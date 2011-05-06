已停产
DCD322/93
执着于音
使用这款具有杜比数字的飞利浦分体式 DVD 微型系统，体验电影带来的无限魅力。享受 Divx Ultra 电影、MP3-CD、MP3 Link 和 USB Direct，随时播放 iPod/iPhone 音乐或为其充电。
iPod/iPhone 基座
60 瓦
一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。
世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW - 均可在该播放机上播放。DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。CD-RW 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。