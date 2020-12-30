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  • 高效能集尘袋 s-bag®，出色组合 高效能集尘袋 s-bag®，出色组合 高效能集尘袋 s-bag®，出色组合

    高效能 s-bag 吸尘袋 经典长效型 - 超值装

    FC8021/05

    高效能集尘袋 s-bag®，出色组合

    高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。

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    高效能 s-bag 吸尘袋 经典长效型 - 超值装

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    高效能集尘袋 s-bag®，出色组合

    更持久的性能，更高效的过滤

    • 16 个集尘袋
    • 一项标准适合所有吸尘器
    • 寿命延长 50%
    • 15% 更多容量
    通用标准，方便选择

    通用标准，方便选择

    原装飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 可用于所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux 家族（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。再也不用无休止地搜索集尘袋，只需认准 s-bag® 徽标。

    过滤 99% 的细尘

    过滤 99% 的细尘

    该集尘袋的合成材料可过滤 99% 的灰尘和微粒。相比于普通纸袋，可更为高效地过滤空气，同时还可以帮助您清除过敏源等悬浮颗粒。

    瑞典制造的高耐用合成材料

    瑞典制造的高耐用合成材料

    高效能集尘袋 s-bag® 由瑞典生产的高耐用合成材料制成。

    卫生闭合系统，易于处理

    卫生闭合系统，易于处理

    飞利浦 s-bag® 高效能合成吸尘纸袋的专利闭合系统，易于清洁和处理，不会泄漏内部所吸附的污垢。

    使用寿命比传统纸袋延长 50%

    使用寿命比传统纸袋延长 50%

    高效能集尘袋 s-bag® 的使用寿命比传统纸袋延长 50%。集尘袋的专用合成材料配以增加的 15% 容量可确保理想气流，令吸尘器的吸力更为持久。

    TÜV 认证，值得信赖的效果

    TÜV 认证，值得信赖的效果

    飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 已经通过了独立测试，并获得了 TÜV Rheinland Group 的认证。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      4 层合成
      产品类型
      吸尘器尘袋
      认证
      TÜV 认证
      尘量
      3 升
      附赠集尘袋
      16 个集尘袋
      适配
      • 2000 系列，PowerGO - FC8240 - FC8246、FC8293 - FC8296、FC8250、FC8253、FC8289；3000 Series、Performer Compact - FC8366 - FC8367、FC8370 - FC8379、FC8383 - FC8389、XD30xx、XD31xx
      • 6000 系列，LED - XD6122、XD6142；7000 Series、Performer Silent - FC8780、FC8781、FC8782、FC8783、FC8784、FC8785、FC8786、FC8787、FC8789；8000 系列，Performer (LED) - XD8121、XD8122、XD8142、XD8152、XD8022、XD8042、XD8052
      • Performer - FC8680 - FC8682、FC9150 - FC9179；Performer Expert - FC8720 - FC8728；PerformerPro - FC9180 - FC9199；Performer Ultimate - FC8921 - FC8925、FC8941 - FC8957；5000 系列，Performer Active - XD51xx、FC8563、FC8574 - FC8579、FC8584 - FC8589
      • Jewel - FC9050 - FC9079；HomeRun - XU3100、XU3110
      尘袋类型
      高效能集尘袋 s-bag®

    • 原产地

      产地
      瑞典
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