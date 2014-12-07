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  • 外观小巧，内在强劲 外观小巧，内在强劲 外观小巧，内在强劲

    EasySpeed 有尘袋吸尘器

    FC8083/81

    外观小巧，内在强劲

    飞利浦真空吸尘器外形小巧，清洁性能强大。因其小巧轻便，所以易于存放、携带和操控。享受任意移动的自由体验和出众的清洁效果。

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    EasySpeed 有尘袋吸尘器

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    外观小巧，内在强劲

    轻盈小巧的吸尘器

    • 1200 瓦
    • 微尘滤网
    • 1.5 升
    加长人体工程学手柄，可触及各个角落

    加长人体工程学手柄，可触及各个角落

    这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

    1200 瓦马达可产生强大的吸力

    1200 瓦马达可产生强大的吸力

    该吸尘器具有高效的 1200 瓦马达，可产生强大的吸力，让您可获得满意的清洁效果。

    带绕线装置，附加手柄，易于搬运

    带绕线装置，附加手柄，易于搬运

    带绕线装置，附加手柄，易于搬运。

    两用吸尘嘴，适用于不同地面

    两用吸尘嘴，适用于不同地面

    不管是何种地板，都可实现出众性能。您可以使用脚踏轻松调节吸嘴，使用硬地板和顺滑底板上的保护清洁刷清洁地毯。不管是何种表面，您始终都可以实现彻底轻柔的清洁。

    轻便小巧，让您自由移动

    轻便小巧，让您自由移动

    因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

    开/关和功率控制功能集成于 1 个按钮

    开/关和功率控制功能集成于 1 个按钮

    开/关和功率控制功能集成于 1 个按钮。

    可循环使用集尘袋

    可循环使用集尘袋

    可水洗的集尘袋，以免接触灰尘。

    二合一缝隙吸嘴和毛刷，高效清洁家具

    二合一缝隙吸嘴和毛刷，高效清洁家具。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      两用吸嘴
      包含附件
      • 2 合 1毛刷和缝隙吸嘴
      • 较长的弯曲工具

    • 设计

      颜色
      鲜绿色

    • 重量和尺寸

      产品重量
      2.8  kg

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      吸力（最大）
      200  W

    • 过滤

      排风滤网
      海绵滤网
      马达滤网
      微尘滤网

    • 可用性

      操作半径
      7  m
      管联接
      锥形
      手柄
      顶部
      吸力控制
      机身上的旋钮
      吸管类型
      2P 塑料管
      满尘指示灯
      滚轮类型
      塑料

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