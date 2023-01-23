Classic Series 新一级变频壁挂式空调
风无止净，舒适在芯
Cb3极简流畅外观，搭配银色电镀条分割机身，简约不简单，强劲冷暖，带给您极致舒适体验。 查看所有优势
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Classic Series 新一级变频壁挂式空调
风无止净，舒适在芯
- 新一级能效
- Air Deep Clean 三维空气超净系统
- 零感舒适风
- 三重降噪设计 18分贝静音运转 静音不扰眠
精致美学比例设计 简约不简单
极简流畅外观设计 优雅银色电镀条装饰机身 精致美学比例精准分割 简约不简单
零感健康舒适风 沉浸式健康吹空调
选择“舒适风”功能，内机将智能调节至不直吹舒适风模式。 零感舒适风利用空气动力学原理，符合人体对空间温度的生理需求。 无需反复操作，一键带来沉浸式健康吹空调体验。
由内而外，全程守护好空气。
由内而外，全程守护好空气。
机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲
主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。
57℃ 高温除菌
在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。
三合一复合多功能健康滤网
银离子抗菌、生物抑菌及植物抗菌三重组合滤网，构筑强效净风屏障，防止细菌滋生，出风更干净。
外机结霜除垢 内外皆净
通过结霜和化霜水洗等过程 去除冷凝器上的灰尘污垢 给风吹日晒的室外机撑起隐形保护伞
三重降噪设计 18分贝静音运转 静音不扰眠
新型风道降噪技术 冷媒流动噪声消除技术 物理结构消音技术
精工品质，性能卓越
国际高品质压缩机 全直流变频技术 30秒急速制冷，60秒急速制热 舒适无需等待
技术规格
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原产地
- 原产地
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中国
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性能
- 材料
-
塑料
- 风量
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610
m³/h
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可持续
- 制冷剂
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R32
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技术规格
- 电压
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220
伏
- 频率
-
50 赫兹
- 类型
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变频
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保修政策
- 整机
-
6
年
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