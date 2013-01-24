使用蒸汽清洁使地板保持闪亮洁净
更换套件可与两个可水洗和可循环使用的微细纤维软垫一起使用；同时活性除垢滤芯可以延长飞利浦 SteamPlus 蒸汽清洁器的使用寿命。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
使用蒸汽清洁使地板保持闪亮洁净
更换套件可与两个可水洗和可循环使用的微细纤维软垫一起使用；同时活性除垢滤芯可以延长飞利浦 SteamPlus 蒸汽清洁器的使用寿命。 查看所有优势
随附 2 个可水洗且耐用的微纤维清洁软垫。柔软的微细纤维材料可轻柔地松动、提起和吸走灰尘及污垢。有效轻柔地除污。微纤维清洁软垫可用洗衣机清洗，且易于安装和拆卸。我们建议每 6 个月更换一次软垫，使用 SteamPlus 蒸汽洁地板湿洗机可实现干净卫生的清洁效果。
SteamPlus 蒸汽洁为适用自来水清洁而进行了特别设计。其活性除垢滤芯可自动除水垢。为防止钙化，同时在使用寿命期间获得卓越性能，我们建议至少每 6 个月更换一次活性除垢滤芯。轻松更换位于水箱容器下的滤芯，以延长 SteamPlus 蒸汽洁地板湿洗机的使用寿命。
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