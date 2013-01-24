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多功能美发造型器-卷发棒/电夹板/直发棒

BHH822/05
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    StyleCare 多功能美发造型器-卷发棒/电夹板/直发棒

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    迷人发型每天有！从抛光、拉直、打散、卷发到高髻等更多发型，飞利浦多功能美发造型器及其造型指南可为您打造超过 15 种新发型。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

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      15 种附件和发型指南可用于各种造型

      • 一个造型器就可打造超过 15 种发型
      • 15 个附件
      • 发型指南
      • OneClick 技术
      80mm 直发器用于打造顺滑效果

      80mm 直发器用于打造顺滑效果

      80 毫米直发夹板用于打造极佳的顺滑效果。

      25mm 卷发钳用于紧致发卷或松散发卷

      25mm 卷发钳用于紧致发卷或松散发卷

      25 毫米卷发钳用于打造极佳的紧致发卷或松散发卷。

      32mm 热刷用于加大容量

      32mm 热刷用于加大容量

      只需进行梳理即可打造迷人造型。

      发型指南和 11 个有用的发丝附件可用于超过 15 种发型

      发型指南和 11 个有用的发丝附件可用于超过 15 种发型

      包含一本造型指南和您需要的全部附件，为您打造超过 15 种造型。造型套件包括 2 个弹力带、4 个弹力小橡皮筋、1 个发卡和 4 个发夹、1 把梳子和 2 个螺旋把手，用于简单打造发型。一个发圈、大发卡、发卡、香蕉夹和侧梳可帮助您打造并设计迷人发型！

      OneClick 技术方便快速简易更换附件

      OneClick 技术方便快速简易更换附件

      多功能美发造型器采用 OneClick 设计，可快速简单更换附件。仅需点击和按下按钮、握住手柄、松开即可。

      160°C 至 210°C 塑形温度设置

      160°C 至 210°C 塑形温度设置

      2 档温度设定，为您带来令人满意的效果。选择专业高温进行拉直以获得持久的效果，同时呵护您的秀发。

      快速加热，45 秒内即可使用

      快速加热，45 秒内即可使用

      这款卷发器可迅速加热，45 秒内即可使用。

      LED 指示灯用于帮助您借助最佳温度塑形

      LED 指示灯用于帮助您借助最佳温度塑形

      在造型器达到合适的温度后，发型指示器将有相应显示。当造型器可以使用时，柔和白光 LED 指示灯会从软脉冲变化为恒定亮光，让您一目了然。

      保护性陶瓷涂层

      保护性陶瓷涂层

      保护性陶瓷涂层可确保热量均匀分布并减少发质损伤，为您打造亮泽柔顺的秀发。

      自动关闭功能，使用安全

      自动关闭功能，使用安全

      这款造型器配有自动关闭功能。此功能设计让您使用更安心。设备会在您离开 60 分钟后自动关闭。

      1.8 米电源线

      1.8 米电源线

      得益于 1.8 米长电源线，使用更方便。

      绕线装置，防止电源线缠结

      绕线装置，防止电源线缠结

      简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      技术规格

      • 附件

        卷发器
        Y
        直发器
        Y
        热梳
        Y

      • 附件

        发型指南
        可轻松打造 15 种发型
        弹力带
        2
        发圈
        Y
        发夹
        Y
        发卡
        4
        香蕉夹
        Y
        弹力小橡皮筋
        4
        螺旋发卡
        2
        修剪梳
        Y
        发卡
        Y
        大发卡
        Y
        侧梳
        Y

      • 功能

        加热部件的涂层
        陶瓷
        圆筒直径
        卷发器 25  毫米
        圆筒直径
        热刷 32 毫米
        直发器尺寸
        30x80 毫米
        防烫端口
        Y
        绕线装置
        Y
        存放挂钩
        Y
        OneClick 版本技术
        Y

      • 技术规格

        热力设置
        2
        造型温度
        180°C - 210°C
        加热器类型
        PTC
        加热时间
        45 秒
        线缆长度
        1.8 米
        夹板尺寸
        • 卷发器 90 毫米
        • 热刷 90 毫米
        电压
        110-240V

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

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