主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

iPod/ iPhone 专用时钟收音机

DC320/98
  • 让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来 让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来 让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来
    -{discount-value}

    iPod/ iPhone 专用时钟收音机

    DC320/98

    让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来

    让您最爱的 iPhone/iPod 音乐或收音机将您唤醒。PureDigital 和 wOOx 技术共同传递出生动的低音，清晰而传神。内置 MP3 link，让您也可以播放其他便携式音乐播放器的音乐。

    查找相似产品

    iPod/ iPhone 专用时钟收音机

    让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来

    让您最爱的 iPhone/iPod 音乐或收音机将您唤醒。PureDigital 和 wOOx 技术共同传递出生动的低音，清晰而传神。内置 MP3 link，让您也可以播放其他便携式音乐播放器的音乐。

    让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来

    让您最爱的 iPhone/iPod 音乐或收音机将您唤醒。PureDigital 和 wOOx 技术共同传递出生动的低音，清晰而传神。内置 MP3 link，让您也可以播放其他便携式音乐播放器的音乐。

    查找相似产品

    iPod/ iPhone 专用时钟收音机

    让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来

    让您最爱的 iPhone/iPod 音乐或收音机将您唤醒。PureDigital 和 wOOx 技术共同传递出生动的低音，清晰而传神。内置 MP3 link，让您也可以播放其他便携式音乐播放器的音乐。

    相似产品

    See all radios-and-alarm-clocks

      让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来

      wOOx 技术带来强劲的低音

      工作日/周末闹钟设置打理您的生活习惯

      工作日/周末闹钟设置打理您的生活习惯

      这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式，具有双重闹铃功能，允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间，甚至可以为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周日的整个星期设置相同的闹钟时间，也可为周一至周五的工作日设置较早的闹钟时间，在周六和周日睡睡懒觉。无论您选择哪种设置，这项便利功能都可为您节省时间，使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。

      可预设的 FM 数码调谐

      可预设的 FM 数码调谐

      数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

      可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电

      可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电

      一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。

      逐渐增大的闹钟音量轻柔地将您叫醒

      逐渐增大的闹钟音量轻柔地将您叫醒

      让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。

      12W RMS 总输出功率

      12W RMS 总输出功率

      此系统总输出功率为 12W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

      多功能遥控器，轻松控制您的系统和 iPod/iPhone

      多功能遥控器，轻松控制您的系统和 iPod/iPhone

      使用飞利浦多功能遥控器，您只需轻触遥控器按钮，就能轻松浏览飞利浦音乐系统和 iPod/iPhone 中的成百上千首歌曲。它能够按播放列表、专辑、演唱者、风格或曲目列出信息，浏览数百个文件既快速又轻松。它支持单手操作，必将带给您独特的使用体验。

      用于播放便携式音乐的 MP3 Link

      用于播放便携式音乐的 MP3 Link

      通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

      纯数字处理技术，带来超清晰音质

      纯数字处理技术，带来超清晰音质

      与传统的模拟音频处理技术相比，先进的纯数字声音处理技术提供的声音效果显然不在一个档次，这一点从使用 iPod/iPhone 模拟音频输出的底座播放器上就可以感受得到。它不但收集 iPod/iPhone 的数字音频输出，而且在回路的每个阶段均采用数字处理技术，从而产生高得多的信噪比。由此产生的结果，当然是无与伦比的声音清晰度，音色均衡动人。

      wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音

      wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音

      wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。

      技术规格

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone
        • iPhone 三代
        • iPhone 3GS

      • iPod 兼容性

        兼容
        • iPod Touch
        • iPod Touch 二代
        • iPod touch 二代 8/16/32GB
        • iPod Nano 第 3 代
        • iPod Nano 四代
        • iPod nano 五代
        • iPod Classic
        • iPod 第 5 代
        • 带彩色显示屏的 iPod
        • iPod mini
        • iPod Nano 第 1 代
        • iPod Nano 第 2 代

      • 音频播放

        基座播放模式
        • 为 iPhone 充电
        • iPod 充电
        • 快进和快退
        • 下一首和上一首曲目
        • 播放和暂停

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM
        自动数字调谐
        预设电台
        20
        天线
        FM 天线

      • 便利性

        时钟/版本
        数字
        闹钟
        • 双闹钟时间
        • 蜂鸣器闹钟
        • 无线电警报
        • 重复响铃（停顿）
        方便用户
        定时关机
        背光
        背光颜色
        白色
        显示器类型
        液晶
        遥控器
        多功能

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        2 x 6 瓦
        声音系统
        立体声
        音量控制
        音量控制上/下

      • 扬声器

        内置扬声器
        5
        钕磁铁系统
        扬声器增强
        wOOx 低音辐射体

      • 连接

        MP3-Link
        是，3.5 毫米插孔

      • 功率

        主电源
        电源
        100-240 伏交流，50/60 赫兹

      • 尺寸

        外箱宽度
        221  毫米
        外箱高度
        187  毫米
        外箱厚度
        372  毫米
        外箱数量
        2
        外箱重量
        3  千克
        包装宽度
        212  毫米
        包装高度
        172  毫米
        包装厚度
        181  毫米
        重量（含包装）
        1.4  千克
        产品宽度
        156  毫米
        产品高度
        187  毫米
        产品厚度
        150  毫米
        重量
        0.9  千克

      • 附件

        随附的附件
        • 3.5 毫米立体声线路输入电缆
        • 交流-直流适配器
        • 快速使用指南
        • 用户手册
        • 保修证书

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3.5 毫米立体声线路输入电缆
      • 交流/直流适配器
      • 说明书
      • 快速入门指南

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品