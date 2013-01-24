如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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只需轻触按钮，即可打造迷人的卷发，持续时间更加长久。卷发增强技术可让您的每缕秀发媲美专业造型师的佳作。您在舒适的家中也能享受专业水准的效果。
此自动卷发器采用开放式设计，并带有更长卷发筒。每次外出时，您可以对两倍发量进行卷发，且仅需平时一半时间。
我们出众的智能卷发保护罩能够打造迷人且效果持久的卷发。它们按照您秀发的自然走向旋转，同时轻轻地将头发缠绕在卷发棒上。可控温度使每一缕秀发都能获得均匀的卷发效果，为您带来惊艳迷人的造型。这就如同您在自己的家中拥有私人设计师一般。
从轻柔卷发到丰盈的卷发，我们保证每种选择都会为您带来迷人效果。选择温度、时间和卷发设置，随时随地获取您想要的造型。
三重刷毛设计可轻柔打理和梳直秀发，同时保护头皮免受高温。
桨形设计可一次性梳直更多秀发。
我们的智能水润和恒温保护技术可通过确保理想温度来防止头发过热。享受秀发的自然闪亮。
我们的豪华造型工具箱专为安全存放两台设备而设计，并可对其提供保护。同时适合旅行携带。
卷发棒和刷毛具有摩洛哥坚果油涂层，移动更顺滑，打造闪亮的秀发。
技术规格
功能
发质类型
服务
护发科技
附件
加热直发梳