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MiniVac

手持式吸尘器

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  • 强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果 强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果 强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果
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    MiniVac 手持式吸尘器

    FC6146/01

    强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果

    强劲的飞利浦 10.8 伏锂电池手持式吸尘器带给您更好的清洁效果。无尘袋旋风气流和双重过滤系统可保证吸力持久，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。 查看所有优势

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      强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果

      无尘袋旋风气流及采用空气动力学设计的吸嘴

      • 10.8 伏（锂）电池
      • 无尘袋旋风
      • 毛刷和缝隙吸嘴
      环保锂离子技术

      环保锂离子技术

      锂离子电池是真正的环保电池。它们不包含有毒元素，因而对环境的危害更小。此外，它们在产品闲置时不会放电，可确保极低的待机功耗，因此还可节约电能。

      双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

      双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

      无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。

      空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好

      空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好

      飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保最佳吸尘效果（即使最微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁最难以触及的区域

      电量更持久的轻盈锂电池

      电量更持久的轻盈锂电池

      与普通镍镉 (NiCd) 电池相比，飞利浦手持式吸尘器的强劲锂电池 (Li-Ion) 具有更持久的电量。锂电池的自重还非常轻，为您带来更有乐趣的清洁体验。

      一键式易拆卸吸嘴，更容易清空

      一键式易拆卸吸嘴，更容易清空

      飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。

      8 小时快速充电

      8 小时快速充电

      锂电池充电器只需 8 个小时即可将空电池充满，是普通充电器速度的两倍。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色/不锈钢/红色调
        设计功能
        半透明集尘箱

      • 过滤

        尘量
        0.5  升
        过滤系统
        双重旋风操作

      • 吸尘嘴和附件

        其他附件
        充电座

      • 性能

        气流（最大）
        950  升/分钟
        电池类型
        锂电池
        电池电压
        10.8  伏
        充电时间
        8  小时
        输入功率（最大）
        100  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        81  分贝
        运行时间
        9  分钟
        吸力（最大）
        22  瓦
        真空（最大）
        4.3  千帕

      • 可用性

        特殊功能
        • 充电显示灯
        • 软质手柄

      • 重量和尺寸

        小包装盒尺寸（长x宽x高）
        508 x 335 x 490  毫米
        每个小包装盒的产品
        6
        包装尺寸（长x宽x高）
        460 x 160 x 160  毫米
        产品重量
        0.8  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 毛刷
      • 充电座
      • 缝隙吸嘴

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