吸拖一体机附件-纤维软垫
及时更换，确保清洁细致表面以实现出色性能
及时更换，确保清洁细致表面（如木质表面）以实现出色性能，持续获得理想日常清洁体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
及时更换，确保清洁细致表面以实现出色性能
兼容 PowerPro Aqua
- 4 个微细纤维软垫
- 兼容 PowerPro Aqua
- 每 6 个月更换一次
每 6 个月更换一次
每 6 个月更换一次，保持产品的出色清洁性能。
微纤维清洁软垫，轻柔清除所有污垢和污渍
柔软的微纤维材料可将污垢和灰尘轻轻地打散带起吸入。专为清洁细致表面（如木质表面）而特别设计。有效彻底地清除污垢和污渍。
技术规格
-
附件规格
- 软垫数
-
4
-
适用于
- PowerPro Aqua
-
-
FC6400
-
FC6401
-
FC6402
-
FC6404
-
FC6405
-
FC6408
-
FC6409
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。