可播放 CD、CD-R 和 CD-RW

众所周知，飞利浦产品与市面上的许多光盘都兼容。该音响系统让您可以随意欣赏 CD、CD-R 和 CD-RW 中的音乐。CD-RW（兼容于可重写 CD）意味着该音响系统同时可播放可刻录 CD (CD-R) 和可重写 CD (CD-RW) 光盘。CD-R 光盘可刻录一次，并可在任何音频 CD 播放机上播放；而 CD-RW 光盘则可刻录和写入多次，但只能在兼容的音频 CD 播放机上播放。