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    EasySpeed 无尘袋吸尘器

    FC8090/81

    高效洁尘，轻松自在

    全新飞利浦 EasySpeed 易洁系列吸尘器让清洁变得轻松简易。易于携带、操控和存放，并且功能强大。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您轻松享受清新洁净的感觉。

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    EasySpeed 无尘袋吸尘器

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    高效洁尘，轻松自在

    小身形，大吸力

    • 1400 瓦
    • 第五代飓风离尘技术
    • 3 个附件
    • 动物毛发
    1400 瓦马达，实现出色清洁效果

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    飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离

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    飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

    轻便小巧，让您自由移动

    轻便小巧，让您自由移动

    因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

    外形小巧，方便储藏

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    旋转的迷你涡轮刷，轻松清除（宠物）毛发和绒毛

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    迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷十分适合宠物主人。

    加长人体工程学手柄，可触及各个角落

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    这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

    缝隙吸嘴可帮助您清洁狭窄区域。

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    先进的集尘桶设计，方便清空

    先进的集尘桶设计，方便清空

    集尘桶专为有效除尘而设计，不会造成灰尘四散。凭借其出众的形状和光滑的表面，灰尘聚集在容器的一侧并均匀地滑入垃圾桶。

    易于清洁的可水洗滤网

    易于清洁的可水洗滤网

    可水洗海绵滤网，性能更长效。

    附加手柄，易于搬运

    附加手柄，易于搬运

    附加手柄，易于搬运。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      多用途吸嘴
      包含附件
      缝隙吸嘴
      附加吸尘嘴
      强力毛刷吸嘴

    • 设计

      颜色
      亮粉

    • 重量和尺寸

      产品重量
      5  kg

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      输入功率 (IEC)
      1400  W
      吸力（最大）
      340  W

    • 过滤

      尘量
      1.4  l
      排风滤网
      海锦
      马达滤网
      海锦

    • 可用性

      管联接
      锥形
      操作半径
      7.6  m
      手柄
      顶部和正面
      吸管类型
      2P 塑料管
      电线长度
      5  m
      滚轮类型
      塑料

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