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FWD398/98
以卓越的音质欣赏 DVD 和 MP3 音乐
功能齐备的飞利浦 DVD 微型 hi-fi 系统将令您耳目一新，您会发现家中是您的理想娱乐场所。凭借 3 碟换盘器、支持即时功率增强的 MAX 音效技术和三步动态低音增强，您将享受到丰富的音乐体验。
300 瓦
低音炮
3 碟自动换盘器
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。
DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。
世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。