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    Azur 8000 系列 蒸汽电熨斗

    DST8041/88

    轻奢智能熨烫，熨出新型格

    飞利浦新款蒸汽电熨斗 DST8041/88 为你带来轻奢熨衣体验。智能温控技术精护衣物，无惧损伤；高达260g强力蒸汽，高效熨平衣物褶皱，绽放衣物更多魅力；动态感应技术精准控制蒸汽启停，熨衣更省心。

    查看所有优势

    Azur 8000 系列 蒸汽电熨斗

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    轻奢智能熨烫，熨出新型格

    智能输出强劲蒸汽，用心呵护精贵衣物

    • 智能温控技术，衣物无惧损伤
    • 动态感应技术，熨衣更省心
    • 260 克增压蒸汽束喷射
    • 保证不会烫坏
    智能温控技术精护衣物，无惧损伤，保证烫不坏

    智能温控技术精护衣物，无惧损伤，保证烫不坏

    OptimalTEMP智能温控技术，是用于所有可熨烫织物，从牛仔到丝绸、从亚麻到羊绒，无需手动温度调节，保证不会烫坏

    升级版精英蒸汽熨烫底板可提供出色顺滑的熨烫效果和耐用性

    升级版精英蒸汽熨烫底板可提供出色顺滑的熨烫效果和耐用性

    升级版精英蒸汽熨烫底板，熨衣更顺滑，耐用、防刮擦且易于清洁。

    智能自动蒸汽释放，实现轻松熨烫

    智能自动蒸汽释放，实现轻松熨烫

    动态感应技术可识别熨斗是否在移动，从而自动释放蒸汽，确保熨烫过程快速、省力。

    快速钙释放，保持持久性能

    快速钙释放，保持持久性能

    快速钙释放可消除钙积聚或水垢形成，有助于保持最高性能。

    高达 55 g/min持续蒸汽输出

    高达 55 g/min持续蒸汽输出

    55 g/min的持续蒸汽输出，去除褶皱速度更快，效果更好。

    2200W大功率，可实现快速加热，熨烫更高效

    2200W大功率，可实现快速加热，熨烫更高效

    更大功率可快速加热，熨烫无需长久等待

    260g大蒸汽高效熨平褶皱

    260g大蒸汽高效熨平褶皱

    260g超长蒸汽喷射束可高效熨平顽固褶皱，重塑衣物版型

    水箱容量大至 350 毫升，一次可熨烫更多衣服

    水箱容量大至 350 毫升，一次可熨烫更多衣服

    350 毫升的大容量水箱，减少了重复注水次数，可以一次熨烫多件衣物。

    8 分钟后自动关熄

    8 分钟后自动关熄

    DST8041会在停止蒸汽 8 分钟后自动关熄，使用更安心。

    方便熨烫悬挂衣物的垂直蒸汽束喷射

    方便熨烫悬挂衣物的垂直蒸汽束喷射

    通过垂直蒸汽束喷射，您可以在衣架上熨烫衣物，且无需取下窗帘即可去除其褶皱。按下并松开蒸汽束喷射开关即可按需喷射蒸汽束。

    技术规格

    • 除水垢系统

      除水垢溶液
      Quick Calc Release

    • 技术规格

      挂烫机重量
      1.78  kg

    • 设计

      颜色
      黑色

    • 易于使用

      安全适用所有面料
      水箱容量
      350  nm
      底板名称
      旗舰版蒸汽顺滑红铜底板
      防滴漏功能
      适合自来水
      电源线长度
      2.5  m
      集成电源插头
      自动关闭

    • 保修

      2 年全球保修

    • 轻松去皱

      轻松到达难熨区域
      底板前端尖型设计

    • 快速强效去皱

      智能温控科技
      持续蒸汽输出
      55  g/min
      功率
      2200  W
      垂直蒸汽熨烫
      增压蒸汽
      蒸汽束喷射
      260  g
      垂直位置
      蒸汽束喷射随需

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