修剪胡须、须髭和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。
可快速、一次搞定修剪胡茬。我们的创新提升修剪系统可提起每根须发，然后朝双倍锋利不锈钢刀片梳理。这样即可一次打造均匀的须茬或修剪效果。
强劲的钢制刀片双倍锋利且可长时间修剪浓密的头发。它们会相互轻轻摩擦，自我研磨。
要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示 0,5 - 10 毫米的长度，具有 0,5 毫米准确度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。
为您的胡须修剪器充电 1 小时即可无线使用 80 分钟。如果您在修剪时需要较大电源，只需将修剪器插到电源插座。此修剪器设计无线和插入电源使用均可。
旋转缩放轮可以毫米为单位在 LED 显示屏上查看所选的长度设定。
电池电量指示灯会在修剪器充满电、充电中或需要插入时显示。它还通过简单的 3 小节显示您的剩余电量。
修剪完成后，只需单击此准确修剪器即可完成造型，可定义细节之处和边缘，或通过单击修剪器上的精密梳齿修剪须髭。
完成修剪后，只需将刀片拉出取下，在水龙头下冲洗刀片和修剪梳，清空胡茬储藏室，并使用附带的清洁刷刷掉剃下的毛发，以实现持久性能。
我们为这款飞利浦修剪器提供 2 年保修：我们的理容产品都经久耐用，无需使用润滑油，而且兼容所有全球电压。
切剃装置
塑造百变形象
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