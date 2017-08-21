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    Beardtrimmer series 1000 胡须修剪器

    BT1214/15

    耐用性能，始终如一

    这款修剪器专为通过 USB 线缆充电而设计，充电 8 小时即可完全充满，并运行长达 60 分钟时间。不锈钢刀片可自动研磨，给您带来宛如第一天使用般的无忧修剪。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00

    Beardtrimmer series 1000 胡须修剪器

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    耐用性能，始终如一

    自研磨不锈钢刀片

    • 不锈钢刀头
    • 60 分钟无线使用/8 小时充电
    • USB 充电
    • 4 把短茬和胡须修剪梳
    获得出色但具有保护性的修剪

    获得出色但具有保护性的修剪

    提供理想和保护性修剪效果，经久耐用。修剪器的不锈钢刀片会相互轻轻摩擦，在修剪时自我研磨，因此它们持久保持锋利和高效，正如第一天使用。

    充电 8 小时即可无线使用长达 60 分钟

    充电 8 小时即可无线使用长达 60 分钟

    通过 USB 线缆为修剪器充电 8 小时，即可无线使用 60 分钟。

    USB 充电，方便易用

    USB 充电，方便易用

    这款胡须修剪器配有 USB 线缆，可通过计算机或任何 USB 适配器更灵活地充电。未随附适配器（推荐的适配器为飞利浦 HQ80）。

    知道何时需要充电

    知道何时需要充电

    适配器上的绿色指示灯可让您知道设备何时正在充电。

    呵护皮肤的刀片打造光滑的肌肤

    呵护皮肤的刀片打造光滑的肌肤

    刀片设计用于防止刮伤和刺激，具有弧形梳齿，可更加顺畅的接触皮肤。

    旅行锁可防止修剪器意外启动

    旅行锁可防止修剪器意外启动

    开/关按钮上的旅行锁可防止设备意外开启。

    可拆卸式刀头，方便清洁

    可拆卸式刀头，方便清洁

    拆下刀头并使用随附的刷子清除松散的毛发，轻松进行干式清洁。无需上油。

    易于抓握

    易于抓握

    握持和使用舒适的快速修剪器。因此，您可以更轻松地处理这些难以触及的区域。

    购买保修

    购买保修

    所有美容产品均采用经久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑，并且全球电压通用。

    选择 1、3、5、7 毫米的胡须长度或零修剪造型

    您可以选择 1 毫米短茬修剪梳或者任意 3 毫米、5 毫米或 7 毫米胡须修剪梳，得到您所要的胡须长度。或者，您可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的零修剪造型。

    技术规格

    • 附件

      修剪梳
      • 1 个短茬修剪梳（1 毫米）
      • 3 个胡须修剪梳（3、5、7 毫米）
      维护
      清洁刷

    • 功率

      电池类型
      镍氢电池
      使用时间
      60 分钟
      充电
      • USB 充电
      • 8 小时充满电
      自动电压
      100-240 伏
      适配器
      未提供

    • 设计

      把手
      人体工程学易握手柄

    • 服务

      2 年保修
      无需润滑油

    • 切剃系统

      切剃部件
      不锈钢刀头
      修剪阔度
      32  毫米
      准确度（步长）
      1 毫米
      防刮擦梳齿
      更加舒适

    • 操作简易

      清洁
      用刷子进行干式清洁
      显示屏
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电显示灯
      工作中
      无线使用
      旅行锁

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