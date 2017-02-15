Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器
减少杂乱碎发 真空修剪器
修剪胡须、须髭和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥799.00
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Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器
减少杂乱碎发 真空修剪器
集成式真空技术可捕捉高达 90% 掉落碎发*
- 0.5 毫米准确设定
- 全金属刀片
- 80 分钟无线使用/1 小时充电
- 可捕捉高达 90% 掉落碎发*
集成式真空技术可减少杂乱碎发
修剪胡须、须髭和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。
将须发提起并梳理，即可轻松修剪出均匀的效果
可快速、一次搞定修剪胡茬。我们的创新提升修剪系统可提起每根须发，然后朝双倍锋利不锈钢刀片梳理。这样即可一次打造均匀的须茬或修剪效果。
采用双重锋利不锈钢刀片，修剪快速
强劲的钢制刀片双倍锋利且可长时间修剪浓密的头发。它们会相互轻轻摩擦，自我研磨。
20 档固定长度设定，0,5 - 10 毫米，具有 0,5 毫米准确度
要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示 0,5 - 10 毫米的长度，具有 0,5 毫米准确度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。
充电 1 小时后最长可使用 80 分钟，或接电使用
为您的胡须修剪器充电 1 小时即可无线使用 80 分钟。如果您在修剪时需要较大电源，只需将修剪器插到电源插座。此修剪器设计无线和插入电源使用均可。
在指示灯中查看长度设定
转动飞利浦真空胡须修剪器上的缩放轮，以在 LED 显示屏上查看选定的长度设定。简单易用。
保持检查电量
查看修剪器剩余电量。3 格电池电量指示灯会显示电池何时电量已满、电量不足或正在充电。
准确修剪器和修剪梳可在难以触及的区域中操作
修剪完成后，只需单击此准确修剪器即可完成造型，可定义细节之处和边缘，或通过单击修剪器上的精密梳齿修剪须髭。
维护简单
卸下飞利浦胡须修剪器的头部，然后在水龙头下冲洗，易于清洁。然后将其擦干后装回产品上。
2 年保修，全球电压，无需使用润滑油
我们为这款飞利浦修剪器提供 2 年保修：我们的理容产品都经久耐用，无需使用润滑油，而且兼容所有全球电压。
技术规格
-
轻松造型
- 长度设定档数
-
20 档长度设定
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附件
- 修剪梳
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- 维护
-
清洁刷
- 准确修剪器
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是
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
- 电池类型
-
锂离子
- 充电
-
1 小时充满电
- 使用时间
-
80 分钟
-
设计
- 表面处理
-
镀铬饰面
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服务
- 2 年保修
-
是
- 无需润滑油
-
是
-
切剃系统
- 切剃部件
-
不锈钢刀头
- 长度设定范围
-
0.5 毫米，最长 10 毫米
- 准确度（步长）
-
0.5 毫米
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操作简易
- 清洁
-
可冲洗的附件
- 显示屏
-
- 缩放轮
-
轻松调整长度设定
- 工作中
-
可接电源使用也可无线使用
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