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  • 用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡 用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡 用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡

    800系列 全自动浓缩咖啡机

    EP0820/00

    用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡

    我们的智能冲煮系统可让您畅享用新鲜咖啡豆制作的美味可口、温度适宜的醇香咖啡。经典奶泡器可让您轻松制作丝滑卡布奇诺或拿铁玛琪朵。

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    800系列 全自动浓缩咖啡机

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    用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡

    得益于采用直观的触控显示屏

    • 2 份饮料
    • 经典奶泡器
    • 哑光黑
    • 触控显示屏
    美味奶泡源于经典奶泡器

    美味奶泡源于经典奶泡器

    经典奶泡器可以释放蒸汽，让您可以轻松为卡布奇诺制作丝般柔滑的奶泡。此外，经典奶泡器仅有两个部件，因此清洁起来十分简单。

    自动除垢，使用更方便

    自动除垢，使用更方便

    使用自动程序可以轻松清洁和保养您的咖啡机，该程序会在必须除垢时予以提醒。您可以调整该程序的频率，以匹配家庭用水硬度。

    通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量

    通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量

    通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。

    冲煮系统可完全拆卸，清洁更轻松

    冲煮系统可完全拆卸，清洁更轻松

    冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。

    通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡

    通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡

    只需一键即可轻松畅享用新鲜咖啡豆制作的咖啡，风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。

    AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取

    AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取

    Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。

    部件支持洗碗机清洗，省时又省心

    部件支持洗碗机清洗，省时又省心

    为方便您使用，您可以将牛奶系统、滴水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。

    利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢

    利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢

    若安装了进口AquaClean滤水芯，则能在开始冲煮前净化水质，好水萃好咖，让咖啡更加美味香浓。

    品牌传承陶瓷平盘研磨器，还原本味、细腻耐久

    品牌传承陶瓷平盘研磨器，还原本味、细腻耐久

    飞利浦使用陶瓷平盘研磨器，实现低温研磨以保留咖啡本真风味。与此同时，陶瓷研磨器磨粉细腻均匀、经久耐用，给予您稳定持久的优质研磨体验。

    可通过 12 档研磨调节轻松适配个人口味偏好

    可通过 12 档研磨调节轻松适配个人口味偏好

    我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗粉的任何状态。

    技术规格

    • 普通参数

      份量
      2
      内置研磨机
      是，陶瓷
      主要材料
      塑料
      接口
      触控图标显示屏
      保修
      2 年

    • 原产地

      产地
      中国
      设计地
      意大利

    • 技术规格

      功率
      1500W

    • 安全功能

      自动关熄定时器

    • 重量和尺寸

      产品长度
      433 mm
      产品宽度
      246 mm
      产品高度
      371 mm
      产品净重
      8kg
      包装长度
      491,5 mm
      包装宽度
      287,5mm
      包装高度
      487 mm
      包装重量
      10-12.3 kg

    • 兼容性

      相关附件 1
      油脂管
      相关配件 2
      量勺
      相关配件 3
      水硬度测试条

    • 自定义

      研磨机设置
      12
      预烹煮浓度控制
      温度设置
      3

    • 原产地

      产地
      中国，罗马尼亚

    • 多种口味

      饮料
      • 浓缩咖啡机
      • 热水
      • 咖啡
      咖啡粉选项
      双杯
      牛奶双杯

    • 其它功能

      可拆卸冲煮套件
      引导式除垢
      AquaClean

    • 技术规格

      电压
      220  V
      电线长度
      100  cm
      频率
      50  Hz
      水箱容量
      1.8  l
      废弃物容器容量
      12  servings
      产品重量
      7.5  kg
      咖啡豆容量
      275  g
      废弃物容器
      正面操作
      水箱
      正面操作
      滤网兼容性
      AquaClean
      泵压
      15  bar
      颜色和表面
      黑色
      产品尺寸
      246x371x433  mm

    • 普通参数

      可调节出水口高度
      85 - 145  mm
      牛奶溶液
      经典奶泡器
      可用洗碗机清洗的部件
      • 经典奶泡器
      • 水盘
      易于清洁和维护
      兼容 AquaClean 滤网
      用户界面
      触控显示屏

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      ECO 环保节能设置
      能源标签
      A 级
      冲煮功耗
      1500  W
      可回收包装材料
      >95  %

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    奖项

    • 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
    • *基于 70-82 °C。

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