s-bag 吸尘器尘袋
s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋
高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋
吸附异味，十分适合动物主人
通用标准，方便选择
原装飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 可用于所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux 家族（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。再也不用无休止地搜索集尘袋，只需认准 s-bag® 徽标。
吸收和去除异味
与普通集尘袋不同，s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋采用涂有异味吸收蜡的耐用合成材料，可捕获异味并防止其从吸尘器逸漏出去。该集尘袋尤其适合养宠物的朋友使用。
过滤 99% 的细尘
该集尘袋的合成材料可过滤 99% 的灰尘和微粒。相比于普通纸袋，可更为高效地过滤空气，同时还可以帮助您清除过敏源等悬浮颗粒。
瑞典制造的高耐用合成材料
s-bag® 高效能去味合成吸尘纸袋由瑞典生产的高耐用合成材料制成。
卫生闭合系统，易于处理
飞利浦 s-bag® 高效能合成吸尘纸袋的专利闭合系统，易于清洁和处理，不会泄漏内部所吸附的污垢。
技术规格
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附件规格
- 尘袋数量
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3
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适用于
- AirStar
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FC8220 - FC8229
- Electrolux 家族
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Electrolux 有尘袋吸尘器
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Tornado 有尘袋吸尘器
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Zanussi 有尘袋吸尘器
- City-Line
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FC8400 - FC8439
- Jewel
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FC9050 - FC9079
- EasyLife
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FC8130 - FC8139
- Performer
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FC9150 - FC9179
- 挤奶
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FC8600 - FC8629
- HomeHero
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FC8910 - FC8919
- Impact
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FC8350 - FC8399
- PowerLife
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FC8450 - FC8459
- Mobilo
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FC8500 - FC8579
- 极静之星
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FC9300 - FC9319
- 小巧灵动
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FC8230 - FC8260
- 专家
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FC9100 - FC9139
- 工作室（电源）
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FC9080 - FC9089
- 海量
-
FC9000 - FC9029
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