智享新视界
打破时间与空间的界限，无论您身处何时何地，通过飞利浦智能猫眼都能第一时间掌握家门前的动态。170° 超广角镜头搭配降噪红外夜视功能，AI 人体侦测 24 小时防护。从此，家庭安全防线倍加牢靠，让您安心享受美好智慧生活。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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采用监控级别 170° 广角镜头，大光圈高进光量，同时配备4颗高亮红外补光灯和专业红外灯罩，通透性更好，在暗光、微光等恶劣光照环境条件下拥有高清夜视效果。
支持双向语音实时通话，当按响门铃或显示屏一键呼叫 APP，即可发起通话，专业的内嵌式麦克风与扬声器，带来更清晰洪亮的通话体验，沟通更顺畅。
5 英寸 IPS 高清显示屏，采用 2.5D 全贴合式弧面玻璃工艺，支持多点触控，同时兼具观感和手感，简单易懂的交互设计，家中老人小孩均可轻松使用。
采用 ARM 四核处理器，更强性能更低功耗，轻松处理多应用运行，门控系统报警更快捷稳定。
飞利浦智能猫眼采用专业 PIR 红外传感器，当门外3米范围内有人出现时，通过 AI 人体侦测算法识别异常动态，即刻抓拍或录像，同时通过云加密服务器给手机 APP 推送提醒信息，随时掌控门前情况。
飞利浦智能猫眼采用高强度全金属机身设计，内置防撬传感器，当检测到门外猫眼异常断开连接，本地会发出语音警报，警示坏人提醒家人，同时手机 APP 会立即收到异常通知，实时守护家门安全。
本地 4GB 存储空间，自动覆盖，满足日常的信息存储，断网也能有效记录信息。每一份照片和视频加密处理上传至云端储存（可保留 3 天），可通过飞利浦智能锁 APP 随时查看。
内置四块强磁铁，一挂一吸，即可完成主机安装，拆卸时只需轻松拿取屏幕，方便快捷。排线加固，经久耐用。
内置高密度聚合物锂电池，结合专业智能省电技术，超长待机可达 90 天。当电量剩下 10% 时，主机大屏左上角电量显示变为红色并有低电量提醒通知。
当智能门锁发生异常报警，如：门锁产生防拆报警（被撬）、布防报警、锁定报警（输入错误密码或指纹等）、锁舌异常报警、劫持报警等，飞利浦智能猫眼将即时拍摄照片或视频上传至云端，并给手机 APP 推送提示信息。