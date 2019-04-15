SpeedPro Aqua 无绳立式吸尘器
快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1
全新的 SpeedPro Aqua 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力，即使在很难清洁的地方也能提供出色的集尘效果。它配备了旨在实现准确集尘效果的 180° 吸嘴，并且具有出众的吸尘和湿拖系统。 查看所有优势
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快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1
- 21.6 伏，续航时间长达50分钟
- 3 合 1：吸尘 湿拖 手持 三合一
- 3 合 1：吸尘、湿拖和手持式吸尘部件
每次清洁均可捕获多达 98% 的灰尘和污垢*2
180° 吸嘴专为强力而又精确地吸附各种地板上的灰尘和污垢而设计，每次清洁均可吸附多达 98% 的灰尘和污垢*2，即使在难以触及的地方也是如此。
吸嘴中的 LED 灯可捕捉隐蔽的灰尘和污垢
凭借 SpeedPro 吸嘴中的 LED 灯，可轻松照射到和捕捉灰尘、绒毛、毛发和碎屑。吸嘴中的 LED 灯可在移动过程中捕捉隐蔽的灰尘和污垢。
吸尘、湿拖和手持式吸尘器可去除多达 99% 的细菌*3
出众的吸尘和湿拖系统有助于一次去除 99% 的细菌。*3 系统可控制放水量，保持适当效果。
适用于多种灰尘类型，包括适用于顽固污垢的 AquaBoost
AquaBoost 模式可快速清洁顽固污垢
21.6 伏锂离子电池供电*1，清洁时间长达 50 分钟
在充电前，高性能 21.6 伏锂离子电池可在正常模式下提供长达 50 分钟的运行时间，在快速模式下为 22 分钟。*5
独一无二的集尘桶设计便于倒空，而不会造成尘雾
真空吸尘器的集尘桶很容易卫生地取下并倒空，而不会造成任何尘雾。
PowerBlade 马达专为提供高风速而设计
PowerBlade 马达专为提供高风速而设计，可让吸嘴实现强劲而又精确的集尘效果。
第七代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能
第七代飓风离尘技术可迅速分离空气中的灰尘，旨在确保更持久地保持强劲性能。
可水洗滤网可确保更持久地提供高风速*4
过滤网系统可捕获多达 99% 的花粉和霉菌芽孢，将洁净空气返回至马达，可确保提供高风速和更持久的性能。
集成式手持装置、缝隙吸嘴和毛刷
附件可一键使用。可分离式手持式部件使 SpeedPro 设备二合一。管中集成有刷附件，可让您随时清洁天花板和搁架。
快速触及任何角落，甚至是家具下方区域
SpeedPro 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
-
吸尘和湿拖
- 包含附件
-
-
交流电源适配器
-
缝隙吸嘴
-
微细纤维软垫
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集成式毛刷
-
壁挂式底座
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水箱
- 附加吸尘嘴
-
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设计
- 设计功能
-
3 合 1
- 颜色
-
金属质感牛仔蓝
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
2.45
kg
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
-
性能
- 电池类型
-
锂电池
- 电池电压
-
21.6
V
- 充电时间
-
5
hour(s)
- 运行时间*1
-
50
minute(s)
- 气流（最大）*6
-
高达 800
l/min
- 声压级*9
-
80
dB
- 运行时间（高速）*7
-
22
minute(s)
- 每水箱可清洁面积*9
-
60
m²
-
过滤
- 尘量
-
0.4
l
- 马达滤网*4
-
可水洗滤网
-
可用性
- 手柄
-
顶部
- 净水箱容量（最大）
-
0.28
l
- 可使用的清洁剂
-
用清洁剂或直接用水进行清洁
- 滚轮类型
-
橡胶
- 为了达到理想性能，请每 2 周仅手工清洗一次滤网。挤压直至水清洁。将其干燥 24 小时后再使用。
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