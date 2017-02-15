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  • 减少杂乱碎发 真空修剪器 减少杂乱碎发 真空修剪器 减少杂乱碎发 真空修剪器

    Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器

    BT7220/15

    减少杂乱碎发 真空修剪器

    修剪胡须、须髭和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00

    Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器

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    减少杂乱碎发 真空修剪器

    集成式真空技术可捕捉高达 90% 掉落碎发*

    • 0.5 毫米准确设定
    • 全金属刀片
    • 80 分钟无线使用/1 小时充电
    • 可捕捉高达 90% 掉落碎发*
    集成式真空技术可减少杂乱碎发

    集成式真空技术可减少杂乱碎发

    修剪胡须、须髭和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。

    将须发提起并梳理，即可轻松修剪出均匀的效果

    将须发提起并梳理，即可轻松修剪出均匀的效果

    可快速、一次搞定修剪胡茬。我们的创新提升修剪系统可提起每根须发，然后朝双倍锋利不锈钢刀片梳理。这样即可一次打造均匀的须茬或修剪效果。

    采用双重锋利不锈钢刀片，修剪快速

    采用双重锋利不锈钢刀片，修剪快速

    强劲的钢制刀片双倍锋利且可长时间修剪浓密的头发。它们会相互轻轻摩擦，自我研磨。

    20 档固定长度设定，0,5 - 10 毫米，具有 0,5 毫米准确度

    20 档固定长度设定，0,5 - 10 毫米，具有 0,5 毫米准确度

    要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示 0,5 - 10 毫米的长度，具有 0,5 毫米准确度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。

    充电 1 小时后最长可使用 80 分钟，或接电使用

    充电 1 小时后最长可使用 80 分钟，或接电使用

    为您的胡须修剪器充电 1 小时即可无线使用 80 分钟。如果您在修剪时需要较大电源，只需将修剪器插到电源插座。此修剪器设计无线和插入电源使用均可。

    在指示灯中查看长度设定

    在指示灯中查看长度设定

    转动飞利浦真空胡须修剪器上的缩放轮，以在 LED 显示屏上查看选定的长度设定。简单易用。

    保持检查电量

    保持检查电量

    查看修剪器剩余电量。3 格电池电量指示灯会显示电池何时电量已满、电量不足或正在充电。

    准确修剪器和修剪梳可在难以触及的区域中操作

    准确修剪器和修剪梳可在难以触及的区域中操作

    修剪完成后，只需单击此准确修剪器即可完成造型，可定义细节之处和边缘，或通过单击修剪器上的精密梳齿修剪须髭。

    维护简单

    维护简单

    卸下飞利浦胡须修剪器的头部，然后在水龙头下冲洗，易于清洁。然后将其擦干后装回产品上。

    2 年保修，全球电压，无需使用润滑油

    2 年保修，全球电压，无需使用润滑油

    我们为这款飞利浦修剪器提供 2 年保修：我们的理容产品都经久耐用，无需使用润滑油，而且兼容所有全球电压。

    技术规格

    • 轻松造型

      长度设定档数
      20 档长度设定

    • 附件

      修剪梳
      • 3 毫米精密梳齿
      • 5 毫米精密梳齿
      维护
      清洁刷
      准确修剪器

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      锂离子
      充电
      1 小时充满电
      使用时间
      80 分钟

    • 设计

      表面处理
      镀铬饰面

    • 服务

      2 年保修
      无需润滑油

    • 切剃系统

      切剃部件
      不锈钢刀头
      长度设定范围
      0.5 毫米，最长 10 毫米
      准确度（步长）
      0.5 毫米

    • 操作简易

      清洁
      可冲洗的附件
      显示屏
      • 数字长度设定
      • 3 格电池指示
      缩放轮
      轻松调整长度设定
      工作中
      可接电源使用也可无线使用

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