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吸尘器尘袋

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    s-bag 吸尘器尘袋

    FC8021/04

    全球畅销的集尘袋

    高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。 查看所有优势

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    全球畅销的集尘袋

    高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。 查看所有优势

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      全球畅销的集尘袋

      更持久的性能，更高效的过滤

      • 16 个集尘袋 + 2 个滤网
      • 一项标准适合所有吸尘器
      • 寿命延长 80%
      通用标准，方便选择

      通用标准，方便选择

      原装飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 可用于所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux 家族（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。再也不用无休止地搜索集尘袋，只需认准 s-bag® 徽标。

      过滤 99% 的细尘

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      该集尘袋的合成材料可过滤 99% 的灰尘和微粒。相比于普通纸袋，可更为高效地过滤空气，同时还可以帮助您清除过敏源等悬浮颗粒。

      瑞典制造的高耐用合成材料

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      高效能集尘袋 s-bag® 由瑞典生产的高耐用合成材料制成。

      卫生闭合系统，易于处理

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      飞利浦 s-bag® 高效能合成吸尘纸袋的专利闭合系统，易于清洁和处理，不会泄漏内部所吸附的污垢。

      使用寿命比传统纸袋延长 50%

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      高效能集尘袋 s-bag® 的使用寿命比传统纸袋延长 50%。集尘袋的专用合成材料配以增加的 15% 容量可确保理想气流，令吸尘器的吸力更为持久。

      TÜV 认证，值得信赖的效果

      TÜV 认证，值得信赖的效果

      飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 已经通过了独立测试，并获得了 TÜV Rheinland Group 的认证。

      技术规格

      • 附件规格

        尘袋数量
        16
        马达过滤网数量
        2
        AFS 过滤网数量
        4
        尘袋材料
        4 层合成

      • 适用于

        AirStar
        FC8220 - FC8229
        City-Line
        FC8400 - FC8439
        EasyLife
        FC8130 - FC8139
        Expression
        FC8600 - FC8629
        HomeHero
        FC8910 - FC8919
        Impact
        FC8350 - FC8399
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        Mobilo
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        Performer
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        PowerLife
        FC8450 - FC8459
        极静之星
        FC9300 - FC9319
        小巧灵动
        FC8230 - FC8260
        专家
        FC9100 - FC9139
        工作室（电源）
        FC9080 - FC9089
        海量
        FC9000 - FC9029
        Electrolux 家族
        • Electrolux 有尘袋吸尘器
        • Tornado 有尘袋吸尘器
        • Zanussi 有尘袋吸尘器

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