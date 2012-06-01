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  • 强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果 强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果 强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果

    MiniVac 手持式吸尘器 / 家用小型吸尘器

    FC6142/01

    强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果

    强劲的飞利浦 MiniVac 干湿两用 4.8 伏吸尘器带给您显著的清洁效果。干湿两用系统可以轻松清洁溅泻液体和尘土，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。

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    MiniVac 手持式吸尘器 / 家用小型吸尘器

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    干湿两用系统及采用空气动力学设计的吸嘴

    • 4.8 伏电池
    • 无尘袋旋风
    • 缝隙、毛刷吸嘴、橡皮刷
    • 干湿两用
    纤巧充电底座（挂壁式和台式）

    纤巧充电底座（挂壁式和台式）

    您可以将飞利浦手持式吸尘器存放在方便的充电基座上，并且靠着墙壁或放在桌子上。从而，您可以随时使用带有高能充电式电池的手持式吸尘器。

    双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

    双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

    无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的强劲吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。

    环形握把确保理想握持

    环形握把确保理想握持

    飞利浦手持式吸尘器具有一个环形握把，可保证较适宜的握持效果。您可以任意选择握持手持式吸尘器的方式。

    强劲的 4.8 伏镍氢电池

    强劲的 4.8 伏镍氢电池

    飞利浦 MiniVac 持久强劲的镍氢 (NiMH) 电池不具有记忆效应。记忆效应会逐渐降低电池的容量，减少电池的使用时间。因此，与具备记忆效应的标准镍镉 (NiCd) 电池的产品相比，这款具有镍氢电池的迷你吸尘器可提供更持久的电量。

    空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好

    飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保理想吸尘效果（即使微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁难以触及的区域

    一键式易拆卸吸嘴，更容易清空

    飞利浦 MiniVac 吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦 MiniVac 吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      包含附件
      充电座

    • 设计

      设计功能
      半透明集尘箱
      颜色
      冰魄蓝

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      460 x 160 x 160  mm
      包装尺寸（长x宽x高）
      508 x 335 x 490  mm
      产品重量
      1.4  kg

    • 性能

      气流（最大）
      530  l/s
      声压级
      76  dB
      电池电压
      4.8  V
      充电时间
      16-18  hour(s)
      真空（最大）
      2.9  kPa
      运行时间
      9  minute(s)
      输入功率（最大）
      56  W
      吸力（最大）
      9  W

    • 过滤

      尘量
      0.5  l
      过滤系统
      干湿两用系统

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