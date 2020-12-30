高效能 s-bag 吸尘袋 经典长效型 - 超值装
高效能集尘袋 s-bag®，出色组合
高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高效能 s-bag 吸尘袋 经典长效型 - 超值装
高效能集尘袋 s-bag®，出色组合
更持久的性能，更高效的过滤
- 16 个集尘袋
- 一项标准适合所有吸尘器
- 寿命延长 50%
- 15% 更多容量
通用标准，方便选择
原装飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 可用于所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux 家族（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。再也不用无休止地搜索集尘袋，只需认准 s-bag® 徽标。
过滤 99% 的细尘
该集尘袋的合成材料可过滤 99% 的灰尘和微粒。相比于普通纸袋，可更为高效地过滤空气，同时还可以帮助您清除过敏源等悬浮颗粒。
瑞典制造的高耐用合成材料
高效能集尘袋 s-bag® 由瑞典生产的高耐用合成材料制成。
卫生闭合系统，易于处理
飞利浦 s-bag® 高效能合成吸尘纸袋的专利闭合系统，易于清洁和处理，不会泄漏内部所吸附的污垢。
使用寿命比传统纸袋延长 50%
高效能集尘袋 s-bag® 的使用寿命比传统纸袋延长 50%。集尘袋的专用合成材料配以增加的 15% 容量可确保理想气流，令吸尘器的吸力更为持久。
TÜV 认证，值得信赖的效果
飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 已经通过了独立测试，并获得了 TÜV Rheinland Group 的认证。
技术规格
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普通参数
- 主要材料
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4 层合成
- 产品类型
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吸尘器尘袋
- 认证
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TÜV 认证
- 尘量
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3 升
- 附赠集尘袋
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16 个集尘袋
- 适配
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2000 系列，PowerGO - FC8240 - FC8246、FC8293 - FC8296、FC8250、FC8253、FC8289；3000 Series、Performer Compact - FC8366 - FC8367、FC8370 - FC8379、FC8383 - FC8389、XD30xx、XD31xx
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6000 系列，LED - XD6122、XD6142；7000 Series、Performer Silent - FC8780、FC8781、FC8782、FC8783、FC8784、FC8785、FC8786、FC8787、FC8789；8000 系列，Performer (LED) - XD8121、XD8122、XD8142、XD8152、XD8022、XD8042、XD8052
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Performer - FC8680 - FC8682、FC9150 - FC9179；Performer Expert - FC8720 - FC8728；PerformerPro - FC9180 - FC9199；Performer Ultimate - FC8921 - FC8925、FC8941 - FC8957；5000 系列，Performer Active - XD51xx、FC8563、FC8574 - FC8579、FC8584 - FC8589
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Jewel - FC9050 - FC9079；HomeRun - XU3100、XU3110
- 尘袋类型
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高效能集尘袋 s-bag®
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原产地
- 产地
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瑞典
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