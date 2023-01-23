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  • 风无止净，舒适在芯 风无止净，舒适在芯 风无止净，舒适在芯

    Classic Series 新一级变频壁挂式空调

    FAC26V1CB3HR/93

    风无止净，舒适在芯

    Cb3极简流畅外观，搭配银色电镀条分割机身，简约不简单，强劲冷暖，带给您极致舒适体验。

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    Classic Series 新一级变频壁挂式空调

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    精致美学比例设计 简约不简单

    精致美学比例设计 简约不简单

    极简流畅外观设计 优雅银色电镀条装饰机身 精致美学比例精准分割 简约不简单

    零感健康舒适风 沉浸式健康吹空调

    零感健康舒适风 沉浸式健康吹空调

    选择“舒适风”功能，内机将智能调节至不直吹舒适风模式。 零感舒适风利用空气动力学原理，符合人体对空间温度的生理需求。 无需反复操作，一键带来沉浸式健康吹空调体验。

    由内而外，全程守护好空气。

    由内而外，全程守护好空气。

    由内而外，全程守护好空气。

    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

    主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。

    57℃ 高温除菌

    57℃ 高温除菌

    在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。

    三合一复合多功能健康滤网

    三合一复合多功能健康滤网

    银离子抗菌、生物抑菌及植物抗菌三重组合滤网，构筑强效净风屏障，防止细菌滋生，出风更干净。

    外机结霜除垢 内外皆净

    外机结霜除垢 内外皆净

    通过结霜和化霜水洗等过程 去除冷凝器上的灰尘污垢 给风吹日晒的室外机撑起隐形保护伞

    三重降噪设计 18分贝静音运转 静音不扰眠

    三重降噪设计 18分贝静音运转 静音不扰眠

    新型风道降噪技术 冷媒流动噪声消除技术 物理结构消音技术

    精工品质，性能卓越

    精工品质，性能卓越

    国际高品质压缩机 全直流变频技术 30秒急速制冷，60秒急速制热 舒适无需等待

    技术规格

    • 原产地

      原产地
      中国

    • 性能

      材料
      塑料
      风量
      610  m³/h

    • 可持续

      制冷剂
      R32

    • 技术规格

      电压
      220  伏
      频率
      50 赫兹
      类型
      变频

    • 保修政策

      整机
      6  年

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