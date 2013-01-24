如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
2 合 1 功能，将立式和手持式吸尘器合为一体。让您轻松清洁地板和家具。
便于无电源线操作的充电电池可让您自在地清洁每一处。现在电源线已不再是障碍，您可以在不同的房间轻松清洁，而无任何阻碍。
PowerPro Duo 经过精心设计，可以触及任何角落，因此您可以毫不费力地轻松清洁沙发底下、床底或桌子下面。
飓风离尘技术通过高效步骤，一次实现卓越清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘；2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。
把杆具有方便的储放位置，随时保持直立，有无手持均可。因此，您可以随意将吸尘器放在任何地方，甚至在清洁的时候也能直立放置。
TriActive Turbo 吸嘴在硬地板和地毯上均可实现强劲性能。电动刷头和优化气流一次采集所有灰尘和绒毛。
全新的无尘袋 PowerPro Duo 真空吸尘器可轻松处理集尘桶中的灰尘，无须接触灰尘。
通过强劲的 25.2 伏锂离子电池进行无绳清洁，运行时间（来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间）长至 1 小时。随时可以充电，无需等到电池电量耗尽
3 层可水洗滤网可捕获 >90% 的过敏原，如花粉、宠物毛发和灰尘，从而净化空气（由飞利浦实验室进行的测试所得）。
性能
设计
过滤
吸尘嘴和附件
可持续发展
重量和尺寸
FC6077/81
FC6075/81