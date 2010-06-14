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执着于音
使用飞利浦时尚微型音乐系统，您可以一边充电，一边以动人的音色播放 iPhone/iPod 音乐。音响的设计扁平、紧凑，可以挂到墙壁上，与您的家居装璜相映成趣。还有 USB 直放功能，为您提供多一种播放选择。
iPhone/iPod 专用基座
借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。
电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。
这款飞利浦音乐系统总输出功率为 10 瓦 RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。