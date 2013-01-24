如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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提供理想和保护性修剪效果，经久耐用。修剪器的不锈钢刀片会相互轻轻摩擦，在修剪时自我研磨，因此它们持久保持锋利和高效，正如第一天使用。
通过 USB 线缆为修剪器充电 8 小时，即可无线使用 60 分钟。
这款胡须修剪器配有 USB 线缆，可通过计算机或任何 USB 适配器灵活地充电。未随附适配器（推荐的适配器为飞利浦 HQ80）。
您可以选择 1 毫米短茬修剪梳或者任意 3 毫米、5 毫米或 7 毫米胡须修剪梳，得到您所要的胡须长度。或者，您可以取下修剪梳，获得 0.5 毫米的零修剪造型。
此修剪器的电池电量指示灯可让您了解电池的状态：电量不足或正在充电。这样，您就可以及时为修剪器充电，而不会在修剪到一半时因电池耗尽而半途而废。
弧形梳齿的刀片顺滑接触皮肤，可防止刮伤和过敏。
开/关按钮上的旅行锁可防止设备意外开启。
拆下刀头并使用随附的刷子清除松散的毛发，轻松进行干式清洁。无需上油。
方便抓握、使用。旨在帮助您修剪难以触及的部位。
我们为这款飞利浦修剪器提供 2 年保修：我们的理容产品都经久耐用，无需使用润滑油，而且兼容所有全球电压。
切剃装置
附件
功率
操作简易
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