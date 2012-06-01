飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保理想吸尘效果（即使微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁难以触及的区域
无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的强劲吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。
飞利浦 MiniVac 持久强劲的镍氢 (NiMH) 电池不具有记忆效应。记忆效应会逐渐降低电池的容量，减少电池的使用时间。因此，与具备记忆效应的标准镍镉 (NiCd) 电池的产品相比，这款具有镍氢电池的迷你吸尘器可提供更持久的电量。
您可以将飞利浦手持式吸尘器存放在方便的充电基座上，并且靠着墙壁或放在桌子上。从而，您可以随时使用带有高能充电式电池的手持式吸尘器。
飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。
飞利浦手持式吸尘器具有一个环形握把，可保证较适宜的握持效果。您可以任意选择握持手持式吸尘器的方式。
吸尘嘴和附件
设计
重量和尺寸
性能
过滤
可用性
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。