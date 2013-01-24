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SpeedPro Aqua

无绳立式吸尘器

FC6730/81
  • 快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1 快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1 快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1
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    SpeedPro Aqua 无绳立式吸尘器

    FC6730/81

    快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1

    全新的 SpeedPro Aqua 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力，即使在很难清洁的地方也能提供出色的集尘效果。它配备了旨在实现准确集尘效果的 180° 吸嘴，并且具有出众的吸尘和湿拖系统。 查看所有优势

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    全新的 SpeedPro Aqua 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力，即使在很难清洁的地方也能提供出色的集尘效果。它配备了旨在实现准确集尘效果的 180° 吸嘴，并且具有出众的吸尘和湿拖系统。 查看所有优势

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      快速清洁。吸尘、湿拖和手持式吸尘器 3 合 1

      • 180° 吸嘴
      • 18 伏，运行时间长达 40 分钟
      • 3 合 1：吸尘、湿拖和手持式吸尘部件
      吸嘴中的 LED 灯可捕捉隐蔽的灰尘和污垢

      吸嘴中的 LED 灯可捕捉隐蔽的灰尘和污垢

      凭借 SpeedPro 吸嘴中的 LED 灯，可轻松照射到和捕捉灰尘、绒毛、毛发和碎屑。吸嘴中的 LED 灯可在移动过程中捕捉隐蔽的灰尘和污垢。

      适用于多种灰尘类型，包括适用于顽固污垢的 AquaBoost

      适用于多种灰尘类型，包括适用于顽固污垢的 AquaBoost

      AquaBoost 模式可快速清洁顽固污垢

      集成式手持装置、缝隙吸嘴和毛刷

      集成式手持装置、缝隙吸嘴和毛刷

      附件可一键使用。可分离式手持式部件使 SpeedPro 设备二合一。管中集成有刷附件，可让您随时清洁天花板和搁架。

      快速触及任何角落，甚至是家具下方区域

      快速触及任何角落，甚至是家具下方区域

      SpeedPro 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。

      PowerBlade 马达专为提供高风速而设计

      PowerBlade 马达专为提供高风速而设计

      PowerBlade 马达专为提供高风速而设计，可让吸嘴实现强劲而又精确的集尘效果。

      第七代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能

      第七代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能

      第七代飓风离尘技术可迅速分离空气中的灰尘，旨在确保更持久地保持强劲性能。

      独一无二的集尘桶设计便于倒空，而不会造成尘雾

      独一无二的集尘桶设计便于倒空，而不会造成尘雾

      真空吸尘器的集尘桶很容易卫生地取下并倒空，而不会造成任何尘雾。

      每次清洁均可捕获多达 98% 的灰尘和污垢

      180° 吸嘴专为强力而又精确地吸附各种地板上的灰尘和污垢而设计，每次清洁均可吸附多达 98% 的灰尘和污垢，即使在难以触及的地方也是如此。

      吸尘、湿拖和手持式吸尘器可去除多达 99% 的细菌

      出众的吸尘和湿拖系统有助于一次去除多达 99% 的细菌。系统可控制放水量，可在整个清洁过程中为所有硬地板保持适合的湿度。其微细纤维软垫可手洗或用洗衣机清洗。

      可水洗滤网可确保更持久地提供高风速*

      过滤网系统可捕获多达 99% 的花粉和霉菌芽孢，将洁净空气返回至马达，可确保提供高风速和更持久的性能。

      18 伏锂离子电池供电，清洁时间长达 40 分钟

      在充电前，高性能 18 伏锂离子电池可在正常模式下提供长达 40 分钟的运行时间，在快速模式下为 20 分钟。

      技术规格

      • 性能

        电池类型
        锂电池
        电池电压
        18  伏
        充电时间
        5  小时
        运行时间
        40  分钟
        运行时间（高速）
        20  分钟
        声压级
        80  分贝
        每水箱可清洁面积
        60  平方米
        气流（最大）
        高达 800  升/分钟

      • 可用性

        手柄
        顶部
        净水箱容量（最大）
        0.28  升
        可使用的清洁剂
        用清洁剂或直接用水进行清洁
        滚轮类型
        橡胶

      • 设计

        设计功能
        3 合 1
        颜色
        金属质感牛仔蓝

      • 过滤

        尘量
        0.4  升
        马达滤网
        可水洗滤网

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 交流电源适配器
        • 缝隙吸嘴
        • 微细纤维软垫
        • 集成式毛刷
        • 壁挂式底座
        • 水箱
        附加吸尘嘴
        180° 吸嘴
        标准吸尘嘴
        吸尘和湿拖

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料

      • 重量和尺寸

        产品重量
        2.45  千克

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