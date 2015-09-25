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    纳米级高效劲护滤网系列 1

    FY1114/00

    让您呼吸到更健康、更清新的空气

    纳米级高效净化保护

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    • 0.02 微米* 颗粒物过滤
    • 易于安装
    健康空气滤网更换提醒指示灯

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    健康空气滤网更换提醒指示灯及时提醒您何时更换滤网。如果未及时更换加湿或净化滤网，产品会停止工作以避免因滤网无效用而无法提供健康空气。因此可确保您持久享受健康的空气。

    纳米级劲护滤网，有效去除污染物

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    纳米级劲护滤网可有效去除小至 0.02 微米* 的颗粒物，包括微尘、花粉、尘螨、细菌和部分病毒。滤网展开后的表面积可达到 1.17 平方米，实现高容量过滤。减少过敏，防止出现过敏症状。

    滤网易于安装

    只需从包装中取出滤网，替换产品中的旧滤网，然后按用户界面上的重置按钮即可

    高容量过滤

    滤网展开后的表面积可达到 1.17 平方米，实现高性能过滤。减少过敏接触。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 可持续发展

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸
    Badge-D2C

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