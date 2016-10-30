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  • 及时更换，确保清洁细致表面以实现出色性能 及时更换，确保清洁细致表面以实现出色性能 及时更换，确保清洁细致表面以实现出色性能

    吸拖一体机附件-纤维软垫

    FC8016/01

    及时更换，确保清洁细致表面以实现出色性能

    及时更换，确保清洁细致表面（如木质表面）以实现出色性能，持续获得理想日常清洁体验。

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    吸拖一体机附件-纤维软垫

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    兼容 PowerPro Aqua

    • 4 个微细纤维软垫
    • 兼容 PowerPro Aqua
    • 每 6 个月更换一次
    易于安装和拆卸

    易于安装和拆卸

    微细纤维软垫可机洗，易于装卸。

    每 6 个月更换一次

    每 6 个月更换一次

    每 6 个月更换一次，保持产品的出色清洁性能。

    微纤维清洁软垫，轻柔清除所有污垢和污渍

    柔软的微纤维材料可将污垢和灰尘轻轻地打散带起吸入。专为清洁细致表面（如木质表面）而特别设计。有效彻底地清除污垢和污渍。

    技术规格

    • 附件规格

      软垫数
      4

    • 适用于

      PowerPro Aqua
      • FC6400
      • FC6401
      • FC6402
      • FC6404
      • FC6405
      • FC6408
      • FC6409
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