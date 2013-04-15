已停产
DCM2068/93
融入您家的音响系统
轻松便捷地在家播放音乐。这款飞利浦 DCM2060/12 微型音乐系统具有 iPod/iPhone/iPad 的专用底座和用于便携式设备的 USB 直放。不管是采用壁挂还是放在桌面上，本系统的外观都非常精美。
iPhone 5
Lightning 接口
电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。
借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。
无线电数据系统 (RDS) 使您无需记住频率数字即可调台。在标准模式下，RDS 屏幕显示电台名称而不是频率数字，从而便于快速轻松地调台。RDS 还使电台能够将新闻和电台信息等文本信息直接发送到收音机显示屏上。RDS 在欧洲很常用，无线电台使用广播频率发出文本。您可以选择接收显示电台名称的基本 RDS 显示屏，也可以预订附加文本服务。