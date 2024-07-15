3300 系列 全自动浓缩咖啡机
在家冲泡咖啡馆风格咖啡的简单方法
只需轻轻一按，即可享用 6 种热饮和清爽饮品，奶泡绵密、香味怡人、温度适宜，令人难以抗拒。LatteGo 为您的牛奶咖啡制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可在 10 秒内清洗干净*。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在家冲泡咖啡馆风格咖啡的简单方法
LatteGo，清洁速度比以往更快的牛奶系统*
一键选择6款冷热咖啡饮品，还原咖啡全风味。
一键选择6款冷热咖啡饮品，还原咖啡全风味。
轻松选择和定制咖啡
通过带有彩色图标的现代触控显示屏，轻松选择您喜爱的饮品。使用 My Coffee Choice 功能按自己的喜好调配咖啡：根据自己的口味选择喜欢的咖啡浓度、醇度和奶泡程度。
通过 LatteGo 为各种牛奶搅打出丝般柔滑的奶泡
只需轻触按钮，LatteGo 就能利用其强大的旋风发泡技术，自动为您的牛奶咖啡制作丝般柔滑的奶泡，即使是您最喜欢的植物奶替代品也不例外。
LatteGo，可快速清洁的牛奶系统：2 个部件，没有硬管
LatteGo 牛奶系统只有 2 个部件，没有硬管，清洁快速方便，在水龙头下或洗碗机中 10 秒钟即可清洗干净。飞利浦不提供自动清洁功能，因为它需要辅助清洁。
耐用的陶瓷研磨机让咖啡风味更加浓郁
使用我们耐用的陶瓷研磨机，充分激发浓郁咖啡风味。我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，从细粉到粗研磨，可随意选择。
通过我们的应用程序寻找灵感和支持
下载我们的飞利浦智慧家应用程序，可了解产品的详细信息并探索新的咖啡特调食谱。
利用 AquaClean 滤水芯冲煮高达 5000 杯**咖啡而无需除垢
进口AquaClean滤水芯能在开始冲煮前净化水质，让咖啡更加美味香浓。
品味由意大利专家赞扬的新鲜度更高、果香更浓的特色冰咖啡。
我们的低温意式萃取（冰咖啡模式）能够以更低的冲煮温度和较长的咖啡萃取时间对咖啡豆进行类冷萃萃取。您将品尝到由 CSA（Centro Studi Assaggiatori）意大利咖啡专家认可的新鲜度更高、果香更浓的特色冰咖啡（建议提前加入适量冰块）。
使用经意大利咖啡专家认证的 AromaExtract 萃取咖啡豆的精华部分。
我们的 AromaExtract 系统经过 Centro Studi Assaggiatori 咖啡专家测试，能够从世界各地的咖啡豆中萃取最精华的部分，以获得品质出色的咖啡。
技术规格
-
原产地
- 设计地
-
意大利
- 产地
-
中国
-
自定义
- 醇香浓度设置
-
3
- 咖啡和牛奶醇度
-
可调节
- 研磨机设置
-
12
- 预冲煮香浓度控制
-
是
- 温度设置
-
3
-
多种口味
- 饮料
-
-
美式咖啡
-
冰咖啡
-
卡布奇诺
-
拿铁咖啡
-
热水
-
意式浓缩咖啡
- 咖啡粉选项
-
是
- 双杯
-
是
- 牛奶双杯
-
否
-
其他功能
- 香味密封盖
-
否
- 可拆卸冲煮套件
-
是
- 引导式除垢
-
是
- AquaClean
-
是
-
兼容性
- 相关配件 1
-
量勺
- 相关配件 2
-
水硬度测试条
- 相关配件 3
-
AquaClean 滤水器
-
附件
- 随附
-
-
LatteGo 存储盖
-
AquaClean 滤水器
-
技术规格
- 电线长度
-
100 厘米
- 电压
-
220 伏
- 频率
-
50 Hz
- 储奶容器容量
-
0.26 升
- 废弃物容器容量
-
12 份
- 水箱容量
-
1.8 升
- 产品重量
-
8 千克
- 咖啡豆容量
-
275 克
- 废弃物容器
-
正面操作
- 水箱
-
正面操作
- 滤网兼容性
-
AquaClean
- 泵压
-
15 巴
- 色彩和表面
-
沙砾
- 产品尺寸
-
246x371x433 毫米
- 冲煮功耗
-
1400 瓦
-
普通参数
- 可调节出水口高度
-
85-145 毫米
- 牛奶溶液
-
LatteGo
- 可用洗碗机清洗的部件
-
- 易于清洁和维护
-
兼容 AquaClean 滤网
- 用户界面
-
彩色触控显示屏
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- ECO 环保节能设置
-
是
- 能源标签
-
A 级
- 基于在德国进行的用户测试，与全球领先的 One Touch（咖啡 + 牛奶）全自动浓缩咖啡机进行比较（2023 年）。
- *基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
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