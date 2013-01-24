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MiniVac

手持式吸尘器 / 家用小型吸尘器

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  • 强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果 强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果 强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果
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    MiniVac 手持式吸尘器 / 家用小型吸尘器

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    强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果

    强劲的飞利浦 MiniVac 干湿两用 4.8 伏吸尘器带给您显著的清洁效果。干湿两用系统可以轻松清洁溅泻液体和尘土，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00
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      强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果

      干湿两用系统及采用空气动力学设计的吸嘴

      • 4.8 伏电池
      • 无尘袋旋风
      • 缝隙、毛刷吸嘴、橡皮刷
      • 干湿两用
      纤巧充电底座（挂壁式和台式）

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      您可以将飞利浦手持式吸尘器存放在方便的充电基座上，并且靠着墙壁或放在桌子上。从而，您可以随时使用带有高能充电式电池的手持式吸尘器。

      双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

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      无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到细小的灰尘颗粒。

      环形握把确保舒适的握持

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      飞利浦手持式吸尘器具有一个环形握把，可保证适宜的握持效果。您可以任意选择握持手持式吸尘器的方式。软橡胶外壳触感轻柔，带来您所需的牢固紧握之感。

      强劲的 4.8 伏镍氢电池

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      空气动力学吸嘴设计，集尘效果显著

      飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保卓越吸尘效果（即使微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁难以触及的区域

      一键式易拆卸吸嘴，容易清空

      飞利浦 MiniVac 吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦 MiniVac 吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        蓝色
        设计功能
        半透明集尘箱

      • 过滤

        尘量
        0.5  升
        过滤系统
        干湿两用系统

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        充电座

      • 性能

        电池电压
        4.8  伏
        充电时间
        16-18  小时
        输入功率（最大）
        56  瓦
        运行时间
        9  分钟
        吸力（最大）
        9  瓦
        真空（最大）
        2.9  千帕
        气流（最大）
        530  升/秒
        声压级
        76  分贝

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        508 x 335 x 490  毫米
        产品重量
        1.4  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        460 x 160 x 160  毫米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 毛刷
      • 充电座
      • 缝隙吸嘴
      • 橡皮刷

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