800系列 全自动浓缩咖啡机
用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡
我们的智能冲煮系统可让您畅享用新鲜咖啡豆制作的美味可口、温度适宜的醇香咖啡。经典奶泡器可让您轻松制作丝滑卡布奇诺或拿铁玛琪朵。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡
得益于采用直观的触控显示屏
美味奶泡源于经典奶泡器
经典奶泡器可以释放蒸汽，让您可以轻松为卡布奇诺制作丝般柔滑的奶泡。此外，经典奶泡器仅有两个部件，因此清洁起来十分简单。
自动除垢，使用更方便
使用自动程序可以轻松清洁和保养您的咖啡机，该程序会在必须除垢时予以提醒。您可以调整该程序的频率，以匹配家庭用水硬度。
通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量
通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。
冲煮系统可完全拆卸，清洁更轻松
冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。
通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡
只需一键即可轻松畅享用新鲜咖啡豆制作的咖啡，风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。
AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取
Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。
部件支持洗碗机清洗，省时又省心
为方便您使用，您可以将牛奶系统、滴水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。
利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢
若安装了进口AquaClean滤水芯，则能在开始冲煮前净化水质，好水萃好咖，让咖啡更加美味香浓。
品牌传承陶瓷平盘研磨器，还原本味、细腻耐久
飞利浦使用陶瓷平盘研磨器，实现低温研磨以保留咖啡本真风味。与此同时，陶瓷研磨器磨粉细腻均匀、经久耐用，给予您稳定持久的优质研磨体验。
可通过 12 档研磨调节轻松适配个人口味偏好
我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗粉的任何状态。
技术规格
-
普通参数
- 份量
-
2
- 内置研磨机
-
是，陶瓷
- 主要材料
-
塑料
- 接口
-
触控图标显示屏
- 保修
-
2 年
-
原产地
- 产地
-
中国
- 设计地
-
意大利
-
技术规格
- 功率
-
1500W
-
安全功能
- 自动关熄定时器
-
是
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
433 mm
- 产品宽度
-
246 mm
- 产品高度
-
371 mm
- 产品净重
-
8kg
- 包装长度
-
491,5 mm
- 包装宽度
-
287,5mm
- 包装高度
-
487 mm
- 包装重量
-
10-12.3 kg
-
兼容性
- 相关附件 1
-
油脂管
- 相关配件 2
-
量勺
- 相关配件 3
-
水硬度测试条
-
自定义
- 研磨机设置
-
12
- 预烹煮浓度控制
-
是
- 温度设置
-
3
-
原产地
- 产地
-
中国，罗马尼亚
-
多种口味
- 饮料
-
- 咖啡粉选项
-
是
- 双杯
-
是
- 牛奶双杯
-
否
-
其它功能
- 可拆卸冲煮套件
-
是
- 引导式除垢
-
是
- AquaClean
-
是
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 电线长度
-
100
cm
- 频率
-
50
Hz
- 水箱容量
-
1.8
l
- 废弃物容器容量
-
12
servings
- 产品重量
-
7.5
kg
- 咖啡豆容量
-
275
g
- 废弃物容器
-
正面操作
- 水箱
-
正面操作
- 滤网兼容性
-
AquaClean
- 泵压
-
15
bar
- 颜色和表面
-
黑色
- 产品尺寸
-
246x371x433
mm
-
普通参数
- 可调节出水口高度
-
85 - 145
mm
- 牛奶溶液
-
经典奶泡器
- 可用洗碗机清洗的部件
-
- 易于清洁和维护
-
兼容 AquaClean 滤网
- 用户界面
-
触控显示屏
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- ECO 环保节能设置
-
是
- 能源标签
-
A 级
- 冲煮功耗
-
1500
W
- 可回收包装材料
-
>95
%
- 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
- *基于 70-82 °C。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。