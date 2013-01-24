性能全面。强力吸尘。
我们的全新 EasyPro Expert 可轻而易举地进行深度清洁。采用卓越的第六代飓风离尘技术，可长时间提供强劲吸力，实现非凡的灰尘和空气分离效果。得益于我们的高性能 TriActive 吸嘴和附件，您可进行高效清洁。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
性能全面。强力吸尘。
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性能全面。强力吸尘。
我们的全新 EasyPro Expert 可轻而易举地进行深度清洁。采用卓越的第六代飓风离尘技术，可长时间提供强劲吸力，实现非凡的灰尘和空气分离效果。得益于我们的高性能 TriActive 吸嘴和附件，您可进行高效清洁。 查看所有优势
采用空气动力学设计的第六代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，减少空气阻力并确保非凡的清洁性能：1)得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。
1600 瓦马达，可产生高达 360 瓦的吸力，性能出众。
TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢
全新的 TriActive Z 硬地板吸嘴一次即可去除所有灰尘和碎屑。卓越的 Z 型设计可引导灰尘和较大的碎屑进入空气通道，而不会将其往前推。侧边空气通道可出色清洁柱脚周围。现在，您无需提起吸嘴去除较大的碎屑，并可确保您的硬地板清洁效果卓越出色。
迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷十分适合宠物主人。
ErgoGrip 遥控器，让您可以在狭窄空间轻松操控吸嘴。集成式遥控器，指尖操控，轻松增减动力或关闭吸尘器。为您提供即时轻松的控制体验。
集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其特别设计的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。
可随手清洁家具和小空间的吸嘴。
大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。
多重 EPA 滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。其可以滤除小灰尘颗粒，并可与旋风气流结合使用，这可以防止滤网快速堵塞，带给您卓越持久的过滤效果。
缝隙吸嘴和小号吸嘴可帮助您清洁狭窄空间和家具。
得益于专门设计的结构和所用的材料，吸尘器产生的噪音变得非常柔和，可为您提供愉悦的清洁体验。
性能
可用性
设计
过滤
吸尘嘴和附件