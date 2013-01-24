发型指南和 11 个有用的发丝附件可用于超过 15 种发型

包含一本造型指南和您需要的全部附件，为您打造超过 15 种造型。造型套件包括 2 个弹力带、4 个弹力小橡皮筋、1 个发卡和 4 个发夹、1 把梳子和 2 个螺旋把手，用于简单打造发型。一个发圈、大发卡、发卡、香蕉夹和侧梳可帮助您打造并设计迷人发型！