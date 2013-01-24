通过 3 种造型模式轻松矫直

轻触按钮，根据您的秀发类型选择三种模式之一：快速模式。加热至 210°C，适用于难以拉直的头发，包括厚头发，粗头发或卷发。正常模式。加热至 190°C，适用于有纹理或柔和波浪的头发。轻柔模式。加热至 170°C，适用于细发、浅色头发、金发或经过颜色处理的头发。为了保护头发，SenseIQ 科技会在所有模式下自动激活。