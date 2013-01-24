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StyleCare

自动卷发器和加热直发梳

BHH888/05
  • 定型效果持久 定型效果持久 定型效果持久
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    StyleCare 自动卷发器和加热直发梳

    BHH888/05

    定型效果持久

    飞利浦 Prestige 美发造型套件带自动卷发器和加热直发梳，用于打造持久出色的发型。随附豪华造型工具箱。快速轻松地打造您专属的造型：迷人的卷发或自然直发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,499.00

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      快速轻松

      • 仅需平时一半时间即可打造出卷发*
      • 5 分钟即可打造出直发**
      • 护发科技
      • 含豪华造型工具箱
      智能卷发系统，轻松打造时尚造型

      智能卷发系统，轻松打造时尚造型

      只需轻触按钮，即可打造迷人的卷发，持续时间更加长久。卷发增强技术可让您的每缕秀发媲美专业造型师的佳作。您在舒适的家中也能享受专业水准的效果。

      更长卷发筒，每次卷发可为容纳两倍发量*

      更长卷发筒，每次卷发可为容纳两倍发量*

      此自动卷发器采用开放式设计，并带有更长卷发筒。每次外出时，您可以对两倍发量进行卷发，且仅需平时一半时间。

      智能卷发护罩，追随秀发波动

      智能卷发护罩，追随秀发波动

      我们出众的智能卷发保护罩能够打造迷人且效果持久的卷发。它们按照您秀发的自然走向旋转，同时轻轻地将头发缠绕在卷发棒上。可控温度使每一缕秀发都能获得均匀的卷发效果，为您带来惊艳迷人的造型。这就如同您在自己的家中拥有私人设计师一般。

      27 种造型选择，打造您心仪的任何发型

      27 种造型选择，打造您心仪的任何发型

      从轻柔卷发到丰盈的卷发，我们保证每种选择都会为您带来迷人效果。选择温度、时间和卷发设置，随时随地获取您想要的造型。

      三重刷毛设计

      三重刷毛设计

      三重刷毛设计可轻柔打理和梳直秀发，同时保护头皮免受高温。

      特大桨形梳

      特大桨形梳

      桨形设计可一次性梳直更多秀发。

      护发科技

      护发科技

      我们的智能水润和恒温保护技术可通过确保理想温度来防止头发过热。享受秀发的自然闪亮。

      含豪华造型工具箱

      含豪华造型工具箱

      我们的豪华造型工具箱专为安全存放两台设备而设计，并可对其提供保护。同时适合旅行携带。

      摩洛哥坚果油涂层

      摩洛哥坚果油涂层

      卷发棒和刷毛具有摩洛哥坚果油涂层，移动更顺滑，打造闪亮的秀发。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        通用  伏
        加热时间
        30 秒
        造型温度
        170 °C - 190 °C - 210 °C
        3 种卷发方向
        右 - 交替 - 左
        时间设置
        8 秒 - 10 秒 - 12 秒
        线缆长度
        2 米

      • 功能

        自动关熄功能
        60 分钟后
        绕线装置
        Y
        存放挂钩
        Y
        自动旋转
        Y
        旋转方向
        Y

      • 发质类型

        所有发质类型
        Y

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 护发科技

        智能水润技术
        Y

      • 附件

        卷发棒清洁附件
        Y
        分缕附件
        Y

      • 加热直发梳

        护发科技
        恒温护发
        操作简易
        • 存放挂钩
        • 绕线装置
        功能
        • 2 档温度设定：170°C 和 220°C
        • 60 分钟后自动关熄
        • 加热梳齿数量：111
        • 桨形梳
        技术规格
        • 线缆长度：1.8 米
        • 加热器类型：PTC
        • 梳齿总数：247
        • 通用电压
        • 白色 LED 指示灯

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          • * 测试了 33 名中等头发长度的女性。测试在中国完成。