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    PowerPro Compact 无尘袋吸尘器

    FC9351/82

    PowerCyclone 5，吸力更强*

    飞利浦 3000 系列无尘袋吸尘器外形小巧，性能出众。凭借第五代飓风离尘技术和 MultiClean 吸嘴，让您在家中享受彻底的清洁体验。

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    PowerPro Compact 无尘袋吸尘器

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    PowerCyclone 5，吸力更强*

    外形小巧，动力强劲

    • 1600 瓦
    • 第五代飓风离尘技术
    • Allergy H13 滤网
    MultiClean 吸嘴在各种地板上均可实现彻底清洁效果

    MultiClean 吸嘴在各种地板上均可实现彻底清洁效果

    MultiClean 吸嘴设计为可紧吸地板，确保彻底清洁所有类型的地板。

    第五代飓风离尘技术可确保更持久地保持出众性能

    第五代飓风离尘技术可确保更持久地保持出众性能

    第五代飓风离尘技术使气流加速进入圆柱形气旋室，以将灰尘与空气分离，并确保更持久地保持出众性能和强劲吸力。

    集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

    集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

    方便清空的集尘桶，专为单手进行卫生处理而设计，这有助于减少扬尘。

    与手柄集成的软毛刷，随时可用

    与手柄集成的软毛刷，随时可用

    手柄中内置除尘刷工具，可随时随地用于清洁家具、扁平表面和座套。

    活动锁连接，可针对每次任务轻松调整

    活动锁连接，可针对每次任务轻松调整

    活动锁连接，使得附件可通过简单的卡扣轻松安装到伸缩管上。

    小巧轻便，便于携带

    小巧轻便，便于携带

    小巧轻便的设计可确保吸尘器易于存放和携带。

    Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

    Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

    全密封过滤系统可吸附 99.9％ 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及对卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13**。

    1600 瓦耐用马达可产生强大吸力

    1600 瓦耐用马达可产生强大吸力

    1600 瓦耐用马达可产生 370 瓦的强大吸力，获得彻底清洁效果。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      MultiClean 吸嘴
      包含附件
      • 缝隙吸嘴
      • 集成式毛刷
      附件存储
      管夹设计

    • 兼容性

      相关滤网款式
      FC8010/02

    • 设计

      颜色
      蒙扎红

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      525 x 320 x 315  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      410 x 281 x 247  mm
      产品重量
      4.5  kg

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      输入功率 (IEC)
      1600  W
      气流（最大）
      37  l/s
      声压级
      82  dB
      真空（最大）
      33  kPa
      输入功率（最大）
      1900  W
      吸力（最大）
      370  W

    • 过滤

      尘量
      1.5  l
      排风滤网
      Allergy H13 滤网
      马达滤网
      可水洗滤网
      过滤等级
      HEPA13 级**

    • 可用性

      管联接
      活动锁
      操作半径
      9  m
      手柄
      前置
      电线长度
      6  m
      吸管类型
      2 节金属伸缩管
      滚轮类型
      橡胶

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    奖项

    • 与 PowerPro Compact FC8471/01 相比
    • *过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。

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