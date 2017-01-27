PowerPro Compact 无尘袋吸尘器
PowerCyclone 5，吸力更强*
飞利浦 3000 系列无尘袋吸尘器外形小巧，性能出众。凭借第五代飓风离尘技术和 MultiClean 吸嘴，让您在家中享受彻底的清洁体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
PowerCyclone 5，吸力更强*
外形小巧，动力强劲
- 1600 瓦
- 第五代飓风离尘技术
- Allergy H13 滤网
MultiClean 吸嘴在各种地板上均可实现彻底清洁效果
MultiClean 吸嘴设计为可紧吸地板，确保彻底清洁所有类型的地板。
第五代飓风离尘技术可确保更持久地保持出众性能
第五代飓风离尘技术使气流加速进入圆柱形气旋室，以将灰尘与空气分离，并确保更持久地保持出众性能和强劲吸力。
集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘
方便清空的集尘桶，专为单手进行卫生处理而设计，这有助于减少扬尘。
与手柄集成的软毛刷，随时可用
手柄中内置除尘刷工具，可随时随地用于清洁家具、扁平表面和座套。
活动锁连接，可针对每次任务轻松调整
活动锁连接，使得附件可通过简单的卡扣轻松安装到伸缩管上。
小巧轻便，便于携带
小巧轻便的设计可确保吸尘器易于存放和携带。
Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘
全密封过滤系统可吸附 99.9％ 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及对卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13**。
1600 瓦耐用马达可产生强大吸力
1600 瓦耐用马达可产生 370 瓦的强大吸力，获得彻底清洁效果。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
-
MultiClean 吸嘴
- 包含附件
-
- 附件存储
-
管夹设计
-
兼容性
- 相关滤网款式
-
FC8010/02
-
设计
- 颜色
-
蒙扎红
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
525 x 320 x 315
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
410 x 281 x 247
mm
- 产品重量
-
4.5
kg
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 输入功率 (IEC)
-
1600
W
- 气流（最大）
-
37
l/s
- 声压级
-
82
dB
- 真空（最大）
-
33
kPa
- 输入功率（最大）
-
1900
W
- 吸力（最大）
-
370
W
-
过滤
- 尘量
-
1.5
l
- 排风滤网
-
Allergy H13 滤网
- 马达滤网
-
可水洗滤网
- 过滤等级
-
HEPA13 级**
-
可用性
- 管联接
-
活动锁
- 操作半径
-
9
m
- 手柄
-
前置
- 电线长度
-
6
m
- 吸管类型
-
2 节金属伸缩管
- 滚轮类型
-
橡胶
- 与 PowerPro Compact FC8471/01 相比
- *过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。