包装盒中的其他物品
- 3.5 毫米立体声线路输入电缆
- 交流/直流适配器
- 说明书
- 快速入门指南
让您的 iPhone/iPod 音乐唤您醒来
让您最爱的 iPhone/iPod 音乐或收音机将您唤醒。PureDigital 和 wOOx 技术共同传递出生动的低音，清晰而传神。内置 MP3 link，让您也可以播放其他便携式音乐播放器的音乐。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式，具有双重闹铃功能，允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间，甚至可以为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周日的整个星期设置相同的闹钟时间，也可为周一至周五的工作日设置较早的闹钟时间，在周六和周日睡睡懒觉。无论您选择哪种设置，这项便利功能都可为您节省时间，使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。
数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。
一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。
让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。
此系统总输出功率为 12W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
使用飞利浦多功能遥控器，您只需轻触遥控器按钮，就能轻松浏览飞利浦音乐系统和 iPod/iPhone 中的成百上千首歌曲。它能够按播放列表、专辑、演唱者、风格或曲目列出信息，浏览数百个文件既快速又轻松。它支持单手操作，必将带给您独特的使用体验。
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
与传统的模拟音频处理技术相比，先进的纯数字声音处理技术提供的声音效果显然不在一个档次，这一点从使用 iPod/iPhone 模拟音频输出的底座播放器上就可以感受得到。它不但收集 iPod/iPhone 的数字音频输出，而且在回路的每个阶段均采用数字处理技术，从而产生高得多的信噪比。由此产生的结果，当然是无与伦比的声音清晰度，音色均衡动人。
wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。
iPhone 兼容性
iPod 兼容性
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