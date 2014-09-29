PowerPro Ultimate 无尘袋吸尘器
强劲吸力
全新飞利浦 PowerPro Ultimate 无尘袋吸尘器代表了非凡的清洁效果。第七代飓风离尘技术具有出色的灰尘和空气分离效果。TriActive+ 全方位吸嘴在各种地板上均可获得出色清洁性能。 查看所有优势
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强劲吸力
除尘无忧
- 1800 瓦
- HEPA 13 滤网
- 2.2 升
- 过敏 +
第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力
采用空气动力学设计的第 7 代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，有效地减少空气阻力并确保出色的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。
洁净空气 HEPA 13 滤网，高效过滤达 99.95%
洁净空气 HEPA 13 滤网至少能够滤掉 99.95% 的灰尘，确保一个无过敏原的洁净环境。
NanoClean 技术令除尘无忧
此项创新技术经过专门开发，可有效避免飞尘。灰尘收入集尘桶底部，而不会依附在空气中。当您打开集尘桶时将没有飞尘。
符合人体工程学的集尘桶可按控制的方式清空
集尘桶的侧边专门设计成软嘴形状。这允许您按控制的方式清空集尘桶，而不会让灰尘飞溅。
全新 3 合 1 TriActive + 吸嘴可吸走粗细灰尘
TriActive + 吸嘴一次应用 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用前部较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用两边的侧毛刷清除沿着家具和墙壁的灰尘和污垢
TriActive Z 硬地板吸嘴有效去除灰尘和碎屑
全新的 TriActive Z 硬地板吸嘴一次即可去除所有灰尘和碎屑。出众的 Z 型设计可引导灰尘和较大的碎屑进入空气通道，而不会将其往前推。侧边空气通道可有效清洁柱脚周围。现在，您无需提起吸嘴去除较大的碎屑，并可确保您的硬地板清洁效果极为出色。
技术规格
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喷嘴和附件
- 标准吸尘嘴
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TriActive + 吸嘴
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TriActive Z 吸嘴
- 包含附件
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设计
- 颜色
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全红
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重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
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595 x 400 x 352
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
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506 x 310 x 317
mm
- 产品重量
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6.3
kg
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可持续发展
- 包装
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90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
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100% 再生纸
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过滤
- 排风滤网
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HEPA13 滤网
- 马达滤网
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长效可水洗过滤网
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可用性
- 吸力控制
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电子产品
- 吸管类型
-
不锈钢 2-P 塑料管
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