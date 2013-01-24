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USB 旅行充电器

DLP2621T/00
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    USB 旅行充电器

    DLP2621T/00

    壁式旅行充电器 1C 1A 端口

    配备 4 个可互换插头和便携袋，适合旅行携带。通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型设备充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。 查看所有优势

    USB 旅行充电器

    壁式旅行充电器 1C 1A 端口

    配备 4 个可互换插头和便携袋，适合旅行携带。通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型设备充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。 查看所有优势

    壁式旅行充电器 1C 1A 端口

    配备 4 个可互换插头和便携袋，适合旅行携带。通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型设备充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。 查看所有优势

    USB 旅行充电器

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    配备 4 个可互换插头和便携袋，适合旅行携带。通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型设备充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。 查看所有优势

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      • 供电

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

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      智能过热保护、过压保护和过流保护

      智能过热保护、过压保护和过流保护

      USB-C 端口，支持供电

      USB-C 是全新的充电接口，现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD（供电）是针对电力输送的 USB 标准，用于定义供电能力的标准（15W、27W、45W 以及高达 100W）。

      技术规格

      • 附件

        便携盒
        便携软袋
        AC 适配器
        可互换插头
        EU、AU、UK、US 类型

      • 功率

        适配器类型
        EU、AU、UK、US 类型
        输出
        最大 30 瓦
        USB-A：4.5 伏/5 安、5 伏/4.5 安、9 伏/3A、12 伏/2.5 安、15 伏/2 安、20 伏/1.5 安（30 瓦）；USB-C：5 伏/3 安、9 伏/3 安、12 伏/2.5 安、15 伏/2 安、20 伏/1.5 安（30 瓦）；USB-C + USB-A 同时使用：5 伏/2.5 安（最大）+ 5 伏/2.5 安（最大）
        电源输入
        交流 100 - 240 伏，50 - 60 赫兹

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        总重
        0.194  千克
        净重
        0.168  千克
        自重
        0.026  千克
        总重
        0.428  磅
        净重
        0.370  磅
        自重
        0.057  磅
        EAN
        48 95229 10388 7

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        44  厘米
        宽度
        33  厘米
        高度
        23.5  厘米
        长度
        17.3  英寸
        宽度
        13.0  英寸
        高度
        9.3  英寸
        总重
        7.806  千克
        净重
        4.032  千克
        自重
        3.774  千克
        总重
        17.209  磅
        净重
        8.889  磅
        自重
        8.320  磅
        GTIN
        1 48 95229 10388 4

      • 内箱

        用户包装数量
        4
        长度
        21  厘米
        宽度
        10.5  厘米
        高度
        20.9  厘米
        长度
        8.3  英寸
        宽度
        4.1  英寸
        高度
        8.2  英寸
        总重
        1.176  千克
        净重
        0.672  千克
        自重
        0.504  千克
        总重
        2.593  磅
        净重
        1.481  磅
        自重
        1.111  磅
        GTIN
        2 48 95229 10388 1

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