MiniVac 手持式吸尘器
强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果
强劲的飞利浦 10.8 伏锂电池手持式吸尘器带给您更好的清洁效果。无尘袋旋风气流和双重过滤系统可保证吸力持久，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。 查看所有优势
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强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果
无尘袋旋风气流及采用空气动力学设计的吸嘴
- 10.8 伏（锂）电池
- 无尘袋旋风
- 毛刷和缝隙吸嘴
环保锂离子技术
锂离子电池是真正的环保电池。它们不包含有毒元素，因而对环境的危害更小。此外，它们在产品闲置时不会放电，可确保极低的待机功耗，因此还可节约电能。
双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果
无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。
空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好
飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保最佳吸尘效果（即使最微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁最难以触及的区域
电量更持久的轻盈锂电池
与普通镍镉 (NiCd) 电池相比，飞利浦手持式吸尘器的强劲锂电池 (Li-Ion) 具有更持久的电量。锂电池的自重还轻，为您带来更有乐趣的清洁体验。
一键式易拆卸吸嘴，更容易清空
飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。
8 小时快速充电
锂电池充电器只需 8 个小时即可将空电池充满，是普通充电器速度的两倍。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 其他附件
-
充电座
-
设计
- 设计功能
-
半透明集尘箱
- 颜色
-
黑色/不锈钢/红色调
-
重量和尺寸
- 每个小包装盒的产品
-
6
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
460 x 160 x 160
mm
- 产品重量
-
0.8
kg
- 小包装盒尺寸（长x宽x高）
-
508 x 335 x 490
mm
-
性能
- 电池类型
-
锂电池
- 电池电压
-
10.8
V
- 充电时间
-
8
hour(s)
- 运行时间
-
9
minute(s)
- 真空（最大）
-
4.3
kPa
- 输入功率（最大）
-
100
W
- 吸力（最大）
-
22
W
- 噪音强度 (Lc IEC)
-
81
dB
- 气流（最大）
-
950
l/min
-
过滤
- 过滤系统
-
双重旋风操作
- 尘量
-
0.5
l
-
可用性
- 特殊功能
-
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