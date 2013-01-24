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PowerPro Duo

立式手持 2 合 1吸尘器 采用飓风离尘技术

FC6171/81
  • 在各种地板上均可获得卓越清洁效果 在各种地板上均可获得卓越清洁效果 在各种地板上均可获得卓越清洁效果
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    PowerPro Duo 立式手持 2 合 1吸尘器 采用飓风离尘技术

    FC6171/81

    在各种地板上均可获得卓越清洁效果

    使用全新飞利浦 PowerPro Duo 可在硬地板和地毯上实现出色的清洁效果。TriActive Turbo 吸嘴轻松捕获灰尘和绒毛。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,499.00

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      充电使用，无需拖带电源线，自在清洁每一处

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      便于无电源线操作的充电电池可让您自在地清洁每一处。现在电源线已不再是障碍，您可以在不同的房间轻松清洁，而无任何阻碍。

      优越的灵活性，可清洁难以触及的区域

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      PowerPro Duo 经过精心设计，可以触及任何角落，因此您可以毫不费力地轻松清洁沙发底下、床底或桌子下面。

      飓风离尘技术，实现出色效能

      飓风离尘技术，实现出色效能

      飓风离尘技术通过高效步骤，一次实现卓越清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘；2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。

      自立式储放位，随时随地放置

      自立式储放位，随时随地放置

      把杆具有方便的储放位置，随时保持直立，有无手持均可。因此，您可以随意将吸尘器放在任何地方，甚至在清洁的时候也能直立放置。

      TriActive Turbo 吸嘴，可在地毯上实现强劲性能

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      TriActive Turbo 吸嘴在硬地板和地毯上均可实现强劲性能。电动刷头和优化气流一次采集所有灰尘和绒毛。

      无尘袋：一键清空集尘桶

      无尘袋：一键清空集尘桶

      全新的无尘袋 PowerPro Duo 真空吸尘器可轻松处理集尘桶中的灰尘，无须接触灰尘。

      强劲的 25.2 伏锂离子电池，清洁时间长至 1 小时

      通过强劲的 25.2 伏锂离子电池进行无绳清洁，运行时间（来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间）长至 1 小时。随时可以充电，无需等到电池电量耗尽

      3 层过滤网技术，可捕获微小颗粒

      3 层可水洗滤网可捕获 >90% 的过敏原，如花粉、宠物毛发和灰尘，从而净化空气（由飞利浦实验室进行的测试所得）。

      技术规格

      • 性能

        电池类型
        锂电池
        电池电压
        25.2  伏
        充电时间
        5  小时
        运行时间：来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间
        长至 60  分钟
        声压级
        83  分贝

      • 设计

        颜色
        星白

      • 过滤

        尘量
        0.6  升
        排风滤网
        海绵滤网
        过滤系统
        3 层，采用德国技术

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 2 合 1毛刷
        • 交流电源适配器
        • 缝隙吸嘴

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        产品重量
        3.2  千克

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