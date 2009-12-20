一边为 iPod 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该基座将 iPod 直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心 iPod 的电池电量耗尽。使用遥控器进行导航，选择并播放存储在 iPod 上的音乐，就这么简单。插接 iPod 时，基座式娱乐系统会自动为 iPod 充电。
众所周知，飞利浦产品与市面上的许多光盘都兼容。该音响系统让您可以随意欣赏 CD、CD-R 和 CD-RW 中的音乐。CD-RW（兼容于可重写 CD）意味着该音响系统同时可播放可刻录 CD (CD-R) 和可重写 CD (CD-RW) 光盘。CD-R 光盘可刻录一次，并可在任何音频 CD 播放机上播放；而 CD-RW 光盘则可刻录和写入多次，但只能在兼容的音频 CD 播放机上播放。
这款飞利浦音乐系统总输出功率为 10 瓦 RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
外观紧凑小巧，可融入各种空间，各种生活方式。迷你机身的灵活设计和外形，使其几乎适合任何空间。
声音
扬声器
音频播放
调谐器/接收/发送
连接
便利性
iPod 兼容性
附件
尺寸
功率
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