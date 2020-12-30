s-bag 吸尘器尘袋
全球畅销的集尘袋
高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
全球畅销的集尘袋
更持久的性能，更高效的过滤
- 16 个集尘袋 + 2 个滤网
- 一项标准适合所有吸尘器
- 寿命延长 80%
通用标准，方便选择
原装飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 可用于所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux 家族（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。再也不用无休止地搜索集尘袋，只需认准 s-bag® 徽标。
过滤 99% 的细尘
该集尘袋的合成材料可过滤 99% 的灰尘和微粒。相比于普通纸袋，可更为高效地过滤空气，同时还可以帮助您清除过敏源等悬浮颗粒。
瑞典制造的高耐用合成材料
高效能集尘袋 s-bag® 由瑞典生产的高耐用合成材料制成。
卫生闭合系统，易于处理
飞利浦 s-bag® 高效能合成吸尘纸袋的专利闭合系统，易于清洁和处理，不会泄漏内部所吸附的污垢。
使用寿命比传统纸袋延长 50%
高效能集尘袋 s-bag® 的使用寿命比传统纸袋延长 50%。集尘袋的专用合成材料配以增加的 15% 容量可确保理想气流，令吸尘器的吸力更为持久。
TÜV 认证，值得信赖的效果
飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 已经通过了独立测试，并获得了 TÜV Rheinland Group 的认证。
技术规格
-
附件规格
- 尘袋数量
-
16
- 尘袋材料
-
4 层合成
- AFS 过滤网数量
-
4
- 电机滤网数量
-
2
-
适用于
- AirStar
-
FC8220 - FC8229
- Electrolux 家族
-
-
Electrolux 有尘袋吸尘器
-
Tornado 有尘袋吸尘器
-
Zanussi 有尘袋吸尘器
- City-Line
-
FC8400 - FC8439
- Jewel
-
FC9050 - FC9079
- EasyLife
-
FC8130 - FC8139
- Performer
-
FC9150 - FC9179
- 挤奶
-
FC8600 - FC8629
- HomeHero
-
FC8910 - FC8919
- Impact
-
FC8350 - FC8399
- PowerLife
-
FC8450 - FC8459
- Mobilo
-
FC8500 - FC8579
- 极静之星
-
FC9300 - FC9319
- 小巧灵动
-
FC8230 - FC8260
- 专家
-
FC9100 - FC9139
- 工作室（电源）
-
FC9080 - FC9089
- 海量
-
FC9000 - FC9029
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