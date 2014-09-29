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    PowerPro Ultimate 无尘袋吸尘器

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    强劲吸力

    全新飞利浦 PowerPro Ultimate 无尘袋吸尘器代表了非凡的清洁效果。第七代飓风离尘技术具有出色的灰尘和空气分离效果。TriActive+ 全方位吸嘴在各种地板上均可获得出色清洁性能。

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    PowerPro Ultimate 无尘袋吸尘器

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    第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力

    第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力

    采用空气动力学设计的第 7 代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，有效地减少空气阻力并确保出色的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

    TriActive Z 硬地板吸嘴有效去除灰尘和碎屑

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    全新的 TriActive Z 硬地板吸嘴一次即可去除所有灰尘和碎屑。出众的 Z 型设计可引导灰尘和较大的碎屑进入空气通道，而不会将其往前推。侧边空气通道可有效清洁柱脚周围。现在，您无需提起吸嘴去除较大的碎屑，并可确保您的硬地板清洁效果极为出色。

    NanoClean 技术令除尘无忧

    NanoClean 技术令除尘无忧

    此项创新技术经过专门开发，可有效避免飞尘。灰尘收入集尘桶底部，而不会依附在空气中。当您打开集尘桶时将没有飞尘。

    符合人体工程学的集尘桶可按控制的方式清空

    符合人体工程学的集尘桶可按控制的方式清空

    集尘桶的侧边专门设计成软嘴形状。这允许您按控制的方式清空集尘桶，而不会让灰尘飞溅。

    ErgoGrip 遥控器，无需弯曲即可启动和暂停

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    ErgoGrip 遥控器，可在窄小空间轻松操控吸嘴。集成式遥控器，轻松提高、降低功率，甚至关闭吸尘器。

    洁净空气 HEPA 13 滤网，高效过滤达 99.95%

    洁净空气 HEPA 13 滤网，高效过滤达 99.95%

    洁净空气 HEPA 13 滤网至少能够滤掉 99.95% 的灰尘，确保一个无过敏原的洁净环境。

    全新 3 合 1 TriActive + 吸嘴可吸走粗细灰尘

    全新 3 合 1 TriActive + 吸嘴可吸走粗细灰尘

    TriActive + 吸嘴一次应用 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用前部较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用两边的侧毛刷清除沿着家具和墙壁的灰尘和污垢

    技术规格

    • 喷嘴和附件

      标准吸尘嘴
      TriActive + 吸嘴
      其他附件
      ErgoGrip 遥控器
      包含附件
      • 缝隙吸嘴
      • 2 合 1 毛刷/小号吸嘴
      附加吸尘嘴
      TriActiveZ 吸嘴

    • 设计

      颜色
      亮铜色

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      595 x 400 x 352  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      506 x 310 x 317  mm
      产品重量
      6.2  kg

    • 可持续发展

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      吸力（最大）
      440  W

    • 过滤

      排风滤网
      HEPA13 滤网
      马达滤网
      长效可水洗过滤网

    • 可用性

      吸管类型
      铝制 2 节伸缩管

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