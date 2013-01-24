万向绝尘技术，一次动作，全方位高效吸净
SpeedPro Max 带来更快的*无绳清洁体验。环绕式地板吸头可在每次来回（甚至向后和对角移动）时吸附更多灰尘和污垢，使每一次移动都功效显著。创新型工业设计，人性化集成一体式吸头，确保整屋清洁不间断。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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360 度吸嘴可在每次来回（甚至向后和对角移动）时吸附更多灰尘和污垢，使每一次移动都功效显著。
第 8 代飓风离尘技术 - 我们全新的无尘袋真空清洁技术，现在配以无绳把杆，可以更长时间提供更强劲的吸力。
三重过滤系统仅将洁净空气返回至马达，从而确保高速气流持续更长时间
智能数字显示屏可指示速度和电池使用情况，让您知道何时需要清洁滤网。
集成刷头配件，无需拆装、中断清洁，即可切换不同功能的吸头，轻松洁净全屋地板、沙发、缝隙、高处，以及各个角落。
凭借 SpeedPro Max 吸嘴前的 LED 灯，可轻松照射到和清除灰尘、绒毛、毛发和碎屑。LED 吸嘴还可以捕捉隐蔽的灰尘。
SpeedPro Max 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。
真空吸尘器的集尘桶很容易卫生地取下并倒空，而不会造成任何尘雾。
PowerBlade 是专为提供高气流（>1000 升/分钟）的数字电机，采用 360° 吸嘴。在购买 3 个月内前往 Philips.com 注册，即可享受 5 年免费电机保修！
强劲18伏锂电池确保无间断45分钟**标准模式吸尘，超长续航，随时待命。 (来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间)
性能
设计
过滤
吸尘嘴和附件
可持续发展
重量和尺寸