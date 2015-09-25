纳米级高效劲护滤网系列 1
让您呼吸到更健康、更清新的空气
纳米级高效净化保护 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
健康空气滤网更换提醒指示灯
健康空气滤网更换提醒指示灯及时提醒您何时更换滤网。如果未及时更换加湿或净化滤网，产品会停止工作以避免因滤网无效用而无法提供健康空气。因此可确保您持久享受健康的空气。
纳米级劲护滤网，有效去除污染物
纳米级劲护滤网可有效去除小至 0.02 微米* 的颗粒物，包括微尘、花粉、尘螨、细菌和部分病毒。滤网展开后的表面积可达到 1.17 平方米，实现高容量过滤。减少过敏，防止出现过敏症状。
滤网易于安装
只需从包装中取出滤网，替换产品中的旧滤网，然后按用户界面上的重置按钮即可
高容量过滤
滤网展开后的表面积可达到 1.17 平方米，实现高性能过滤。减少过敏接触。
技术规格
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原产地
- 产地
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中国
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可持续发展
- 包装
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90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
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100% 再生纸
- 由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米（0.02 微米）。
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