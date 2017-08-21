Beardtrimmer series 1000 胡须修剪器
耐用性能，始终如一
这款修剪器专为通过 USB 线缆充电而设计，充电 8 小时即可完全充满，并运行长达 60 分钟时间。不锈钢刀片可自动研磨，给您带来宛如第一天使用般的无忧修剪。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥199.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Beardtrimmer series 1000 胡须修剪器
耐用性能，始终如一
自研磨不锈钢刀片
- 不锈钢刀头
- 60 分钟无线使用/8 小时充电
- USB 充电
- 4 把短茬和胡须修剪梳
获得出色但具有保护性的修剪
提供理想和保护性修剪效果，经久耐用。修剪器的不锈钢刀片会相互轻轻摩擦，在修剪时自我研磨，因此它们持久保持锋利和高效，正如第一天使用。
充电 8 小时即可无线使用长达 60 分钟
通过 USB 线缆为修剪器充电 8 小时，即可无线使用 60 分钟。
USB 充电，方便易用
这款胡须修剪器配有 USB 线缆，可通过计算机或任何 USB 适配器更灵活地充电。未随附适配器（推荐的适配器为飞利浦 HQ80）。
知道何时需要充电
适配器上的绿色指示灯可让您知道设备何时正在充电。
呵护皮肤的刀片打造光滑的肌肤
刀片设计用于防止刮伤和刺激，具有弧形梳齿，可更加顺畅的接触皮肤。
旅行锁可防止修剪器意外启动
开/关按钮上的旅行锁可防止设备意外开启。
可拆卸式刀头，方便清洁
拆下刀头并使用随附的刷子清除松散的毛发，轻松进行干式清洁。无需上油。
易于抓握
握持和使用舒适的快速修剪器。因此，您可以更轻松地处理这些难以触及的区域。
购买保修
所有美容产品均采用经久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑，并且全球电压通用。
选择 1、3、5、7 毫米的胡须长度或零修剪造型
您可以选择 1 毫米短茬修剪梳或者任意 3 毫米、5 毫米或 7 毫米胡须修剪梳，得到您所要的胡须长度。或者，您可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的零修剪造型。
技术规格
-
附件
- 修剪梳
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1 个短茬修剪梳（1 毫米）
-
3 个胡须修剪梳（3、5、7 毫米）
- 维护
-
清洁刷
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功率
- 电池类型
-
镍氢电池
- 使用时间
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60 分钟
- 充电
-
- 自动电压
-
100-240 伏
- 适配器
-
未提供
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设计
- 把手
-
人体工程学易握手柄
-
服务
- 2 年保修
-
是
- 无需润滑油
-
是
-
切剃系统
- 切剃部件
-
不锈钢刀头
- 修剪阔度
-
32
毫米
- 准确度（步长）
-
1 毫米
- 防刮擦梳齿
-
更加舒适
-
操作简易
- 清洁
-
用刷子进行干式清洁
- 显示屏
-
- 工作中
-
无线使用
- 旅行锁
-
是
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