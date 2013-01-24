包装盒中的其他物品
- 毛刷
- 充电座
- 缝隙吸嘴
- 橡皮刷
强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果
强劲的飞利浦 MiniVac 干湿两用 4.8 伏吸尘器带给您显著的清洁效果。干湿两用系统可以轻松清洁溅泻液体和尘土，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果
强劲的飞利浦 MiniVac 干湿两用 4.8 伏吸尘器带给您显著的清洁效果。干湿两用系统可以轻松清洁溅泻液体和尘土，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。 查看所有优势
您可以将飞利浦手持式吸尘器存放在方便的充电基座上，并且靠着墙壁或放在桌子上。从而，您可以随时使用带有高能充电式电池的手持式吸尘器。
无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到细小的灰尘颗粒。
飞利浦手持式吸尘器具有一个环形握把，可保证适宜的握持效果。您可以任意选择握持手持式吸尘器的方式。软橡胶外壳触感轻柔，带来您所需的牢固紧握之感。
飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保卓越吸尘效果（即使微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁难以触及的区域
飞利浦 MiniVac 吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦 MiniVac 吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
重量和尺寸