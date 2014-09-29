采用空气动力学设计的第 7 代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，有效地减少空气阻力并确保出色的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。
全新的 TriActive Z 硬地板吸嘴一次即可去除所有灰尘和碎屑。出众的 Z 型设计可引导灰尘和较大的碎屑进入空气通道，而不会将其往前推。侧边空气通道可有效清洁柱脚周围。现在，您无需提起吸嘴去除较大的碎屑，并可确保您的硬地板清洁效果极为出色。
此项创新技术经过专门开发，可有效避免飞尘。灰尘收入集尘桶底部，而不会依附在空气中。当您打开集尘桶时将没有飞尘。
集尘桶的侧边专门设计成软嘴形状。这允许您按控制的方式清空集尘桶，而不会让灰尘飞溅。
ErgoGrip 遥控器，可在窄小空间轻松操控吸嘴。集成式遥控器，轻松提高、降低功率，甚至关闭吸尘器。
洁净空气 HEPA 13 滤网至少能够滤掉 99.95% 的灰尘，确保一个无过敏原的洁净环境。
TriActive + 吸嘴一次应用 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用前部较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用两边的侧毛刷清除沿着家具和墙壁的灰尘和污垢
喷嘴和附件
设计
重量和尺寸
可持续发展
性能
过滤
可用性
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