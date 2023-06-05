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  • 新三级变频圆柜式空调 新三级变频圆柜式空调 新三级变频圆柜式空调

    Classic Series 新三级变频圆柜式空调

    FAC50V3CB2S3/93

    新三级变频圆柜式空调

    前方后圆设计，节约空间，通体洁白，简单百搭，快享冷暖。

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    Classic Series 新三级变频圆柜式空调

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    方圆美学灵感设计 刚柔并济简约大气

    方圆美学灵感设计 刚柔并济简约大气

    前方后圆一体化外观设计，既有圆形的柔润曲线，也有方形的分明棱角，丝滑机身如凝脂白玉，顶部装饰透明曲线，简约而不失优雅，完美兼容不同家居风格。

    加宽加高广域出风口

    加宽加高广域出风口

    168mm x 1153mm加宽加高出风口设计，最远送风距离可达10米，配合3D左右上下扫风全方位立体均匀宽域送风，轻松覆盖客餐厅大空间。 远一点 更舒适。

    Air Deep Clean 三维空气超净系统

    Air Deep Clean 三维空气超净系统

    ADC = 机芯智能水洗+ 57℃高温除菌+高效多功能滤网。对空气进行深度清洁，打造高品质室内呼吸环境

    一键即享健康“舒适风”

    一键即享健康“舒适风”

    开启“舒适风”功能后，导风板会根据制热制冷的不同需求，智能调节出风不直吹，风感更加符合人体对空间温度的生理需求，无需反复操作按键，即可瞬间感受健康舒适风。

    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

    主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。

    57℃ 高温除菌

    57℃ 高温除菌

    在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。

    三合一复合过滤网

    三合一复合过滤网

    银离子抗菌、生物抑菌及植物抗菌三合一复合多功能抗菌过滤网，构筑一道强效空气净化屏障，可有效抑制空气中的各种细菌，防止细菌生长，出风更洁净。

    外机凝霜自清洁内外皆干净

    外机凝霜自清洁内外皆干净

    外机凝霜水洗自洁，有效去除冷凝器上的灰尘污垢，给风吹日晒的室外机撑起隐形保护伞，内外皆净。

    WIFI 功能

    WIFI 功能

    您可以通过“飞利浦空调”应用程序远程打开和关闭空调，此外，还可以远程设置多种功能（如机芯智能水洗）。

    技术规格

    • 等级

      空调
      分体式空调

    • 设计和外观

      颜色
      灰色

    • 原产地

      原产地
      中国

    • 性能

      风量
      1000  m³/h
      风速
      静音，低，中，高，强

    • 可持续

      制冷剂
      R32

    • 技术规格

      电压
      220  伏
      频率
      50 赫兹
      类型
      变频

    • 保修政策

      整机
      6  年

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