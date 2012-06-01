MiniVac 手持式吸尘器 / 家用小型吸尘器
强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果
强劲的飞利浦 MiniVac 干湿两用 4.8 伏吸尘器带给您显著的清洁效果。干湿两用系统可以轻松清洁溅泻液体和尘土，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。 查看所有优势
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强劲的手持式吸尘器，实现显著的清洁效果
干湿两用系统及采用空气动力学设计的吸嘴
- 4.8 伏电池
- 无尘袋旋风
- 缝隙、毛刷吸嘴、橡皮刷
- 干湿两用
纤巧充电底座（挂壁式和台式）
您可以将飞利浦手持式吸尘器存放在方便的充电基座上，并且靠着墙壁或放在桌子上。从而，您可以随时使用带有高能充电式电池的手持式吸尘器。
双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果
无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的强劲吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。
环形握把确保理想握持
飞利浦手持式吸尘器具有一个环形握把，可保证较适宜的握持效果。您可以任意选择握持手持式吸尘器的方式。
强劲的 4.8 伏镍氢电池
飞利浦 MiniVac 持久强劲的镍氢 (NiMH) 电池不具有记忆效应。记忆效应会逐渐降低电池的容量，减少电池的使用时间。因此，与具备记忆效应的标准镍镉 (NiCd) 电池的产品相比，这款具有镍氢电池的迷你吸尘器可提供更持久的电量。
空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好
飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保理想吸尘效果（即使微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁难以触及的区域
一键式易拆卸吸嘴，更容易清空
飞利浦 MiniVac 吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦 MiniVac 吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 包含附件
-
充电座
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设计
- 设计功能
-
半透明集尘箱
- 颜色
-
冰魄蓝
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
460 x 160 x 160
mm
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
508 x 335 x 490
mm
- 产品重量
-
1.4
kg
-
性能
- 气流（最大）
-
530
l/s
- 声压级
-
76
dB
- 电池电压
-
4.8
V
- 充电时间
-
16-18
hour(s)
- 真空（最大）
-
2.9
kPa
- 运行时间
-
9
minute(s)
- 输入功率（最大）
-
56
W
- 吸力（最大）
-
9
W
-
过滤
- 尘量
-
0.5
l
- 过滤系统
-
干湿两用系统
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