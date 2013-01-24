高效无绳吸尘器*
凭借我们的 3 合 1 无绳吸尘器，可更快地完成清洁。我们强劲的 360° 吸嘴可全方位更快地吸附灰尘和污垢。从硬地板到地毯，使每一次移动都起到作用。吸尘加湿拖系统一次可对抗多种灰尘类型。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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360 度吸嘴可更快地吸附灰尘和污垢
吸尘加湿拖系统可控制放水量，从而在整个清洁过程中为硬地板保持适合的湿度。可手洗或用洗衣机清洗微细纤维软垫。
SpeedPro Max 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。
第 8 代飓风离尘技术 - 我们全新的无尘袋真空清洁技术，现在配以无绳把杆，可以更长时间提供更强劲的吸力。
附件可一键使用。可分离式手持式部件使 SpeedPro Max 设备二合一。管中集成有刷附件，触手可及。
凭借 SpeedPro Max 喷嘴中的 LED 灯，可轻松照射到和清除灰尘、绒毛、毛发和碎屑。LED 喷嘴还可以捕捉隐蔽的灰尘。
三重过滤系统仅将洁净空气返回至马达，从而确保高速气流持续更长时间
3 合 1 - 强劲的 360° 吸嘴、吸尘加湿拖系统及集成式手持式吸尘部件
高性能 25.2 伏锂离子电池在充电前提供长达 75 分钟的环保运行时间（来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间），在正常模式下为 35 分钟，在快速模式下为 25 分钟。
PowerBlade 是专为提供高气流（>1000 升/分钟）的数字电机，采用 360° 吸嘴。在购买 3 个月内前往 Philips.com 注册，即可享受 5 年免费电机保修！
性能
可用性
设计
过滤
吸尘嘴和附件
可持续发展
重量和尺寸