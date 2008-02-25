包装盒中的其他物品
- 3.5 毫米立体声线路输入电缆
- 交流/直流适配器
- 快速使用指南
- 用户手册
让您的 iPod 音乐唤您醒来
美好的一天，从飞利浦基座式娱乐系统 DC200 带来的 iPod 音乐开始！此外，它还具有 USB 直放功能和 FM 数字电台，为您提供更丰富的音乐选择。渐增的闹铃音量，轻柔地将您唤醒。 查看所有优势
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让您的 iPod 音乐唤您醒来
美好的一天，从飞利浦基座式娱乐系统 DC200 带来的 iPod 音乐开始！此外，它还具有 USB 直放功能和 FM 数字电台，为您提供更丰富的音乐选择。渐增的闹铃音量，轻柔地将您唤醒。 查看所有优势
一边为 iPod 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该基座将 iPod 直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心 iPod 的电池电量耗尽。使用遥控器进行导航，选择并播放存储在 iPod 上的音乐，就这么简单。插接 iPod 时，基座式娱乐系统会自动为 iPod 充电。
借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。
数字 FM 电台为您的飞利浦播放机上的音乐带来了更多选择。只需调至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最喜欢的电台，而不必反复地手动调谐频率。
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。
让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。
让宁静平和的音乐带给您松弛感或伴您入眠。飞利浦时钟收音机预加载有一系列的松弛音乐。只需从阵雨、海浪和水疗音乐等模式中进行选择，用心享受放松的舒适感。
此系统总输出功率为 5W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
声音
扬声器
连接
音频播放
调谐器/接收/发送
便利性
功率
附件
尺寸
iPod 兼容性
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