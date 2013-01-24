快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1
全新的 SpeedPro Aqua 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力，即使在很难清洁的地方也能提供出色的集尘效果。它配备了旨在实现准确集尘效果的 180° 吸嘴，并且具有出众的吸尘和湿拖系统。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1
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快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1
全新的 SpeedPro Aqua 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力，即使在很难清洁的地方也能提供出色的集尘效果。它配备了旨在实现准确集尘效果的 180° 吸嘴，并且具有出众的吸尘和湿拖系统。 查看所有优势
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快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1
全新的 SpeedPro Aqua 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力，即使在很难清洁的地方也能提供出色的集尘效果。它配备了旨在实现准确集尘效果的 180° 吸嘴，并且具有出众的吸尘和湿拖系统。 查看所有优势
凭借 SpeedPro 吸嘴中的 LED 灯，可轻松照射到和照亮灰尘、绒毛、毛发和碎屑。吸嘴中的 LED 灯可在移动过程中照亮隐蔽的灰尘和污垢。
AquaBoost 模式可快速清洁顽固污垢
配件可一键使用。可分离式手持式部件使 SpeedPro 设备二合一。管中集成有刷配件，可让您随时清洁天花板和搁架。
SpeedPro 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。
PowerBlade 马达专为提供大风量而设计，可让吸嘴实现强劲而又高效的集尘效果。
第七代飓风离尘技术可迅速分离空气中的灰尘，旨在确保更持久地保持强劲性能。
真空吸尘器的集尘桶很容易卫生地取下并倒空，而不会造成任何扬尘。
180° 吸嘴专为强力而又高效地吸附各种地板上的灰尘和污垢而设计，即使在难以触及的地方也是如此。
出众的吸尘和湿拖系统有助于一次去除多达 99% 的细菌。系统可控制放水量，可在整个清洁过程中为所有硬地板保持适合的湿度。其微细纤维软垫可手洗或用洗衣机清洗。
在充电前，高性能 21.6 伏锂离子电池可在正常模式下提供长达 50 分钟的运行时间（来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间），在快速模式下为 22 分钟。
滤网系统将洁净空气返回至马达，可确保提供大风量和更持久的性能。
性能
可用性
设计
过滤
吸尘嘴和配件
重量和尺寸
可持续发展