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  • 智能除湿 智能除湿 智能除湿

    空气除湿器

    DE4201/00

    智能除湿

    飞利浦智能除湿器具有高效的空气除湿效果，您可以比以往任何时候轻松地风干衣物，尽情享受健康舒适的居住环境

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    当水箱充满水时发出提醒并自动关闭

    当水箱充满水时发出提醒并自动关闭

    当水箱充满时，水满提醒会发出警报并关闭产品，以免水溢出。

    在除湿器内部结霜时自动除霜

    在除湿器内部结霜时自动除霜

    自动除霜功能除去内部结霜，确保除湿器在低温下也能正常工作。

    易于设置的 2/4/8 小时定时器 开/关

    易于设置的 2/4/8 小时定时器 开/关

    对于设定的小时数，产品会在设定的时间过后自动打开或关闭。

    水箱经过专门设计，便于轻松拆下和倒空

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    水箱经过专门设计，便于轻松拆下和倒空。

    配有集成式手柄和滚轮，便于轻松移动

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    集成式手柄和滚轮可让您将除湿器轻松移到家中的不同地方。

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      黑巧克力

    • 物流信息

      原产地
      中国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      69 2341073192 7
      12NC（中国大陆）
      883 4201 00710

    • 技术规格

      电压
      220  V
      额定功率
      170  W
      水箱容量
      2  l
      噪音级别
      <32 (@2m)  dB
      适用温度
      5 - 35  °C
      最大除湿量
      11L/D (32C RH 90%)

    • 重量和尺寸

      产品重量
      12.3  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      300 x 250 x 485  mm
      彩盒重量（含产品）
      13.5  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      370 x 315 x 575  mm

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