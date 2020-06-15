SenseIQ 科技提供个性化矫直体验。感知：主动式数字传感器可在每次造型过程中为您的秀发测温 20,000 多次。应变：智能微处理器可自动调节温度，保护秀发免于过热损伤。呵护：我们的感知和应变技术可在造型的同时保护头发，同时锁住秀发高达 70% 的自然水分**。
经验证，采用 SenseIQ 科技的直发器可保持秀发的基本强韧度*高达 93％，确保秀发内部始终保持健康，秀发表面看起来光滑亮泽。
使用莹亮负离子系统，让您的秀发感受到丰富的离子氛围。这项专利设计，使用 4 个嵌套在直发器两侧的特殊喷嘴，释放数百万个离子。丰富的分子可以去除静电，消除卷曲，使头发变得顺滑光亮。
特别的秀发需要精心的呵护。而飞利浦 Prestige 直发器可一次次为您提供个性化服务。主动式数字传感器可在每次造型过程中为您的秀发测温 20,000 多次，给予您量身定制的发型体验。
智能微处理器是 SenseIQ 科技的大脑。它会不断地分析和调整温度。直发器可根据您的秀发调整热量，防止过热损伤秀发，同时始终提供您期望的造型性能。
为您的秀发提供专属的呵护。SenseIQ 智能微感应科技可锁住秀发高达 70%** 的自然水分，确保您顺滑、健康的秀发充满光泽。
采用了特殊的防摩擦处理的超光滑夹板，在秀发表面滑动，不会造成任何拉力。
轻触按钮，根据您的秀发类型选择三种模式之一：快速模式。加热至 210°C，适用于难以拉直的头发，包括厚头发，粗头发或卷发。正常模式。加热至 190°C，适用于有纹理或柔和波浪的头发。轻柔模式。加热至 170°C，适用于细发、浅色头发、金发或经过颜色处理的头发。为了保护头发，SenseIQ 科技会在所有模式下自动激活。
想要制造波形？没问题。在夹板之间放置一股头发，并在下拉时向内或向外转动直发器。用您的另一只手握持不烫手的尖端，以获得额外的控制和精确度。
时尚的卷收袋，可作为耐热垫，帮助您随时随地进行时尚造型，还可以将直发器安全存放在家中或旅途中。
数秒内预热，由于直发器的夹板比 *** 大 20%，可容纳更多发量。可选择 14 个温度设置 (120°C-230°C)，助您获得所需的精确造型。
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