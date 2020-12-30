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    s-bag 吸尘器尘袋

    FC8023/03

    s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋

    高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。

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    s-bag 吸尘器尘袋

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    s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋

    吸附异味，十分适合动物主人

    • 3 个集尘袋
    • 一项标准适合所有吸尘器
    • 吸附异味
    通用标准，方便选择

    通用标准，方便选择

    原装飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 可用于所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux 家族（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。再也不用无休止地搜索集尘袋，只需认准 s-bag® 徽标。

    吸收和去除异味

    吸收和去除异味

    与普通集尘袋不同，s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋采用涂有异味吸收蜡的耐用合成材料，可捕获异味并防止其从吸尘器逸漏出去。该集尘袋尤其适合养宠物的朋友使用。

    过滤 99% 的细尘

    过滤 99% 的细尘

    该集尘袋的合成材料可过滤 99% 的灰尘和微粒。相比于普通纸袋，可更为高效地过滤空气，同时还可以帮助您清除过敏源等悬浮颗粒。

    瑞典制造的高耐用合成材料

    瑞典制造的高耐用合成材料

    s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋由瑞典生产的高耐用合成材料制成。

    卫生闭合系统，易于处理

    卫生闭合系统，易于处理

    飞利浦 s-bag® 高效能合成吸尘纸袋的专利闭合系统，易于清洁和处理，不会泄漏内部所吸附的污垢。

    技术规格

    • 附件规格

      尘袋数量
      3

    • 适用于

      AirStar
      FC8220 - FC8229
      Electrolux 家族
      • Electrolux 有尘袋吸尘器
      • Tornado 有尘袋吸尘器
      • Zanussi 有尘袋吸尘器
      City-Line
      FC8400 - FC8439
      Jewel
      FC9050 - FC9079
      EasyLife
      FC8130 - FC8139
      Performer
      FC9150 - FC9179
      挤奶
      FC8600 - FC8629
      HomeHero
      FC8910 - FC8919
      Impact
      FC8350 - FC8399
      PowerLife
      FC8450 - FC8459
      Mobilo
      FC8500 - FC8579
      极静之星
      FC9300 - FC9319
      小巧灵动
      FC8230 - FC8260
      专家
      FC9100 - FC9139
      工作室（电源）
      FC9080 - FC9089
      海量
      FC9000 - FC9029
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