5000 系列 无尘袋吸尘器
第七代飓风离尘技术赋予强大性能
飞利浦无尘袋吸尘器 5000 系列是我们功能强大的真空吸尘器。凭借第七代飓风离尘技术和 TriActive 喷嘴，一次完成三种清洗操作，可轻松实现出色的清洁效果。 查看所有优势
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第七代飓风离尘技术赋予强大性能
处理灰尘方便卫生
- 1900 瓦
- 第七代飓风离尘技术
- Allergy H13 滤网
- 强力吸嘴
强劲的 1900 瓦马达可产生强大吸力
1900 瓦马达可产生高达 410 瓦的强大吸力，提供强劲性能并实现深度清洁效果。
第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力
PowerCyclone 7 技术采用空气动力学设计，有效地减少空气阻力并确保提供持久强大的吸力。使空气加速进入圆柱形气旋室，且采用出众的出口叶片，可以高效地使灰尘与空气分离。
吸力控制功能可调节吸力大小
吸力控制功能可轻松调节吸力大小，以适应从硬地板到柔软家具等不同的清洁任务。
简约设计，前部和顶部把手便于携带
紧凑、轻便的设计确保存储方便并可轻松提起吸尘器。设计包括顶部和前部把手，携带轻松便捷。
集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘
方便清空的集尘桶，专为单手进行卫生处理而设计，这有助于减少扬尘。
Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘
Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），很适合过敏患者。过滤等级相当于 HEPA 13*。
软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具
软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具和防止刮擦地板，轻松实现在家中简便操作。
TriActive 吸嘴，可进行 3 向彻底清洁操作
TriActive 吸嘴一次应用 3 种清洁操作。专门设计的底板可深层吸除地板灰尘，而大前端开口可吸走大块尘屑。喷嘴两侧的毛刷可清除紧贴墙壁或家具的灰尘和污垢。
配备出色涡轮刷，适合清洁（宠物）毛发和绒毛
旋转式出色涡轮刷专为清洁宠物毛发和绒毛而设计，可展开地毯纤维以进行更深层的清洁。
把手和家具吸嘴附带软毛刷
把手内置有除尘毛刷，因此可随时在家具、平面和家具织物上使用。家具吸嘴专为清洁靠垫、沙发和扶手椅等柔软家具设计，甚至可去除宠物毛发。
技术规格
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普通参数
- 主要材料
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塑料
- 颜色
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Louros
- 产品类型
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无尘袋吸尘器
- 噪音级别（标准）
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72-82 分贝
- 吸力
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410 瓦
- 尘量
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1.5L
- 保修
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2 年
- 操作半径
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9 米
- 输入功率 (IEC)
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1700 瓦
- 输入功率（最大）
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1900 瓦
- 马达滤网
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可水洗滤网
- 排风滤网
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HEPA 过滤网 > 99.9%
- 管联接
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活动锁
- 手柄
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正面与顶部
- 吸力控制
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是
- 吸管类型
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2 节金属伸缩管
- 滚轮类型
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橡胶
- 附件存储
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管夹
- 储放位置
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垂直与水平
- 技术
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第七代飓风离尘技术
- 电线长度
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6 米
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设计
- 可持续包装
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100% 可回收材料
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附件
- 标准吸尘嘴
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TriActive 吸嘴
- 随附的附件
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集成式毛刷、缝隙吸嘴
- 附加吸嘴
-
110 毫米家具吸嘴，强力吸嘴
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重量和尺寸
- 产品长度
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410 毫米
- 产品宽度
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275 毫米
- 产品高度
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280 毫米
- 包装长度
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370 毫米
- 包装宽度
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300 毫米
- 包装高度
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490 毫米
- 包装重量
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8.48 千克
- 产品净重
-
5.3 千克
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兼容性
- 相关配件 1
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相关的过滤网型号 FC8010/02
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技术规格
- 电压
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220 V
- 频率
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50-60 赫兹
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耐用性
- 用户手册
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100% 再生纸
- 过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。
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