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  • 快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1 快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1 快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1

    SpeedPro Aqua 无绳立式吸尘器

    FC6729/82

    快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1

    全新的 SpeedPro Aqua 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力，即使在很难清洁的地方也能提供出色的集尘效果。它配备了旨在实现准确集尘效果的 180° 吸嘴，并且具有出众的吸尘和湿拖系统。

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    SpeedPro Aqua 无绳立式吸尘器

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    快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1

    • 21.6 伏，续航时间长达50分钟
    • 3 合 1：吸尘 湿拖 手持 三合一
    • 3 合 1：吸尘、湿拖和手持式吸尘部件
    每次清洁均可捕获多达 98% 的灰尘和污垢*2

    每次清洁均可捕获多达 98% 的灰尘和污垢*2

    180° 吸嘴专为强力而又精确地吸附各种地板上的灰尘和污垢而设计，每次清洁均可吸附多达 98% 的灰尘和污垢*2，即使在难以触及的地方也是如此。

    吸嘴中的 LED 灯可捕捉隐蔽的灰尘和污垢

    吸嘴中的 LED 灯可捕捉隐蔽的灰尘和污垢

    凭借 SpeedPro 吸嘴中的 LED 灯，可轻松照射到和捕捉灰尘、绒毛、毛发和碎屑。吸嘴中的 LED 灯可在移动过程中捕捉隐蔽的灰尘和污垢。

    吸尘、湿拖和手持式吸尘器可去除多达 99% 的细菌*3

    吸尘、湿拖和手持式吸尘器可去除多达 99% 的细菌*3

    出众的吸尘和湿拖系统有助于一次去除 99% 的细菌。*3 系统可控制放水量，保持适当效果。

    适用于多种灰尘类型，包括适用于顽固污垢的 AquaBoost

    适用于多种灰尘类型，包括适用于顽固污垢的 AquaBoost

    AquaBoost 模式可快速清洁顽固污垢

    21.6 伏锂离子电池供电*1，清洁时间长达 50 分钟

    21.6 伏锂离子电池供电*1，清洁时间长达 50 分钟

    在充电前，高性能 21.6 伏锂离子电池可在正常模式下提供长达 50 分钟的运行时间，在快速模式下为 22 分钟。*5

    独一无二的集尘桶设计便于倒空，而不会造成尘雾

    独一无二的集尘桶设计便于倒空，而不会造成尘雾

    真空吸尘器的集尘桶很容易卫生地取下并倒空，而不会造成任何尘雾。

    PowerBlade 马达专为提供高风速而设计

    PowerBlade 马达专为提供高风速而设计

    PowerBlade 马达专为提供高风速而设计，可让吸嘴实现强劲而又精确的集尘效果。

    第七代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能

    第七代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能

    第七代飓风离尘技术可迅速分离空气中的灰尘，旨在确保更持久地保持强劲性能。

    可水洗滤网可确保更持久地提供高风速*4

    可水洗滤网可确保更持久地提供高风速*4

    过滤网系统可捕获多达 99% 的花粉和霉菌芽孢，将洁净空气返回至马达，可确保提供高风速和更持久的性能。

    集成式手持装置、缝隙吸嘴和毛刷

    附件可一键使用。可分离式手持式部件使 SpeedPro 设备二合一。管中集成有刷附件，可让您随时清洁天花板和搁架。

    快速触及任何角落，甚至是家具下方区域

    SpeedPro 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      吸尘和湿拖
      包含附件
      • 交流电源适配器
      • 缝隙吸嘴
      • 微细纤维软垫
      • 集成式毛刷
      • 壁挂式底座
      • 水箱
      附加吸尘嘴
      • 180° 吸嘴
      • 迷你涡轮刷

    • 设计

      设计功能
      3 合 1
      颜色
      金属质感牛仔蓝

    • 重量和尺寸

      产品重量
      2.45  kg

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料

    • 性能

      电池类型
      锂电池
      电池电压
      21.6  V
      充电时间
      5  hour(s)
      运行时间*1
      50  minute(s)
      气流（最大）*6
      高达 800  l/min
      声压级*9
      80  dB
      运行时间（高速）*7
      22  minute(s)
      每水箱可清洁面积*9
      60  m²

    • 过滤

      尘量
      0.4  l
      马达滤网*4
      可水洗滤网

    • 可用性

      手柄
      顶部
      净水箱容量（最大）
      0.28  l
      可使用的清洁剂
      用清洁剂或直接用水进行清洁
      滚轮类型
      橡胶

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    • 为了达到理想性能，请每 2 周仅手工清洗一次滤网。挤压直至水清洁。将其干燥 24 小时后再使用。

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