高效无绳吸尘器*

凭借我们的 3 合 1 无绳吸尘器，可更快地完成清洁。我们强劲的 360° 吸嘴可全方位更快地吸附灰尘和污垢。从硬地板到地毯，使每一次移动都起到作用。吸尘加湿拖系统一次可对抗多种灰尘类型。 查看所有优势