空气除湿器
智能除湿
飞利浦智能除湿器具有高效的空气除湿效果，您可以比以往任何时候轻松地风干衣物，尽情享受健康舒适的居住环境 查看所有优势
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风扇出风口朝上，便于轻松吹干衣物
风扇出风口朝上，便于轻松吹干衣物。
当水箱充满水时发出提醒并自动关闭
当水箱充满时，水满提醒会发出警报并关闭产品，以免水溢出。
在除湿器内部结霜时自动除霜
自动除霜功能除去内部结霜，确保除湿器在低温下也能正常工作。
易于设置的 2/4/8 小时定时器 开/关
对于设定的小时数，产品会在设定的时间过后自动打开或关闭。
水箱经过专门设计，便于轻松拆下和倒空
水箱经过专门设计，便于轻松拆下和倒空。
配有集成式手柄和滚轮，便于轻松移动
集成式手柄和滚轮可让您将除湿器轻松移到家中的不同地方。
技术规格
-
设计规格
- 颜色
-
黑巧克力
-
物流信息
- 原产地
-
中国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
69 2341073192 7
- 12NC（中国大陆）
-
883 4201 00710
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
170
W
- 水箱容量
-
2
l
- 噪音级别
-
<32 (@2m)
dB
- 适用温度
-
5 - 35
°C
- 最大除湿量
-
11L/D (32C RH 90%)
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
12.3
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
300 x 250 x 485
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
13.5
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
370 x 315 x 575
mm
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