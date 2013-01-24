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SpeedPro Max

手持无绳吸尘器

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  • 万向绝尘技术，一次动作，全方位高效吸净 万向绝尘技术，一次动作，全方位高效吸净 万向绝尘技术，一次动作，全方位高效吸净
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    SpeedPro Max 手持无绳吸尘器

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    万向绝尘技术，一次动作，全方位高效吸净

    SpeedPro Max 带来更快的*无绳清洁体验。环绕式地板吸头可在每次来回（甚至向后和对角移动）时吸附更多灰尘和污垢，使每一次移动都功效显著。创新型工业设计，人性化集成一体式吸头，确保整屋清洁不间断。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,699.00

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      强劲18伏锂电池确保无间断45分钟**标准模式吸尘，超长续航，随时待命。 (来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间)

      技术规格

      • 性能

        电池类型
        锂电池
        电池电压
        18  伏
        充电时间
        5  小时
        手持、标准、强效三种吸尘模式运行时间（来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间）分别为
        55、45、15  分钟
        声压级
        84  分贝
        气流（最大）
        >1000  升/分钟

      • 设计

        颜色

      • 过滤

        尘量
        0.6  升
        马达滤网
        可水洗滤网

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 交流电源适配器
        • 集成一体式吸头
        • 壁挂式底座
        附加吸尘嘴
        电动涡轮吸头
        标准吸尘嘴
        环绕式地板吸头

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        产品重量
        2.65  千克

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