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魔方微型音响系统

DCM105/98
  • 执着于音 执着于音 执着于音
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    魔方微型音响系统

    DCM105/98

    执着于音

    插接或 iPod 播放机。一键轻松控制，自在聆听音乐。非凡的音质和时尚的设计。用最放松的姿势和最舒服的方式，尽情享受您心爱的音乐。 查看所有优势

    魔方微型音响系统

    执着于音

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      • iPod 底座
      可同时播放 iPod 音乐并为其充电

      可同时播放 iPod 音乐并为其充电

      一边为 iPod 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该基座将 iPod 直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心 iPod 的电池电量耗尽。使用遥控器进行导航，选择并播放存储在 iPod 上的音乐，就这么简单。插接 iPod 时，基座式娱乐系统会自动为 iPod 充电。

      可播放 CD、CD-R 和 CD-RW

      可播放 CD、CD-R 和 CD-RW

      众所周知，飞利浦产品与市面上的许多光盘都兼容。该音响系统让您可以随意欣赏 CD、CD-R 和 CD-RW 中的音乐。CD-RW（兼容于可重写 CD）意味着该音响系统同时可播放可刻录 CD (CD-R) 和可重写 CD (CD-RW) 光盘。CD-R 光盘可刻录一次，并可在任何音频 CD 播放机上播放；而 CD-RW 光盘则可刻录和写入多次，但只能在兼容的音频 CD 播放机上播放。

      10W RMS 总输出功率

      10W RMS 总输出功率

      这款飞利浦音乐系统总输出功率为 10 瓦 RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

      动态低音增强产生浑厚动人的音效

      动态低音增强产生浑厚动人的音效

      动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

      外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式

      外观紧凑小巧，可融入各种空间，各种生活方式。迷你机身的灵活设计和外形，使其几乎适合任何空间。

      技术规格

      • 声音

        音效增强
        • 动态低音增强
        • 数码音效控制
        音量控制
        调高/调低

      • 扬声器

        扬声器驱动
        3.5 英寸低音扬声器
        扬声器类型
        低音反射扬声器系统

      • 音频播放

        播放介质
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        光盘播放模式
        重复/随机播放/编序播放
        底座播放模式
        • 快进和快退
        • 下一首和上一首曲目
        • 播放和暂停

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM 立体声

      • 连接

        音频/视频输出
        耳机（3.5 毫米）

      • 便利性

        闹钟
        • CD 闹钟
        • 无线电警报
        加载软件类型
        顶部
        时钟
        • 主屏显示
        • 定时关机
        显示屏类型
        LCD 液晶显示屏
        背光颜色
        白色
        充电设备
        iPod

      • iPod 兼容性

        兼容
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod Touch
        • 带彩色显示屏的 iPod
        • iPod 5 代

      • 附件

        用户手册
        • 中文
        • 繁体中文
        保修
        全球保修单张

      • 尺寸

        总重
        5.48  千克
        主音箱厚度
        197  毫米
        主音箱高度
        152  毫米
        主音箱宽度
        150  毫米
        包装厚度
        202  毫米
        主装置深度
        250  毫米
        主装置高度
        152  毫米
        包装高度
        302  毫米
        包装宽度
        531  毫米
        主装置宽度
        150  毫米

      • 功率

        电源
        110 - 240  伏
        电源
        • 50  赫兹
        • 50/60  赫兹

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