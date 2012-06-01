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  • 强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果 强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果 强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果

    MiniVac 手持式吸尘器

    FC6146/01

    强劲的手持式吸尘器，实现更好的清洁效果

    强劲的飞利浦 10.8 伏锂电池手持式吸尘器带给您更好的清洁效果。无尘袋旋风气流和双重过滤系统可保证吸力持久，而空气动力学设计的吸嘴可确保卓越的集尘效果。

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    MiniVac 手持式吸尘器

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    无尘袋旋风气流及采用空气动力学设计的吸嘴

    • 10.8 伏（锂）电池
    • 无尘袋旋风
    • 毛刷和缝隙吸嘴
    环保锂离子技术

    环保锂离子技术

    锂离子电池是真正的环保电池。它们不包含有毒元素，因而对环境的危害更小。此外，它们在产品闲置时不会放电，可确保极低的待机功耗，因此还可节约电能。

    双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

    双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

    无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。

    空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好

    空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好

    飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保最佳吸尘效果（即使最微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁最难以触及的区域

    电量更持久的轻盈锂电池

    电量更持久的轻盈锂电池

    与普通镍镉 (NiCd) 电池相比，飞利浦手持式吸尘器的强劲锂电池 (Li-Ion) 具有更持久的电量。锂电池的自重还轻，为您带来更有乐趣的清洁体验。

    一键式易拆卸吸嘴，更容易清空

    一键式易拆卸吸嘴，更容易清空

    飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。

    8 小时快速充电

    8 小时快速充电

    锂电池充电器只需 8 个小时即可将空电池充满，是普通充电器速度的两倍。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      其他附件
      充电座

    • 设计

      设计功能
      半透明集尘箱
      颜色
      黑色/不锈钢/红色调

    • 重量和尺寸

      每个小包装盒的产品
      6
      包装尺寸（长x宽x高）
      460 x 160 x 160  mm
      产品重量
      0.8  kg
      小包装盒尺寸（长x宽x高）
      508 x 335 x 490  mm

    • 性能

      电池类型
      锂电池
      电池电压
      10.8  V
      充电时间
      8  hour(s)
      运行时间
      9  minute(s)
      真空（最大）
      4.3  kPa
      输入功率（最大）
      100  W
      吸力（最大）
      22  W
      噪音强度 (Lc IEC)
      81  dB
      气流（最大）
      950  l/min

    • 过滤

      过滤系统
      双重旋风操作
      尘量
      0.5  l

    • 可用性

      特殊功能
      • 充电显示灯
      • 软质手柄

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