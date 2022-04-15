搜索词

  • 出色造型，减少热量受损* 出色造型，减少热量受损* 出色造型，减少热量受损*

    5000 Series 直发器

    BHS515/05

    出色造型，减少热量受损*

    借助智能温控技术打造出色造型。夹板从发根到发尾移动时温度平稳，减少热量受损。打造出色造型, 减少毛躁，秀发更具光泽。

    查看所有优势

    5000 Series 直发器

    相似产品

    See all 直发器

    出色造型，减少热量受损*

    借助智能温控技术

    • 智能温控技术
    • 50%快速拉直
    • 负离子养护，令秀发更顺滑，更具亮泽
    • 陶瓷摩洛哥坚果油涂层夹板
    智能温控技术可减少热量受损

    智能温控技术可减少热量受损

    智能温控技术打造出色发型，减少热量受损。其传感器可平稳调节从发根到发尾的温度，让您的秀发最终得到均匀受热造型。

    陶瓷摩洛哥坚果油涂层夹板能在您的秀发上顺畅滑动

    陶瓷摩洛哥坚果油涂层夹板能在您的秀发上顺畅滑动

    直发器使用注入摩洛哥坚果油的陶瓷夹板，快速轻松完成造型，每当夹板滑过头发，都感觉发丝如丝绸般光滑。

    可以拉直，也可以弄卷，适合各种造型

    可以拉直，也可以弄卷，适合各种造型

    从时尚别致的直发，到轻松随意的波浪卷发，抑或外翻卷发，都可以做到。今天会是什么发型？

    温度范围从 120°C 到 230°C

    温度范围从 120°C 到 230°C

    在 120°C - 230°C 的温度范围之间选择，确保造型效果更持久，同时尽可能地降低损伤头发的风险。

    易读取的创新温度显示

    易读取的创新温度显示

    温度旋钮和 LED 显示屏的独特组合，可让您精确地控制温度。

    防烫端口，轻松使用、更安全

    防烫端口，轻松使用、更安全

    直发器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温；您可以放心地握着它，轻松完成出色造型。

    50%快速拉直**

    顺滑夹板有助于直发器顺畅地滑过头发，缩短造型时间，有更多时间享受同样出色的造型效果。

    负离子养护，令秀发更顺滑、更亮泽

    带电荷的负离子消除静电，滋润头发，抚平头发角质层，增强头发的光泽。帮助您打造亮泽柔顺的出色造型。

    浮动夹板，打造轻柔造型

    先进的陶瓷浮动夹板可调节头发受到的压力，确保发丝获得均匀的热量和压力，实现出色造型效果。

    105 毫米长夹板，直发又快又轻松

    105 毫米加长夹板，能够更好地接触头发，帮助您在短时间内轻松打造出色直发效果。

    快速加热，30 秒内即可使用

    直发器可快速加热，30 秒内即可使用。

    附赠隔热收纳套

    隔热收纳套非常便利，可帮助您随时随地进行造型，还可确保您的直发器安全存放，无论是在家中还是旅行时。

    技术规格

    • 附件

      耐热的卷发垫

    • 技术规格

      电压
      220  伏
      电线长度
      1.8 米
      加热时间
      30 秒
      夹板尺寸
      25x105 毫米
      热力设置
      12
      温度控制类型
      • 温度旋钮
      • 带 LED 指示灯
      造型温度
      120°C - 230°C
      自动关熄功能
      是，30 分钟后

    • 设计

      颜色
      丝绸白

    • 功能

      绕线装置
      夹板材料
      陶瓷摩洛哥坚果油涂层
      存放挂钩
      夹板锁
      待机指示灯

    • 服务

      2 年全球保修

    • 护发科技

      浮动夹板

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 在180度下测试使用本品对比在210度下使用 HP8361，更少热量散失，可达到同样的直发效果。
    • *对比 HP8361

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。