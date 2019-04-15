快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1

全新的 SpeedPro Aqua 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力，即使在很难清洁的地方也能提供出色的集尘效果。它配备了旨在实现准确集尘效果的 180° 吸嘴，并且具有出众的吸尘和湿拖系统。