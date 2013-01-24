s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋
高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋
高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。 查看所有优势
s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋
高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。 查看所有优势
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s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋
高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。 查看所有优势
原装飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 可用于所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux 家族（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。再也不用无休止地搜索集尘袋，只需认准 s-bag® 徽标。
与普通集尘袋不同，s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋采用涂有异味吸收蜡的耐用合成材料，可捕获异味并防止其从吸尘器逸漏出去。该集尘袋尤其适合养宠物的朋友使用。
该集尘袋的合成材料可过滤 99% 的灰尘和微粒。相比于普通纸袋，可更为高效地过滤空气，同时还可以帮助您清除过敏源等悬浮颗粒。
s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋由瑞典生产的高耐用合成材料制成。
飞利浦 s-bag® 高效能合成吸尘纸袋的专利闭合系统，易于清洁和处理，不会泄漏内部所吸附的污垢。
附件规格
适用于