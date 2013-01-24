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Beardtrimmer series 1000

胡须修剪器

BT1214/15
  • 耐用性能，始终如一 耐用性能，始终如一 耐用性能，始终如一
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    Beardtrimmer series 1000 胡须修剪器

    BT1214/15

    耐用性能，始终如一

    这款修剪器专为通过 USB 线缆充电而设计，充电 8 小时即可完全充满，并运行长达 60 分钟时间。不锈钢刀片可自动研磨，给您带来宛如第一天使用般的无忧修剪。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00

    Beardtrimmer series 1000 胡须修剪器

    耐用性能，始终如一

    这款修剪器专为通过 USB 线缆充电而设计，充电 8 小时即可完全充满，并运行长达 60 分钟时间。不锈钢刀片可自动研磨，给您带来宛如第一天使用般的无忧修剪。 查看所有优势

    耐用性能，始终如一

    这款修剪器专为通过 USB 线缆充电而设计，充电 8 小时即可完全充满，并运行长达 60 分钟时间。不锈钢刀片可自动研磨，给您带来宛如第一天使用般的无忧修剪。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00

    Beardtrimmer series 1000 胡须修剪器

    耐用性能，始终如一

    这款修剪器专为通过 USB 线缆充电而设计，充电 8 小时即可完全充满，并运行长达 60 分钟时间。不锈钢刀片可自动研磨，给您带来宛如第一天使用般的无忧修剪。 查看所有优势

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      耐用性能，始终如一

      自研磨不锈钢刀片

      • 不锈钢刀片
      • 60 分钟无线使用/8 小时充电
      • USB 充电
      • 4 把短茬和胡须修剪梳
      不锈钢刀片，带来持久的锋利度

      不锈钢刀片，带来持久的锋利度

      提供理想和保护性修剪效果，经久耐用。修剪器的不锈钢刀片会相互轻轻摩擦，在修剪时自我研磨，因此它们持久保持锋利和高效，正如第一天使用。

      充电 8 小时即可无线使用长达 60 分钟

      充电 8 小时即可无线使用长达 60 分钟

      通过 USB 线缆为修剪器充电 8 小时，即可无线使用 60 分钟。

      USB 充电，方便易用

      USB 充电，方便易用

      这款胡须修剪器配有 USB 线缆，可通过计算机或任何 USB 适配器灵活地充电。未随附适配器（推荐的适配器为飞利浦 HQ80）。

      选择 1、3、5、7 毫米的胡须长度或零修剪造型

      选择 1、3、5、7 毫米的胡须长度或零修剪造型

      您可以选择 1 毫米短茬修剪梳或者任意 3 毫米、5 毫米或 7 毫米胡须修剪梳，得到您所要的胡须长度。或者，您可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的零修剪造型。

      指示灯亮起表示电池电量不足或正在充电

      指示灯亮起表示电池电量不足或正在充电

      此修剪器的电池电量指示灯可让您了解电池的状态：电量不足或正在充电。这样，您就可以及时为修剪器充电，而不会在修剪到一半时因电池耗尽而半途而废。

      呵护皮肤的刀片打造光滑的肌肤

      呵护皮肤的刀片打造光滑的肌肤

      弧形梳齿的刀片顺滑接触皮肤，可防止刮伤和过敏。

      旅行锁可防止修剪器意外启动

      旅行锁可防止修剪器意外启动

      开/关按钮上的旅行锁可防止设备意外开启。

      可拆卸式刀头，方便清洁

      可拆卸式刀头，方便清洁

      拆下刀头并使用随附的刷子清除松散的毛发，轻松进行干式清洁。无需上油。

      人体工程学设计，便于操作

      人体工程学设计，便于操作

      方便抓握、使用。旨在帮助您修剪难以触及的部位。

      2 年保修，全球电压，无需润滑油

      2 年保修，全球电压，无需润滑油

      我们为这款飞利浦修剪器提供 2 年保修：我们的理容产品都经久耐用，无需使用润滑油，而且兼容所有全球电压。

      技术规格

      • 切剃装置

        准确度（步长）
        1 毫米
        修剪阔度
        32  毫米
        修剪部件
        不锈钢刀片
        防刮擦梳齿
        更加舒适

      • 附件

        修剪梳
        • 1 个短茬修剪梳（1 毫米）
        • 3 个胡须修剪梳（3、5、7 毫米）
        维护
        清洁刷

      • 功率

        使用时间
        60 分钟
        充电
        • USB 充电
        • 8 小时充满电
        电池类型
        镍氢电池
        自动电压
        100-240 伏
        适配器
        未提供

      • 操作简易

        显示屏
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电显示灯
        清洁
        用刷子进行干式清洁
        工作中
        无线使用
        旅行锁
        Y

      • 设计

        手柄
        人体工程学易握手柄

      • 服务

        2 年保修
        Y
        无需润滑油
        Y

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