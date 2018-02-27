Beardtrimmer series 3000 胡须造型修剪器
轻松打造 3 日须
此款修剪器带有提升修剪系统，可有效去除贴肤生长的毛发，带来均匀平整的修剪效果。助您轻松打造心仪的 3 日须、短胡须或长胡须造型。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥249.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Beardtrimmer series 3000 胡须造型修剪器
轻松打造 3 日须
提升修剪系统的修剪速度加快 30%*
- 1 毫米准确设定
- 不锈钢刀头
- 45 分钟无线使用/10 小时充电
- 提升修剪系统
均匀修剪，捕捉贴肤生长的须发
飞利浦胡须修剪器是修剪短茬的理想选择，它采用了我们的全新的提升修剪系统：一种可将毛发提升并引导至刀片水平的修剪梳，以实现均匀修剪。
获得出色但具有保护性的修剪
飞利浦 3000 胡须修剪器上的自动研磨钢质刀片可在一段时间内保持始终如一的锋利和有效，提供出色而具有保护性的修剪效果。
呵护皮肤的刀片打造光滑的肌肤
刀片设计用于防止刮伤和刺激，具有弧形梳齿，可更加顺畅的接触皮肤。
调整为不同长度设定
有效的胡须修剪器，可剪至您所需的精确长度。只需以 1 毫米的增量，将缩放轮旋转到 0.5 至 10 毫米之间的 10 个长度设定之一。
无线使用，最长 45 分钟
切勿在您的短茬修剪器中缠绕须发–一次充电 10 小时，可提供长达 45 分钟的修剪时间。
维护简单
卸下飞利浦胡须修剪器的头部，然后在水龙头下冲洗，易于清洁。然后将其擦干后装回产品上。
易于抓握
握持和使用舒适的快速修剪器。因此，您可以更轻松地处理这些难以触及的区域。
购买保修
所有美容产品均采用经久耐用的设计。均提供 2 年保修，无需润滑，并且全球电压通用。
知道何时需要充电
适配器上的绿色指示灯可让您知道设备何时正在充电。
技术规格
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轻松造型
- 长度设定档数
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10 档长度设定
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附件
- 维护
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清洁刷
- 修剪梳
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提升修剪系统
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
- 充电
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10 小时充满电
- 电池类型
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镍氢电池
- 使用时间
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45 分钟
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设计
- 把手
-
人体工程学易握手柄
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服务
- 2 年保修
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是
- 无需润滑油
-
是
-
切剃系统
- 切剃部件
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不锈钢刀头
- 修剪阔度
-
32
毫米
- 长度设定范围
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0.5 毫米，最长 10 毫米
- 准确度（步长）
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1 毫米
- 防刮擦梳齿
-
更加舒适
-
操作简易
- 清洁
-
可冲洗的附件
- 显示屏
-
适配器带有充电指示灯
- 缩放轮
-
轻松调整长度设定
- 工作中
-
无线使用
- 与飞利浦上一代产品相比，提升修剪系统的修剪速度加快 30%
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