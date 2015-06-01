EasySpeed 无尘袋吸尘器
高效洁尘，轻松自在
全新飞利浦 EasySpeed 易洁系列吸尘器让清洁变得轻松简易。易于携带、操控和存放，并且功能强大。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您轻松享受清新洁净的感觉。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高效洁尘，轻松自在
小身形，大吸力
- 1400 瓦
- 第五代飓风离尘技术
- 3 个附件
- 动物毛发
1400 瓦马达，实现出色清洁效果
1400 瓦马达，实现出色清洁效果
飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离
飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。
轻便小巧，让您自由移动
因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。
旋转的迷你涡轮刷，轻松清除（宠物）毛发和绒毛
迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷十分适合宠物主人。
加长人体工程学手柄，可触及各个角落
这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。
缝隙吸嘴可帮助您清洁狭窄区域。
缝隙吸嘴可帮助您清洁狭窄区域。
先进的集尘桶设计，方便清空
集尘桶专为有效除尘而设计，不会造成灰尘四散。凭借其出众的形状和光滑的表面，灰尘聚集在容器的一侧并均匀地滑入垃圾桶。
易于清洁的可水洗滤网
可水洗海绵滤网，性能更长效。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
-
多用途吸嘴
- 包含附件
-
缝隙吸嘴
- 附加吸尘嘴
-
强力毛刷吸嘴
-
设计
- 颜色
-
亮粉
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
5
kg
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 输入功率 (IEC)
-
1400
W
- 吸力（最大）
-
340
W
-
过滤
- 尘量
-
1.4
l
- 排风滤网
-
海锦
- 马达滤网
-
海锦
-
可用性
- 管联接
-
锥形
- 操作半径
-
7.6
m
- 手柄
-
顶部和正面
- 吸管类型
-
2P 塑料管
- 电线长度
-
5
m
- 滚轮类型
-
塑料
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。