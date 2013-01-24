80 毫米直发夹板用于打造极佳的顺滑效果。
25 毫米卷发钳用于打造极佳的紧致发卷或松散发卷。
只需进行梳理即可打造迷人造型。
包含一本造型指南和您需要的全部附件，为您打造超过 15 种造型。造型套件包括 2 个弹力带、4 个弹力小橡皮筋、1 个发卡和 4 个发夹、1 把梳子和 2 个螺旋把手，用于简单打造发型。一个发圈、大发卡、发卡、香蕉夹和侧梳可帮助您打造并设计迷人发型！
多功能美发造型器采用 OneClick 设计，可快速简单更换附件。仅需点击和按下按钮、握住手柄、松开即可。
2 档温度设定，为您带来令人满意的效果。选择专业高温进行拉直以获得持久的效果，同时呵护您的秀发。
这款卷发器可迅速加热，45 秒内即可使用。
在造型器达到合适的温度后，发型指示器将有相应显示。当造型器可以使用时，柔和白光 LED 指示灯会从软脉冲变化为恒定亮光，让您一目了然。
保护性陶瓷涂层可确保热量均匀分布并减少发质损伤，为您打造亮泽柔顺的秀发。
这款造型器配有自动关闭功能。此功能设计让您使用更安心。设备会在您离开 60 分钟后自动关闭。
得益于 1.8 米长电源线，使用更方便。
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
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