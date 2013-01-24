包装盒中的其他物品
- 毛刷
- 充电座
- 缝隙吸嘴
强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果
强劲的飞利浦 10.8 伏锂电池手持式吸尘器带给您更好的清洁效果。无尘袋旋风气流和双重过滤系统可保证吸力持久，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果
强劲的飞利浦 10.8 伏锂电池手持式吸尘器带给您更好的清洁效果。无尘袋旋风气流和双重过滤系统可保证吸力持久，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。 查看所有优势
锂离子电池是真正的环保电池。它们不包含有毒元素，因而对环境的危害更小。此外，它们在产品闲置时不会放电，可确保极低的待机功耗，因此还可节约电能。
无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。
飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保最佳吸尘效果（即使最微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁最难以触及的区域
与普通镍镉 (NiCd) 电池相比，飞利浦手持式吸尘器的强劲锂电池 (Li-Ion) 具有更持久的电量。锂电池的自重还非常轻，为您带来更有乐趣的清洁体验。
飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。
锂电池充电器只需 8 个小时即可将空电池充满，是普通充电器速度的两倍。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性
重量和尺寸