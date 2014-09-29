TriActive Z 硬地板吸嘴有效去除灰尘和碎屑

全新的 TriActive Z 硬地板吸嘴一次即可去除所有灰尘和碎屑。出众的 Z 型设计可引导灰尘和较大的碎屑进入空气通道，而不会将其往前推。侧边空气通道可有效清洁柱脚周围。现在，您无需提起吸嘴去除较大的碎屑，并可确保您的硬地板清洁效果极为出色。