33 名参与者报告了他们在使用 BHD737 和 BHD309 后的体验。
- * * * * 发根蓬松 1.5 倍的结果是基于第三方测试结果得出的。
- * * * * * 源自第三方测试结果。
- * * * * * * 在第三方实验室测试中，智能温度控制技术测量温度为 200t/s。
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