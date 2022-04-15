5000 Series 直发器
出色造型，减少热量受损*
借助智能温控技术打造出色造型。夹板从发根到发尾移动时温度平稳，减少热量受损。打造出色造型, 减少毛躁，秀发更具光泽。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
出色造型，减少热量受损*
借助智能温控技术
- 智能温控技术
- 50%快速拉直
- 负离子养护，令秀发更顺滑，更具亮泽
- 陶瓷摩洛哥坚果油涂层夹板
智能温控技术可减少热量受损
智能温控技术打造出色发型，减少热量受损。其传感器可平稳调节从发根到发尾的温度，让您的秀发最终得到均匀受热造型。
陶瓷摩洛哥坚果油涂层夹板能在您的秀发上顺畅滑动
直发器使用注入摩洛哥坚果油的陶瓷夹板，快速轻松完成造型，每当夹板滑过头发，都感觉发丝如丝绸般光滑。
可以拉直，也可以弄卷，适合各种造型
从时尚别致的直发，到轻松随意的波浪卷发，抑或外翻卷发，都可以做到。今天会是什么发型？
温度范围从 120°C 到 230°C
在 120°C - 230°C 的温度范围之间选择，确保造型效果更持久，同时尽可能地降低损伤头发的风险。
易读取的创新温度显示
温度旋钮和 LED 显示屏的独特组合，可让您精确地控制温度。
防烫端口，轻松使用、更安全
直发器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温；您可以放心地握着它，轻松完成出色造型。
50%快速拉直**
顺滑夹板有助于直发器顺畅地滑过头发，缩短造型时间，有更多时间享受同样出色的造型效果。
负离子养护，令秀发更顺滑、更亮泽
带电荷的负离子消除静电，滋润头发，抚平头发角质层，增强头发的光泽。帮助您打造亮泽柔顺的出色造型。
浮动夹板，打造轻柔造型
先进的陶瓷浮动夹板可调节头发受到的压力，确保发丝获得均匀的热量和压力，实现出色造型效果。
105 毫米长夹板，直发又快又轻松
105 毫米加长夹板，能够更好地接触头发，帮助您在短时间内轻松打造出色直发效果。
快速加热，30 秒内即可使用
直发器可快速加热，30 秒内即可使用。
附赠隔热收纳套
隔热收纳套非常便利，可帮助您随时随地进行造型，还可确保您的直发器安全存放，无论是在家中还是旅行时。
技术规格
-
附件
- 耐热的卷发垫
-
是
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技术规格
- 电压
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220
伏
- 电线长度
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1.8 米
- 加热时间
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30 秒
- 夹板尺寸
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25x105 毫米
- 热力设置
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12
- 温度控制类型
-
- 造型温度
-
120°C - 230°C
- 自动关熄功能
-
是，30 分钟后
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设计
- 颜色
-
丝绸白
-
功能
- 绕线装置
-
是
- 夹板材料
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陶瓷摩洛哥坚果油涂层
- 存放挂钩
-
是
- 夹板锁
-
是
- 待机指示灯
-
是
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
护发科技
- 浮动夹板
-
是
- 在180度下测试使用本品对比在210度下使用 HP8361，更少热量散失，可达到同样的直发效果。
- *对比 HP8361
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