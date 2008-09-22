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DVD 微型 Hi-Fi 系统

FWD398/98

以卓越的音质欣赏 DVD 和 MP3 音乐

功能齐备的飞利浦 DVD 微型 hi-fi 系统将令您耳目一新，您会发现家中是您的理想娱乐场所。凭借 3 碟换盘器、支持即时功率增强的 MAX 音效技术和三步动态低音增强，您将享受到丰富的音乐体验。

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带 3 DVD 换盘器

以卓越的音质欣赏 DVD 和 MP3 音乐

  • 300 瓦

  • 低音炮

  • 3 碟自动换盘器

播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD

播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD

该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果

通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果

DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

杜比数字音效让影片效果卓然不凡

杜比数字音效让影片效果卓然不凡

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

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