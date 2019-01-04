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    5000 系列 无尘袋吸尘器

    FC9573/82

    第七代飓风离尘技术赋予强大性能

    飞利浦无尘袋吸尘器 5000 系列是我们功能强大的真空吸尘器。凭借第七代飓风离尘技术和 TriActive 喷嘴，一次完成三种清洗操作，可轻松实现出色的清洁效果。

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    5000 系列 无尘袋吸尘器

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    第七代飓风离尘技术赋予强大性能

    处理灰尘方便卫生

    • 1700 瓦
    • 第七代飓风离尘技术
    • Allergy H13 滤网
    • 强力吸嘴
    第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力

    第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力

    PowerCyclone 7 技术采用空气动力学设计，有效地减少空气阻力并确保提供持久强大的吸力。使空气加速进入圆柱形气旋室，且采用出众的出口叶片，可以高效地使灰尘与空气分离。

    集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

    集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

    方便清空的集尘桶，专为单手进行卫生处理而设计，这有助于减少扬尘。

    Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

    Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

    Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），很适合过敏患者。过滤等级相当于 HEPA 13*。

    吸力控制功能可调节吸力大小

    吸力控制功能可调节吸力大小

    吸力控制功能可轻松调节吸力大小，以适应从硬地板到柔软家具等不同的清洁任务。

    TriActive 吸嘴，可进行 3 向彻底清洁操作

    TriActive 吸嘴，可进行 3 向彻底清洁操作

    TriActive 吸嘴一次应用 3 种清洁操作。专门设计的底板可深层吸除地板灰尘，而大前端开口可吸走大块尘屑。喷嘴两侧的毛刷可清除紧贴墙壁或家具的灰尘和污垢。

    简约设计，前部和顶部把手便于携带

    简约设计，前部和顶部把手便于携带

    紧凑、轻便的设计确保存储方便并可轻松提起吸尘器。设计包括顶部和前部把手，携带轻松便捷。

    软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具

    软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具

    软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具和防止刮擦地板，轻松实现在家中简便操作。

    把手和家具吸嘴附带软毛刷

    把手和家具吸嘴附带软毛刷

    把手内置有除尘毛刷，因此可随时在家具、平面和家具织物上使用。家具吸嘴专为清洁靠垫、沙发和扶手椅等柔软家具设计，甚至可去除宠物毛发。

    强劲的 1700 瓦马达可产生强大吸力

    强劲的 1700 瓦马达可产生强大吸力

    1700 瓦马达可产生高达 360 瓦的强大吸力，提供强劲性能并实现深度清洁效果。

    配备出色涡轮刷，适合清洁（宠物）毛发和绒毛

    配备出色涡轮刷，适合清洁（宠物）毛发和绒毛

    旋转式出色涡轮刷专为清洁宠物毛发和绒毛而设计，可展开地毯纤维以进行更深层的清洁。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      颜色
      Louros
      产品类型
      无尘袋吸尘器
      噪音级别（标准）
      72-82 分贝
      吸力
      360 瓦
      尘量
      1.5L
      保修
      2 年
      操作半径
      9 米
      输入功率 (IEC)
      1700 瓦
      输入功率（最大）
      1700 瓦
      马达滤网
      可水洗滤网
      排风滤网
      HEPA 过滤网 > 99.9%
      管联接
      活动锁
      手柄
      正面与顶部
      吸力控制
      吸管类型
      2 节金属伸缩管
      滚轮类型
      橡胶
      附件存储
      管夹
      储放位置
      垂直与水平
      技术
      第七代飓风离尘技术
      电线长度
      6 米

    • 设计

      可持续包装
      100% 可回收材料

    • 附件

      标准吸尘嘴
      TriActive 吸嘴
      随附的附件
      集成式毛刷、缝隙吸嘴
      附加吸嘴
      110 毫米家具吸嘴，强力吸嘴

    • 重量和尺寸

      产品长度
      410 毫米
      产品宽度
      275 毫米
      产品高度
      280 毫米
      包装长度
      370 毫米
      包装宽度
      300 毫米
      包装高度
      490 毫米
      包装重量
      8.41 千克
      产品净重
      5.3 千克

    • 兼容性

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    • 技术规格

      电压
      220 V
      频率
      50Hz

    • 耐用性

      用户手册
      100% 再生纸

    Badge-D2C

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    奖项

    • 过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。

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