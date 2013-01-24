旋转动作很快，但通过清扫杂质可轻柔地去除它们，更深层地清洁皮肤。
得益于旋转技术和具有 17,000 根如丝般柔软的刷毛的普通清洁刷，您可以获得六倍的更佳清洁效果，获得柔软的靓丽的肌肤。
VisaPure 迷你洁肤仪给您带来净透的清洁效果，同时温柔地呵护您的肌肤。得益于其丝般柔软、纤细、浓密的刷毛，清洁时它可确保流畅顺滑，让肌肤倍感舒适。VisaPure 迷你洁肤仪非常温和，一天可使用两次。
本设备采用 100% 防水设计，便于在淋浴时使用并可在水龙头下冲洗。
充满电后，此设备可不接电源使用 20 次，相当于每天使用 2 次，可使用 10 天。
使用推荐的 1 分钟清洁程序进行有效和卓越的清洁，VisaPure 迷你洁肤仪轻松融入您的日常习惯，获得更好的效果！
此设备与所有飞利浦毛刷兼容，这是专为贴合您的肌肤类型和需求而设计的。
身体用修剪刀头特别适合在外出时快速修整。26 毫米的修剪刀头可确保快速、轻松用于较小的身体部位（例如，脚趾、膝盖）。
面部用修剪刀头特别适合在外出时快速修整。8 毫米修剪刀头可确保快速、精确用于任何面部区域。
提供 2 档长度选项（2 毫米和 4 毫米），可按照您想要的长度精确地修剪毛发。只需将修剪梳固定到修剪刀头上，即可实现精确和均匀的效果。
优点
适用部位
操作简易
包含
技术规格
功率
笔式修剪器
服务