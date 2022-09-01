Azur 8000 系列 蒸汽电熨斗
轻奢智能熨烫，熨出新型格
飞利浦新款蒸汽电熨斗 DST8041/88 为你带来轻奢熨衣体验。智能温控技术精护衣物，无惧损伤；高达260g强力蒸汽，高效熨平衣物褶皱，绽放衣物更多魅力；动态感应技术精准控制蒸汽启停，熨衣更省心。 查看所有优势
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轻奢智能熨烫，熨出新型格
智能输出强劲蒸汽，用心呵护精贵衣物
- 智能温控技术，衣物无惧损伤
- 动态感应技术，熨衣更省心
- 260 克增压蒸汽束喷射
- 保证不会烫坏
智能温控技术精护衣物，无惧损伤，保证烫不坏
OptimalTEMP智能温控技术，是用于所有可熨烫织物，从牛仔到丝绸、从亚麻到羊绒，无需手动温度调节，保证不会烫坏
升级版精英蒸汽熨烫底板可提供出色顺滑的熨烫效果和耐用性
升级版精英蒸汽熨烫底板，熨衣更顺滑，耐用、防刮擦且易于清洁。
智能自动蒸汽释放，实现轻松熨烫
动态感应技术可识别熨斗是否在移动，从而自动释放蒸汽，确保熨烫过程快速、省力。
快速钙释放，保持持久性能
快速钙释放可消除钙积聚或水垢形成，有助于保持最高性能。
高达 55 g/min持续蒸汽输出
55 g/min的持续蒸汽输出，去除褶皱速度更快，效果更好。
2200W大功率，可实现快速加热，熨烫更高效
更大功率可快速加热，熨烫无需长久等待
260g大蒸汽高效熨平褶皱
260g超长蒸汽喷射束可高效熨平顽固褶皱，重塑衣物版型
水箱容量大至 350 毫升，一次可熨烫更多衣服
350 毫升的大容量水箱，减少了重复注水次数，可以一次熨烫多件衣物。
8 分钟后自动关熄
DST8041会在停止蒸汽 8 分钟后自动关熄，使用更安心。
方便熨烫悬挂衣物的垂直蒸汽束喷射
通过垂直蒸汽束喷射，您可以在衣架上熨烫衣物，且无需取下窗帘即可去除其褶皱。按下并松开蒸汽束喷射开关即可按需喷射蒸汽束。
技术规格
-
除水垢系统
- 除水垢溶液
-
Quick Calc Release
-
技术规格
- 挂烫机重量
-
1.78
kg
-
设计
- 颜色
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黑色
-
易于使用
- 安全适用所有面料
-
是
- 水箱容量
-
350
nm
- 底板名称
-
旗舰版蒸汽顺滑红铜底板
- 防滴漏功能
-
是
- 适合自来水
-
是
- 电源线长度
-
2.5
m
- 集成电源插头
-
是
- 自动关闭
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
轻松去皱
- 轻松到达难熨区域
-
底板前端尖型设计
-
快速强效去皱
- 智能温控科技
-
是
- 持续蒸汽输出
-
55
g/min
- 功率
-
2200
W
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 增压蒸汽
-
是
- 蒸汽束喷射
-
260
g
- 垂直位置
-
蒸汽束喷射随需
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