FullSound 飞声技术让 MP3 音乐栩栩如生

飞利浦革新的 FullSound 飞声技术能够忠实再现 MP3 压缩音乐的声音细节，极大地丰富和增强音乐效果，让您体验到无失真的纯粹音质。FullSound 飞声技术基于音频后期处理算法，它结合了飞利浦在重现音乐方面的著名专业技艺和新一代数字信号处理器，因而能够产生更饱满、更深沉、更震撼的低音效果，更清晰的歌声和乐器声，以及更丰富的细节音效。重新发现 MP3 压缩音乐，逼真音质将触动您的灵魂，拨动您的心弦。