可轻松更换和安装

随附 2 个可水洗且耐用的微纤维清洁软垫。柔软的微细纤维材料可轻柔地松动、提起和吸走灰尘及污垢。有效轻柔地除污。微纤维清洁软垫可用洗衣机清洗，且易于安装和拆卸。我们建议每 6 个月更换一次软垫，使用 SteamPlus 蒸汽洁地板湿洗机可实现干净卫生的清洁效果。