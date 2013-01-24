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Steam Plus

蒸汽洁地板湿洗机

FC8056/01
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    Steam Plus 蒸汽洁地板湿洗机

    FC8056/01
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    使用蒸汽清洁使地板保持闪亮洁净

    更换套件可与两个可水洗和可循环使用的微细纤维软垫一起使用；同时活性除垢滤芯可以延长飞利浦 SteamPlus 蒸汽清洁器的使用寿命。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥99.00
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    使用蒸汽清洁使地板保持闪亮洁净

    适用于 SteamPlus 蒸汽洁 FC7020 蒸汽地板湿洗机

    • 2 个可水洗微细纤维滚刷
    • 1 个活性除垢滤芯
    • 每 6 个月更换一次
    • 兼容 FC7020...21
    可轻松更换和安装

    可轻松更换和安装

    随附 2 个可水洗且耐用的微纤维清洁软垫。柔软的微细纤维材料可轻柔地松动、提起和吸走灰尘及污垢。有效轻柔地除污。微纤维清洁软垫可用洗衣机清洗，且易于安装和拆卸。我们建议每 6 个月更换一次软垫，使用 SteamPlus 蒸汽洁地板湿洗机可实现干净卫生的清洁效果。

    延长您的 SteamPlus 蒸汽洁地板湿洗机的使用寿命

    延长您的 SteamPlus 蒸汽洁地板湿洗机的使用寿命

    SteamPlus 蒸汽洁为适用自来水清洁而进行了特别设计。其活性除垢滤芯可自动除水垢。为防止钙化，同时在使用寿命期间获得卓越性能，我们建议至少每 6 个月更换一次活性除垢滤芯。轻松更换位于水箱容器下的滤芯，以延长 SteamPlus 蒸汽洁地板湿洗机的使用寿命。

    技术规格

    • 包含

      微纤维清洁软垫
      2 倍速
      活性除垢滤网

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